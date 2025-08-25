Giyimden kırtasiyeye Okula Dönüş Fırsatları'na özel indirim devam ediyor

Okul alışverişinin en keyifli yanı hiç şüphesiz ihtiyaç duyulan ürünleri uygun fiyatlarla almak. Okula Dönüş Fırsatları sayesinde sizin de bu yıl okul hazırlıklarınız hem hızlı hem de hesaplı olacak. Çocukların severek kullanacağı beslenme çantaları, dayanıklı kalem kutuları, renkli defterler ve öğrenmeyi kolaylaştıran teknolojik ürünler, kampanya boyunca yenilenmeye devam ettiğinden her gün yeni bir fırsatı değerlendirebilirsiniz. İşte, sizin için seçtiğimiz indirimli okul ürünleri!

1. Yemeklerde dökülme derdine son: Busstier 2 Katlı 6 Bölmeli Çatal ve Kaşık Dahil Beslenme Çantası

Okul günlerinde öğle yemeklerini düzenli ve taze bir şekilde taşımak isteyen öğrenciler için harika bir çözüm olan Busstier beslenme çantasının iki katlı yapısıyla yemekler birbirine karışmadan ayrı dururken 6 farklı bölmesiyle yiyecekler zahmetsizce düzenlenebiliyor. BPA’sız malzemeden üretilen ürün, hem sızdırmaz kapaklarıyla dökülme derdi yaşatmıyor hem de çatal ve kaşıkla birlikte geliyor. Bulaşık makinesinde yıkanabilir olmasıyla da günlük kullanımda pratiklik sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu gerçekten harika, oğluma okul beslenme kabı olarak aldım, çok da sevdi.”

“Çok güzel, resimde görüldüğü malzemesi güzel gibi. Çatalı kaşığı da var, beslenme kabı gibi düşünmeyin atıştırma koymak için de güzel oluyor. Yola falan çıkarken oğluma hazırlıyoruz, acıktıkça açıp yiyor.”

2. Konforlu adımların adresi: Adidas Advantage Base 2.0 Kids Spor Ayakkabı

Çocukların hem okulda hem de spor yaparken kullanabileceği hafif ve şık bir sneaker olan Adidas Advantage Base 2.0, cırt cırtlı bantları sayesinde giymeyi ve çıkarmayı çok kolaylaştırıyor. Yumuşak iç astarıyla gün boyu destek verirken sağlam kauçuk tabanıyla çocuklar oyun oynasa dahi formunu uzun yıllar boyu koruyor. Bu özellikleriyle Adidas ayakkabı, günlük kullanımda olduğu gibi spor aktivitelerinde de güvenilir bir tercih.

Kullanıcılar ne diyor?

“Harika okul ayakkabıları. Çok rahat ve sürekli hareket halinde olması ve okul tatillerinde futbol oynaması göz önüne alındığında gerçekten çok dayanıklı. Mart ayından okul bitene kadar tek bir yıpranma bile olmadı.”

“Bu Adidas çocuk ayakkabıları harika! Rahat, şık ve dayanıklı görünüyor. Harika kalite ve destek. Çocuk ayakkabıları için Adidas'ı şiddetle tavsiye ederim!”

3. Kalemlere düzen getiren: Faber Castell Mesh Dosya Kalemlik

Faber Castell kalemlik, şeffaf file tasarımıyla öğrencilerin hangi kalemin nerede olduğunu içini açmada görmesini sağlıyor. Hafif ve 19x6x14 cm olan kompakt boyutuyla çantada fazla yer kaplamadan düzen yaratan kalemlik, kaliteli mesh tekstil malzemeden üretilmiş olmasıyla da uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. Faber Castell, hem şık hem de işlevsel bir kalemlik arayan öğrenciler için iyi bir seçim.

Kullanıcılar ne diyor?

“Küçük gibi görünmesine bakmayın fazlasıyla kalem sığıyor. Şeffaf görünümlü tatlı bir pembe. Ben yıllardır çok severek kullanıyorum. Minimal, kaba olmayan bir kalemlik arıyorsanız kesinlikle öneririm.”

