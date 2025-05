İlk izlenimi şansa bırakmayanlara Hugo Boss The Scent Edt Erkek Parfümü indirimde

Bazı kokular, ilk anda etkilemeye başlar, hafızalarda ise uzun süre kalır. Hugo Boss The Scent, tam da bu etkiyi yaratmak için tasarlanmış baştan çıkarıcı ve karizmatik bir parfüm. Baharatlı ferahlıkla açılıp egzotik tatlılıkla derinleşen, odunsu ve deri dokunuşlarla kalıcılık kazanan bu özel koku, maskülenliğin modern bir yansıması. Hem günlük kullanımda hem özel anlarda stilinizi tamamlayacak bu parfüm, şu anda 503 TL indirimli fiyatıyla öne çıkıyor. Etkileyici bir iz bırakmak isteyenler için kaçırılmayacak bir seçenek!

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Parfümlerdeki indirimlerin tümü burada.

Hugo Boss The Scent Edt 50 Ml Erkek Parfümü

Hugo Boss The Scent EDT 50 ml, ilk sıkıldığında ferah ve enerjik bir etki yaratan mandalina, bergamot ve zencefil notalarıyla açılırken, orta notalarda egzotik Maninka meyvesi ve lavantanın çekiciliğiyle derinleşir. Alt notalardaki odunsu dokunuşlar ve deri esintisi ise kalıcılığı artırarak sofistike ve maskülen bir imza bırakır. Afrodizyak etkili içeriğiyle fark yaratan bu koku, güçlü, etkileyici ve unutulmaz bir erkek imajını yansıtır. Şık şişe tasarımı, kokunun çekici ve modern ruhunu estetik bir şekilde yansıtırken, günlük kullanımdan özel anlara kadar her duruma uyum sağlar. The Scent, koku yolculuğunda karşınızdakinde iz bırakmak isteyen erkekler için ideal bir tercih sunar.

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 12 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.