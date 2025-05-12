Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Kahve tutkunlarının favorisi Bialetti Moka Express indirimde
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahve tutkunlarının favorisi Bialetti Moka Express indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahve kokusu evin havasını değiştiriyorsa, kullandığınız makinenin bir karakteri vardır. Bialetti Moka Express, sadece kahve hazırlayan bir alet değil; sabah ritüellerini keyfe, mutfakları ise zamansız bir şıklığa dönüştüren bir klasik. Elektrik gerektirmeyen yapısıyla her ortamda kahve hazırlama özgürlüğü sunar, üstelik yıllar geçse de değişmeyen lezzet standardıyla. Üç parçalı pratik sistemiyle ilk kullanımda bile ustalık hissi veren ürün şu an indirimde! Detaylar içeriğimizde...

Günün en keyifli anı, iyi demlenmiş bir fincan kahveyle başlar. Eğer siz de kahve ritüelinize biraz İtalyan dokunuşu katmak istiyorsanız, Bialetti Moka Express tam size göre. 1933’ten bu yana zamansız tasarımı ve işlevselliğiyle kahveseverlerin favorisi olan ocak üstü espresso makinesi, mutfağınıza nostaljik bir şıklık katarken lezzetten de ödün vermez. Üstelik şu an indirimdeyken, evde kahve hazırlamanın en keyifli yollarından biriyle tanışmak için harika bir zaman. Baştan çıkaran kahve aromaları sizi bekliyor. İşte detaylar...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bialetti Moka Express

1

Bialetti Moka Express 3 Cup, evde klasik İtalyan espressosu hazırlamak isteyenler için hem şık hem işlevsel bir tercih. Yüksek kaliteli alüminyum döküm gövdesi sayesinde ısıyı eşit şekilde yayarak uygun demleme performansı sağlar. Ergonomik ve ısıya dayanıklı kulbu, kullanım sırasında konfor ve güvenlik sunarken; patentli güvenlik valfi de pratik ve risksiz bir hazırlık süreci vardır. 130 ml kapasitesiyle 3 fincana kadar kahve hazırlayabilen model, indüksiyon dışındaki tüm ocaklarla uyumludur. Su haznesi, filtre ve toplama haznesiyle üç parçalı yapısı sayesinde temizliği ve kullanımı da son derece kolaydır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Piknik sepetine uygun.Kartuşlu mini ocak ile kullanılabilir.Materyali sağlam.Temizliği kolay."

  • "Zaten bildiğim daha önce kullandığım bir üründü. Bütün otomatik kahve makinelerine tercih ederim."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

728x90

Bu içerik 12 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

U.S.Polo, La Roche, LTB... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

U.S.Polo, La Roche, LTB... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

 Günün fırsatı! Lacoste L Homme Erkek Parfümü indirimde

Günün fırsatı! Lacoste L Homme Erkek Parfümü indirimde

 Yaza enerjik girme zamanı! Proteinocean indirimi başladı

Yaza enerjik girme zamanı! Proteinocean indirimi başladı

 Basic giyimin yıldız parçaları burada! Üstelik indirimli...

Basic giyimin yıldız parçaları burada! Üstelik indirimli...

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
kahve makinesi espresso kahve makinesi
İş birliği İçerikleri
Günün fırsatı! Lacoste L Homme Erkek Parfümü indirimde

Günün fırsatı! Lacoste L Homme Erkek Parfümü indirimde

Basic giyimin yıldız parçaları burada! Üstelik indirimli...

Basic giyimin yıldız parçaları burada! Üstelik indirimli...

Yaza enerjik girme zamanı! Proteinocean indirimi başladı

Yaza enerjik girme zamanı! Proteinocean indirimi başladı

İndirimler devam ediyor! Yarı fiyatına alma şansını kaçırmayın

İndirimler devam ediyor! Yarı fiyatına alma şansını kaçırmayın

Yeni nesil pişirme: Instant Pot Duo Plus indirimde

Yeni nesil pişirme: Instant Pot Duo Plus indirimde

Annenizin kalbini çalacak en iyi anneler günü hediyeleri

Annenizin kalbini çalacak en iyi anneler günü hediyeleri

Annenizin kalbini çalacak en iyi anneler günü hediyeleri

Annenizin kalbini çalacak en iyi anneler günü hediyeleri

A101'e Apple airtag takip cihazı geliyor!