“Ben küçük bir kalemlik istiyordum, yorumlara bakarak aldım ve çok memnunum. Sosis kalemliklerden bir tık daha büyük, 4-5 kalem alıyor. Boyutu bence ideal, rengi parlak ve canlı.”

4. Sayfa arkasına geçme sorunu yaşatmayan: Bordo Sanat Taha Demir Cobain 1986 Sulu Boya Defteri

Resim yapmayı seven öğrenciler için kaliteli bir suluboya defteri olan Bordo Sanat Taha Demir, 300 gr kalınlığındaki asitsiz kağıdı sayesinde boyaları canlı ve net gösteriyor. Kağıt, suya dayanıklı olduğu için fırçayla çalışırken dalgalanma yapmıyor. Spiralli yapısıyla çocuklar sayfaları rahatça çevirebilir, gerektiğinde sabitleme için bantla da yapıştırabilir. Üstelik, defterin plus ölçüleriyle (23x32cm) çocuklar yaratıcılığını geniş bir alanda sergileyebilir.

Kullanıcılar ne diyor?

“Tam bir sulu boya defteri. Çok kaliteli kalın sayfalar. Sulu boya için kesinlikle çok uygun.”

5. Derslerde teknoloji desteği: Apple 2022 10.9 inç iPad (10. nesil)

Ders takibi, not alma ya da ödev hazırlamak için öğrencilerin kullanabileceği çok yönlü bir cihaz olan iPad'in üçlü A14 Bionic çipiyle uygulamalar hızlı çalışırken uzun pil ömrüyle tüm gün kesintisiz kullanım imkanı sunuyor. Hafif tasarımıyla kolay taşınabilir olan tabletin Wi-Fi 6 bağlantısı ise sürekli çevrim içi kalmayı sağlıyor. Üstelik, tabletin 10.9 inç Liquid Retina ekranı, hem ders videolarını izlemek hem de Apple Pencil ile çizim veya not almak için oldukça ideal.

Kullanıcılar ne diyor?

“Yalnızca yetişkinler için değil ilköğretim dönemindeki çocuklar için de gayet kullanışlı ve eğitime destek sağlayan bir ürün olduğunu düşünüyorum.”

“Çocuğuma aldım, memnun ve sürekli kullanıyor. Hızı gayet iyi ve ekrandaki düğmenin kalkması iyi olmuş. Açma kapama yeri de parmak izi tanıyor. Tüm oyunları kasmadan oynuyor.”

6. Çocukların özgürce hareket edebileceği: Adidas Essentials Kids Üniseks Eşofman Takımı

Çocukların okulda gün boyu rahat etmesi için tasarlanan Adidas tişört ve şort takımı, yumuşak ve %100 pamuklu kumaşıyla konforu öne çıkarıyor. Şortun yan cepleri ve ayarlanabilir lastikli beli, hareket özgürlüğü ve pratik bir kullanım yaşatıyor. Geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş olmasıyla da çevre dostu bir tercih sunan Adidas, çocukların beden eğitimi derslerinde keyifle kullanılabileceği bir eşofman takımı.

Kullanıcılar ne diyor?

“Her şeyiyle mükemmel! Mükemmel, satın aldığım üründen çok memnunum.”

7. Renkli resimler için: BIC Kids Visaquarelle Fırça Uçlu Yıkanabilir Su Bazlı Boya Kalemi (10 Renk)

Sanata ilgi duyan çocuklar için hem eğlenceli hem de güvenli bir boya kalemi seti olan BIC, fırça uçlu tasarımıyla detaylı çizimlerden geniş boyamalara kadar her şeyi sorunsuzca yapıyor. Uzun süre canlı renklerini koruyan boya kalemleri, yıkanabilir yapısıyla çocukların pratik bir şekilde kullanmasını sağlarken dayanıklı uçlarıyla da kolay kolay deforme olmuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kullanmaktan memnun kaldığımız bir marka ve sağlık açısından tehdit eden bir içeriği olmadığı için de tercih ediyoruz.”

