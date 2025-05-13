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ŞOK'a soğuk buharlı fan geliyor! 14 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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ŞOK'a soğuk buharlı fan geliyor! 14 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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ŞOK Çarşamba Fırsatları'nı merak eden alışveriş tutkunları sizi buraya alalım! ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 14 Mayıs Çarşamba 2025 tarihli bu haftaki yeni sayısı yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta neler var? Gelin 14 Mayıs - 20 Mayıs 2025 ŞOK Aktüel listelerindeki indirimli ürünleri birlikte keşfedelim.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun yeni sayısı bu hafta da dolu dolu! Broşürün 14 Mayıs 2025 Çarşamba tarihli yeni sayısında giyim ürünlerinden valizlerden gıda ve hijyen ürünlerine onlarca ürün uygun fiyatlarla siz alışveriş severleri bekliyor. ŞOK Haftanın Fırsatları'nı merak ediyorsanız sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdiğimiz ŞOK Aktüel listelerini inceleyebilirsiniz. İşte detaylar!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Gıda ürünlerinde indirim var

1

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

Gıda ürünlerindeki indirimleri buradan inceleyebilirsiniz.

Çeşit çeşit kahveler indirimde, burada.

Kişisel bakım ve hijyen ürünlerinde indirimler başladı

2

Sizin için kişisel bakım&hijyen kategorisinde seçtiklerimiz

Rujdan göz farına Loreal Paris'te indirimler burada.

Kişisel bakımın favorisi Nivea'daki indirimleri incelemek için buraya tıklayın.

İndirimdeki diş fırçalarına buradan göz atabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

728x90

ŞOK'a soğuk hava buhar USB'li fan geliyor!

6

Sizin için seçtiklerimiz

Kamp malzemelerinde indirimli fiyatlar burada sizi bekliyor.

Sinekler kabusunuz olmasın! Ürünler burada.

Ve çocukların yüzünü güldürecek oyuncaklar indirimde. Buraya tıklayarak ürünlere ulaşabilirsiniz.

Boy boy valizlerde ŞOK kataloğunda

7

Sizin için ev yaşam kategorisinde seçtiklerimiz

Seyahatlerde vazgeçilmeziniz olacak valiz modelleri burada, indirimde.

Pijama takımlarındaki indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

Terlik modellerindeki indirimleri kaçırmayın! Ürünleri burada bulabilirsiniz.

Gıdadan hijyene onlarca üründe ne alırsan 50 lira!

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4

Ve kazan kazan fırsatı

5

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