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O bir Levi’s klasiği! Levi's The Trucker Ceket günün fırsat ürünü oldu
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O bir Levi’s klasiği! Levi's The Trucker Ceket günün fırsat ürünü oldu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Havanın ne sıcak ne soğuk olduğu o belirsiz günlerde ne giyeceğinizi bilemiyor musunuz? İşte tam bu geçiş mevsimlerinde Levi’s The Trucker Ceket devreye giriyor. Ne hafif ne kalın, ama her zaman şık! Özellikle bahar ayları ve serin yaz akşamları için birebir. Şu anda 934 TL indirimde olan bu ikonik parça, gardırobunuza zamansız bir dokunuş katmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat. Stilinizi tamamlayacak en iyi parçayı arıyorsanız, cevabı çok uzaklarda değil.

Bazı parçalar vardır, gardırobunuzda yıllar geçse de yerini hep korur. Levi's The Trucker Ceket de tam olarak böyle bir klasik...
Moda değişse de sadeliği ve şıklığıyla her döneme uyum sağlar. İkonik kesimi, dayanıklı dokusu ve her kombine uyum sağlayan tarzıyla ister günlük ister sokak stilinde rahatlıkla yer bulur. Üstelik şu anda bu zamansız parçayı 934 TL indirimli olarak satın alma fırsatınız var. Gardırobunuza yıllarca eşlik edecek bir yatırım yapmak istiyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın.

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Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Levi's'taki indirimlerin tümü burada.

Levi's The Trucker Ceket

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Denim tutkunlarının vazgeçilmezi Levi's The Trucker Ceket, zamansız ve ikonik bir parça. %100 pamuk kumaşı sayesinde hem doğal bir his sunuyor hem de dayanıklılığıyla uzun ömürlü kullanım sağlıyor. Streç içermeyen yapısı ve rahat kalıbı, klasik ve net bir siluet oluşturuyor. gün Sivri yakası, düğmeli manşetleri ve kapaklı göğüs cepleriyle hem şık hem de işlevsel bir üründür. Giydikçe karakter kazanan ceket, tarzınızı zahmetsizce tamamlar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok güzel ürün, kumaşı rengi her şeyi süper. Fiyatta çok iyi. Babam gördü, koyu rengini de ona aldım... On numara!"

  • "Mükemmel! Tavsiye ederim."
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Bu içerik 12 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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