“Fırçası ve kalem şeklindeki formu sayesinde çocuklar için kullanımı kolay, eğlenceli boyama faaliyetlerine imkan veren ve renkleri net olan çok güzel bir ürün. Çocuklarım çok sevdi, 3 kez aldım, indirim yakaladıkça yine alırım.”

8. Sızdırmaz ve uzun ömürlü: Contigo Swish Autoseal Tritan Suluk (500 ml)

Çocukların gün boyu yanlarında rahatlıkla taşıyabileceği, sızdırmaz yapıya sahip Contigo suluk, Autoseal teknolojisiyle her yudumdan sonra otomatik kapanır ve çantada dökülme derdi yaşatmaz. BPA içermeyen malzemesiyle hem sağlıklı hem de sağlam olan suluğun bulaşık makinesinde yıkanabilir olması ise temizlikte büyük pratiklik yaşatır. Üstelik, tek elle açılıp kapanabildiği için su içmeyi son derece zahmetsiz hale getirir.

Kullanıcılar ne diyor?

“Sonunda çocukların kıramayacağı bir suluk! Çok güzel ve kaliteli bir ürün, kesinlikle tavsiye ederim.”

“Milyon tane suluk aldığım oğluma son aldığım suluk oldu. Beni masraftan oğlumu da defterlerinin ıslanması çilesinden kurtardı.”

9. Yazarken parmakları ağrıtmayan: Serve Deep Versatil Kalem, Silgi ve 0,7 mm uç Seti

Okulda günlük derslerde ya da ödev yaparken en çok ihtiyaç duyulan setlerden biri olan Serve markasının ergonomik yapısıyla iyi bir tutuş sağlayan versatil kalemi, gizlenebilir uç mekanizmasıyla çantada güvenli taşınabiliyor. 0,7 mm grafit uçlar temiz ve net yazımı garantilerken kırılmaya karşı dayanıklı yapısıyla da uzun süreli kullanım imkanı veriyor. Setin içinde yer alan beyaz silgi ise yazıları iz bırakmadan temizleyerek defterleri temiz tutmaya yardımcı oluyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Serve ürünlerini çok seviyorum. Kaliteli ve özellikle bu kalem serisi ellerde acıma hissi oluşturmuyor. Nasırlaşmanın önüne geçiyor ve konforlu bir yazış sunuyor.”

“Kalem gayet kaliteli ve kullanışlı, soru çözerken özelikle kalemin arka tarafındaki silgi kısmının büyük oluşu diğer kalemlere göre kullanabilirlik açısından çok fark ediyor.”

10. Okulda ev konforu: Laken 18/8 Çelik Yemek Termosu ve Neopren Taşıma Kılıfı (1 l)

Okula evden yemek götürmek isteyen öğrenciler için sağlıklı ve pratik bir çözüm olan Laken yemek termosu, paslanmaz çelik gövdesi sayesinde yiyecekleri 10 saate kadar sıcak, 24 saate kadar soğuk tutabiliyor. İçindeki kaplarla yemekleri ayrı ayrı koyabileceğiniz termosun neopren kılıfı ise taşımayı daha zahmetsiz hale getiriyor. BPA içermemesiyle güvenli olan Laken, çevreci yapısıyla da uzun süre kullanılabilecek kaliteli bir termos.

Kullanıcılar ne diyor?

“Yemekleri sıcacık tutuyor, kızımın beslenmesine tam sığdı.”

“Çocuğumuza okul yemek kabı olarak aldık. İçerisindeki küçük kap bir kase çorbayı rahat alır ebatta. Büyük olana ise asıl yemeği koyuyoruz: pizza ve sigara böreği tarzı şeyler. Çocuk yemeğin hiç soğumadığını söylüyor. Bu durumdan çok memnun. Dışında bir de taşıma kabı var, kumaştan. Bu da hem koruma hem de taşıma kolaylığı sağlıyor. ”

