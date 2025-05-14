Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı! Levi's'ta %50'ye varan indirimler sizi bekliyor

Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı! Levi's’ın zamansız tasarımları, modern dokunuşlarla yeniden hayat buluyor ve şimdi %50’ye varan indirimlerle sizi bekliyor. İster rahat bir jean, ister hafta sonu şıklığına eşlik edecek bir sweatshirt arıyor olun; her tarza ve ihtiyaca hitap eden parçalar bu seçkide bir araya geldi. Konforu ve stil sahibi duruşu bir arada sunan Levi’s ürünlerini kaçırmadan keşfetmeye hazır mısınız? Baştan ayağa yenilenmiş bir stil için en doğru yerdesiniz. İşte detaylar...

1. Levi's 501 54' Jean Pantolon

Levi's 501 54' Jean pantolon, markanın 1873’ten bu yana süregelen ikonik stilini modern detaylarla buluşturuyor. Rahat kesimi ve dayanıklı denim kumaşı sayesinde günlük kullanıma son derece uygun olan model, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında rahatlıkla tercih edilebilir. Zamansız tasarımıyla her döneme uyum sağlayan 501 serisi, stiline nostaljik bir dokunuş katmak isteyenler için harika bir alternatif.

Kullanıcılar ne diyor?

"Efsane Levi's 501'i edinebildiğim için mutluyum."

"Çok kaliteli tam beden."

2. Levi's 94' Baggy Jean

Levi's 94' Baggy Jean, Orta bel yapısı ve düz paçaları ve baggy kesimi sayesinde modern ve havalı bir siluet oluşturuyor. Geniş kalıbı ile özgürce hareket etmenizi sağlıyor. Orijinal Levi’s kalitesini her adımda hissettiren jean, gardırobunuzun joker parçalarından biri olacak.

Kullanıcılar ne diyor?

"28-31 tercih ettim, boyunuz 165 üstü ise kesinlikle boyu 31 tercih edin. Diğer türlü inanılmaz kısa duruyor. Onun haricinde tam kalıp, ve bence inanılmaz tarz bir parça."

"İndirimde aldım, duruşu çok güzel kumaşı tok. 160 boy 55 kilo 24/31 tam oldu."

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3. Levi's 502 Regular Taper Düz Kesim Erkek Jean

Levi's 502 Regular Taper Jean, klasik düz kesimi modern bir dokunuşla buluşturarak her ortama uyum sağlayan çok yönlü bir parça. Dizden bileğe doğru hafif daralan paça yapısıyla daha sade ve modern bir görünüm kazandırıyor. Bel altına oturan yapısıyla vücuda dengeli bir şekilde oturan model, tüm vücut tiplerine uygun olmasıyla öne çıkıyor. Levi’s taper fit serisinin en kullanışlı üyelerinden biri olan 502™, düz kesim jean severlerin arayıp da bulamadığı o ürün!

Kullanıcılar ne diyor?

"Bildiğimiz Levi’s kalitesi çok uygun fiyata geldi."

"Ürünün kalitesini veya kesimini anlatmaya gerek yok klasik 502. Levi’s in kendi sitesinin üçte bir fiyatına aldım."

4. Levi's 511 Slim Jean Pantolon

Levi's 511 jean tam da slim ama sıkmayan bir kesim arayanlar için biçilmiş kaftan! 511 Slim, klasik skinny jean havasını taşıyor ama sizi sıkıp bunaltmıyor. Kalça ve basenlerde daralan kesimiyle üzerinize tam oturuyor ancak dans etmek ya da otobüse koşmak gibi hareketlerde sizi sınırlamıyor. Levi's Eco Ease teknolojisiyle üretilen pantolon, çevre dostu materyallerle hazırlanıyor. %99 pamuk ve %1 elastan karışımıyla esneklik verirken ikonik kavisli dikişleriyle de Levi's'in o bildik havasını taşıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kumaşı, kalitesi ve kesimi çok iyi.”

