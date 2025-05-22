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Fiyatı 3 bin 749 TL'ye düştü! Camper Pelotas XLF Yürüyüş Ayakkabısı günün fırsat ürünü oldu
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Fiyatı 3 bin 749 TL'ye düştü! Camper Pelotas XLF Yürüyüş Ayakkabısı günün fırsat ürünü oldu

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
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Yürüyüş ayakkabısı seçerken önceliğiniz konforsa doğru yerdesiniz. Size önerimiz hem konforlu hem de tarz bir model Camper Pelotas XLF! Kısa süreliğine %25 indirimiyle öne çıkan modeli sizin için inceledik. İşte detaylar...

Yaz mevsimi, doğanın tadını çıkarmanın ve açık havada daha fazla vakit geçirmenin tam zamanı. Uzun yürüyüşler, keşifler ve dinlendirici park bültenleri için doğru ayakkabıya sahip olmak, keyfinizi artırmanın en önemli adımlarından biri. Hal böyle olunca iyi bir yürüyüş ayakkabısına sahip olmak da şart. Siz de kaliteli, ayaklarınıza hak ettiği konforu sunan bir ayakkabı arayışındaysanız Camper'ın Pelotas XLF modeline mutlaka göz atmalısınız. Bugüne özel 1250 TL indirimde olan ayakkabı aşağıda sizi bekliyor.

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Sezonun favorisi: Camper Pelotas XLF Yürüyüş Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2025-05-22T112940.717

Yüksek konfor sunan Pelotas XLF, yumuşak iç taban yapısıyla uzun süreli kullanımlarda rahatlık sağlar. Modern ve şık bir görünümü sayesinde spor ve günlük kullanım için ideal olan bu ayakkabılar, esnek ve hafif tabanlara sahip. Taban yapısı, zeminle iyi bir teması sağlarken kaymayı önleyici özellikler de sunar.
Kısacası Camper Pelotas XLF, hem estetik hem de işlevsellik açısından tercih edilebilecek üst düzey kalitede bir yürüyüş ayakkabısı olarak karşımıza çıkıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hafif, rahat, terlik gibi."

  • "Gayet rahat bir ayakkabı, tam numaranızı alın."
Ürünü İncele

Gri rengi de indirimde: Camper Pelotas XLF Yürüyüş Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2025-05-22T113247.369

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Diger Pelotaslar gibi kalın kumaş değil ancak ben çok beğendim. Gayet şık ve rahat. Bu fiyata banko. 10 yıldır Camper'den başka ayakkabı giymiyorum."

  • "Ayakkabı dizel arabadan elektrikli arabaya geçmiş gibi bir his yarattı :) Günlük olarak sürekli Camper giyiyorum. Diğerlerinden farklı. Ama ihtiyaç varsa almaya kesinlikle değer. Ve fiyatı uygun.
    Çok şık. Rahat. Çok hafif. Paraşüt kumaşı benzeri bir yapısı var. Renk net olarak gri. Fotoğraf yanıltıyor bence ve tatlı bir gri. Tam bedeninizi alabilirsiniz. Kargo belirtilen tarihten çok daha önce geldi. Teşekkür ederim Amazon'a."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

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Bu içerik 22 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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