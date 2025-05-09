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Mugo artık PAEN! Tişörtten sırt çantasına markanın en sevilen parçaları
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Mugo artık PAEN! Tişörtten sırt çantasına markanın en sevilen parçaları

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Dolabınızda en çok giydiğiniz parçaları düşünün: sade, rahat, uyumlu… Moda sürekli değişse de, elimizin hep o basic tişörte ya da sade bir çantaya gitmesi tesadüf değil. PAEN tam da bu yüzden var; gereksiz fazlalıkları değil, işlevselliği ve yalın şıklığı öne çıkarıyor. Basic giyimin zamansız çizgilerini modern dokunuşlarla buluşturan Mugo, artık PAEN adıyla stilinize eşlik ediyor. Üstelik şu an PAEN’de cazip indirimler var. Hangi parça sizin vazgeçilmeziniz olur, birlikte bakalım mı?

Gardırobunuzda gerçekten kullandığınız kaç parça var? Her kombine uyum sağlayan, yormayan ama şık duran o sade favoriler… İşte PAEN tam olarak bu ihtiyaca cevap veren parçalarıyla karşınızda. Minimal çizgisini koruyarak kendini yenileyen marka, Mugo’dan PAEN’e dönüşen yolculuğunda basic giyimi sadece bir tarz değil, bir yaşam pratiği haline getiriyor. Üstelik şu sıralar PAEN’in en sevilen ürünlerinde kaçırılmayacak indirimler de var—Yeni sezona yön veren tişörtlerden çantalara, işlevselliğiyle öne çıkan en beğenilen PAEN ürünlerini sizin için derledik.

1. PAEN Moon Mini Omuz Çantası

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PAEN Moon Mini Omuz Çantası, minimal görünümüne rağmen fonksiyonel detaylarıyla günlük kullanımı pratik ve şık hale getiriyor. Omuzda ya da çapraz taşımaya uygun ayarlanabilir askısı sayesinde hareket özgürlüğü sunarken, geniş iç hacmi ve bölmeli yapısıyla tüm günlük eşyalarınızı düzenli bir şekilde taşımanıza olanak tanıyor. Zarif PAEN logosu ve iç kısımdaki patch etiketiyle stil sahibi bir duruş sergileyen çanta, aynı zamanda makinede yıkanabilir oluşuyla da kullanımı kolaylaştırıyor. 23x32 cm ölçüleriyle ideal boyutta olan model, PAEN Moon serisinin yalın ama dikkat çekici çizgisini yansıtıyor.

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2. PAEN Daily Sırt Çantası

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PAEN Daily Sırt Çantası, klasik çizgileri modern detaylarla buluşturarak günlük kullanımda hem şıklığı hem de işlevselliği bir arada sunuyor. Su geçirmez PVC kaplama dış yüzeyi ve suya dayanıklı fermuarları sayesinde her hava koşulunda eşyalarınızı güvenle taşıyabilirsiniz. 14 inç’e kadar laptoplar için özel bölmesi, fermuarlı ön cebi ve destekli omuz askılarıyla konforlu bir kullanım sağlarken, iç kısmındaki polyester astar dayanıklılığı artırıyor. Minimal tasarımına eşlik eden kauçuk PAEN logosu, çantaya sade ama güçlü bir karakter katıyor.

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3. PAEN Essential Patch Hoodie

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PAEN Essential Patch Hoodie, yumuşacık dokusu ve oversize kalıbıyla günün her anında konforu stilinle buluşturuyor. Ofiste serin havalarda, dışarıda hafta sonu yürüyüşlerinde ya da evde dinlenirken üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz bir rahatlık sunuyor. %65 pamuk ve %35 polyester karışımıyla hem yumuşak hem de dayanıklı bir yapıya sahip olan hoodie'nin, göğüs kısmındaki sade PAEN patch logo, ona modern ve zamansız bir dokunuş katıyor.

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4. PAEN Grid Düzenleyici Teknoloji Çantası

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PAEN Grid Düzenleyici Teknoloji Çantası, tüm kablo ve aksesuar karmaşasını ortadan kaldırarak teknoloji eşyalarınızı düzenli ve erişilebilir tutuyor. Su geçirmez PVC kaplaması ve fermuarlı yapısıyla içerideki ekipmanları güvenle korurken, fileli gözler, lastikli bölmeler ve ekstra saklama cepleri sayesinde her parçanın yeri belli oluyor. Şarj kablolarından harici disklerinize kadar tüm ihtiyaçlarınızı kompakt biçimde taşıyabileceğiniz çanta, hem iş hayatında hem seyahatte büyük kolaylık sunuyor. 14 x 24 x 8 cm ölçüleriyle çantanıza veya valizinize rahatça sığıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Aşırı kaliteli ve çok şık. Hem de çok kullanışlı bir çanta."