“Başka kota bakmıyorum. Levi's 511 olunca düşünmeden alabilirsiniz.”

5. Levi's Donovan Western Gömlek

Levi's Donovan Western gömlek, klasik western stilini modern bir çizgiyle yeniden yorumluyor. %100 pamuklu yapısı sayesinde gün boyu nefes alabilen ve konforlu bir kullanım sunuyor. Uzun kollu tasarımıyla mevsim geçişlerinde de ideal bir tercih. Nötr tonlardaki "Çakıl Taşı" rengi ise hem sade hem de zahmetsizce şık kombinler yapmanıza olanak tanıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kışın gömlek, baharda ceket olarak giyebilirsiniz. XS aldım, biraz boyu uzun oldu ama sorun etmedim."

"Bir beden küçük alınabilir Kadife dokusu çok zarif."

6. Levi's A8461-0003 468 Loose Erkek Jean Şort

Levi's A8461-0003 468 Loose Erkek Jean Şort, rahat kesimi ve yüksek bel yapısıyla stilinize özgün bir hava katıyor. Esnemez denim kumaştan üretilen bu model, klasik jean pantolonlardan ilham alınarak tasarlanmış ve dayanıklılığıyla öne çıkıyor. Bel hattını vurgulayan yüksek bel kesimi ve fermuar detayı ile dikkat çekiyor.

7. Levi's 501 Crop Jeans

Levi's 501 Crop Jeans, ikonik 501® Original modelinin modern dokunuşlarla yeniden yorumlanmış halidir. Püsküllü paçaları ve crop kesimiyle klasik tarzı çağdaş bir siluete dönüştüren model, günlük kombinlere özgün bir hava katıyor. %99 pamuk ve %1 elastan içeriği sayesinde hem doğal bir his hem de esnek bir yapıya sahip. Düğmeli fermuar detayıyla Levi's tarzını korurken, bakım önerileriyle uzun ömürlü bir ürün.

Kullanıcılar ne diyor?

" Rengi beklediğimden daha güzel ve dokusu yumuşacık. Fiyatı da oldukça uygun. Beklentimi karşıladı."

"Rengin kumaşı çok iyi, yumuşacık. Duruşu ve kalitesi gayet güzel."

8. Levi's The Pocket Tee Tişört

Levi's The Pocket Tee tişört, yaz aylarında konforlu bir stil arayanlar için ideal bir seçenek sunuyor. Hafif ve yumuşak kumaşı sayesinde ciltte hoş bir his bırakırken, havadar yapısıyla sıcak havalarda ferah kalmanıza yardımcı oluyor. Günlük kullanıma uygun tişört, sade tasarımı ve Levi's kalitesiyle gardırobunuzun vazgeçilmez parçası olmaya aday. Ortalama kumaşlara göre daha ince dokusu sayesinde, özellikle hareketli günlerde rahatlıkla tercih edilebilir.

9. Levi's Authentic Full Zip Sweatshirt

Levi's Authentic Full Zip Sweatshirt, hafta sonu gezilerinden günlük şehir temposuna kadar her anınıza eşlik edecek rahat ve şık bir parça. Yumuşak dokulu fırçalanmış kumaşı sayesinde ekstra konfor sunarken, yünlü kapüşonu soğuk havalarda koruma sağlıyor. Fermuarlı yapısı ile rahatça kullanılabilen sweatshirt, üzerindeki grafik logo detayıyla da klasik tarzınıza dinamik bir dokunuş katıyor.

10 Levi's Ribcage Full Lenght Kot Pantolon

Levi's Ribcage Full Length kot pantolon, çizme kesim tasarımıyla bacak boyunu daha uzun göstererek silueti zarif bir şekilde uzatıyor. İç kısmındaki vücudu saran yapısı ile dikkat çeken ürün, esnek kumaş teknolojisi, fermuar detayı ve TENCEL™ Lyocell içeriği sayesinde hem dayanıklı hem de yumuşak bir his veriyor.

Bu içerik 14 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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