A101'e Apple airtag takip cihazı geliyor!

Hiçbir annenin "hayır" diyemeyeceği hediyeler

Hiçbir annenin "hayır" diyemeyeceği hediyeler

Evde latte, espresso ve dahası! Tchibo kahve makinesi indirimde

Evde latte, espresso ve dahası! Tchibo kahve makinesi indirimde

Hayat kalitenizi yükseltecek akıllı saatlerde fırsat zamanı

Hayat kalitenizi yükseltecek akıllı saatlerde fırsat zamanı

Dışarıda yemek masrafına son! Bugüne özel indirimi kaçırmayın

Dışarıda yemek masrafına son! Bugüne özel indirimi kaçırmayın

Dışarıda yemek masrafına son! Bugüne özel indirimi kaçırmayın

Dışarıda yemek masrafına son! Bugüne özel indirimi kaçırmayın

Kişisel bakımda Anneler Günü fırsatları burada

Kişisel bakımda Anneler Günü fırsatları burada

Kişisel bakımına önem veren beylerin favorisi!

Kişisel bakımına önem veren beylerin favorisi!

Çok satanlarda birinci! Camper'ın en havalı modelinin fiyatı düştü

Çok satanlarda birinci! Camper'ın en havalı modelinin fiyatı düştü

Evcil hayvan sahiplerini sevindirecek o fırsat burada! Bakmadan geçmeyin

Evcil hayvan sahiplerini sevindirecek o fırsat burada! Bakmadan geçmeyin

BİM'e Oral B şarjlı diş fırçası geliyor!

BİM'e Oral B şarjlı diş fırçası geliyor!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Günün fırsatı! Lacoste L Homme Erkek Parfümü indirimde

Günün fırsatı! Lacoste L Homme Erkek Parfümü indirimde

Basic giyimin yıldız parçaları burada! Üstelik indirimli...

Basic giyimin yıldız parçaları burada! Üstelik indirimli...

U.S.Polo, La Roche, LTB... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

U.S.Polo, La Roche, LTB... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

İndirimler devam ediyor! Yarı fiyatına alma şansını kaçırmayın

İndirimler devam ediyor! Yarı fiyatına alma şansını kaçırmayın

Yaza enerjik girme zamanı! Proteinocean indirimi başladı

Yaza enerjik girme zamanı! Proteinocean indirimi başladı

Yeni nesil pişirme: Instant Pot Duo Plus indirimde

Yeni nesil pişirme: Instant Pot Duo Plus indirimde

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Son dakika | İstanbul'da inşaatta göçük paniği! Mahsur kalanlar var; ekipler olay yerinde

İstanbul'da inşaatta göçük paniği

Sosyal medya fenomeninin şirketinde skandal! Satın aldıklarını sanıyorlardı, kiralık çıkınca şok yaşadılar: "Arabalar altımızdan alındı, hala borç ödüyoruz"

Fenomen kurbanı oldular: "Arabalar altımızdan alındı, hala borç ödüyoruz"

MYNET ÖZEL | PKK silah bıraktı... Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklama: "Maksatları Türkiye’nin gözünü boyamak"

MYNET ÖZEL | PKK silah bıraktı uzman isim amaçları sıraladı...

Üniversite öğrencisine işkence! Cinsel saldırıda bulunup video çektiler: Hepsinin cezası belli oldu

Üniversite öğrencisine işkence! Cinsel saldırıda bulunup video çektiler: Hepsinin cezası belli oldu

Son dakika… 4.6 büyüklüğünde deprem! Amasya ve Samsun sallandı

Son dakika… 4.6 büyüklüğünde deprem! Amasya ve Samsun sallandı

Sezgin Tanrıkulu'dan 'Terörsüz Türkiye' halayı! PKK'nın fesih kararı sonrası gündem olan anlar...

Sezgin Tanrıkulu'dan 'Terörsüz Türkiye' halayı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.