  • "Kalite aksesuar olarak yine şaşırtmadı. Çok iyi, kaliteli."
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5. PAEN Essential Oversize T-shirt

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PAEN Essential Oversize T-shirt, %100 pamuk kumaşıyla gün boyu nefes alıyor. Unisex tasarımı sayesinde her tarza uyum sağlayan basic parça, göğüs kısmındaki sade PAEN logo baskısı ile minimal şıklığı tamamlıyor. Hem evde, hem şehirde hem de katmanlı kombinlerde kullanılabilecek olan ürünü uzun ömürlü kullanım için üzerindeki yıkama ve bakım talimatlarına uygun şekilde yıkamanız öneriliyor.

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Tüm PAEN essential tişört modellerini incelemek için buraya tıklayın.

6. PAEN Premium Kaşkorse Short

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PAEN Premium Kaşkorse Short, %100 pamuklu özel dikim kumaşıyla gün boyu ferahlık ve rahatlık sunarken, standart kalıbı ve diz üstü boyuyla modern bir duruş sergiliyor. Nefes alabilen kaşkorse dokusu, yaz günlerinde ya da aktif tempoda konforlu bir kullanım sağlarken elastik bel bandı ve ayarlanabilir bağcığıyla kişiselleştirilebiliyor. Unisex tasarımı sayesinde herkesin stiline kolayca adapte oluyor. Yan cepler ve arka cep gibi fonksiyonel detaylar, günlük kullanımda pratiklik kazandırıyor. Uzun ömürlü kullanım için ürün, yıkama talimatlarına uygun şekilde makinede yıkanmalı ve kurutma makinesi kullanılmamalıdır.

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Bütün PAEN şortlar burada.

7. PAEN Basic Unisex Eşofman Altı

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PAEN Basic Unisex Eşofman Altı, hafif yapısı ve rahat kalıbıyla günlük hareketliliğe konfor katarken, sade tasarımıyla da stilinizi tamamlıyor. %65 pamuk ve %35 polyester karışımı kumaşı sayesinde yumuşak dokusunu uzun süre koruyor. Yan ve arka ceplere sahip olan ürün, unisex yapısıyla her stile kolayca uyum sağlayacak!

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Bütün PAEN basic eşofman altı modellerini burada bulabilirsiniz.

8. PAEN Puffer Laptop Kılıfı 16"

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PAEN Puffer Laptop Kılıfı 16", hem tarzınızı yansıtan modern şişme görünümü hem de tam koruma sağlayan yapısıyla öne çıkıyor. Su geçirmez kumaşı ve fermuarı sayesinde dizüstü bilgisayarınızı dış etkenlere karşı güvenle korurken, dolgulu iç yüzeyi cihazınızı çizilmelere ve darbelere karşı sarıyor. 360 derece tam oturan tasarımı, taşıma sırasında ekstra güvenlik sağlıyor.

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Tüm PAEN laptop kılıfı modellerini buradan inceleyebilirsiniz.

9. PAEN Dokulu Baby Kadın T-shirt

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PAEN Dokulu Baby Kadın T-shirt, %95 pamuk ve %5 elastan içeriğiyle yumuşak dokusunu esneklikle buluşturuyor. Dokulu kumaşı sayesinde sade bir parçayla bile stilinize sofistike bir hava katıyor. Crop kesimiyle dinamik ve şehirli bir duruş sergileyen ürün, hafif ve nefes alabilen yapısıyla yaz kombinlerinin vazgeçilmezi olmaya aday. Günlük kullanımda rahatlıkla tercih edilebilecek parça, ister spor ister casual kombinler ile kullanılabiliyor. Uzun ömürlü kullanım için yıkama talimatlarına uygun şekilde makinede yıkanmalı, kurutma makinesi tercih edilmemelidir.

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PAEN Basic tişört modellerini buradan inceleyebilirsiniz.

10. Traveler Bel Çantası - Petrol Yeşili

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Traveler Bel Çantası – Petrol Yeşili, uzun yolculukların pratik ihtiyaçlarından ilham alarak tasarlanan ve seyahat tutkunları için özel olarak geliştirilen bir parçadır. Suya dayanıklı kumaşı ve waterproof fermuarları sayesinde zorlu hava koşullarında bile eşyalarınızı güvenle korur, mıknatıs korumalı ve lastikli ön cepleriyle sık kullandığınız eşyalar her an elinizin altında olur. İç kısımdaki file ve fermuarlı bölmeleriyle düzeni korumanıza yardımcı olan kompakt tasarım, 3 litrelik hacmiyle küçük ama işlevsel bir taşıma çözüm. Emniyet kemeri kalitesindeki uzunluk ayarlı dokuma kayışı sayesinde hem belde hem çapraz rahatça taşınabilir.

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