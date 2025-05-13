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İlk izlenimi şansa bırakmayanlara Hugo Boss The Scent Edt Erkek Parfümü indirimde
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İlk izlenimi şansa bırakmayanlara Hugo Boss The Scent Edt Erkek Parfümü indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Güçlü bir ilk izlenim, bazen tek bir kokuya bağlıdır. Hugo Boss The Scent, ferah üst notalardan başlayarak adım adım sizi içine çeken, kalıcılığıyla gün boyu hissedilen bir etki bırakır. Ne çok ağır ne de sıradan; tam kararında, zarif ve iddialı. Özellikle özel günlerde ya da kendinizi güçlü hissetmek istediğiniz anlarda ideal bir tamamlayıcıdır. Şimdi 503 TL indirimdeyken bu ikonik kokuyla tanışmanın tam zamanı. İşte detaylar...

Bazı kokular, ilk anda etkilemeye başlar, hafızalarda ise uzun süre kalır. Hugo Boss The Scent, tam da bu etkiyi yaratmak için tasarlanmış baştan çıkarıcı ve karizmatik bir parfüm. Baharatlı ferahlıkla açılıp egzotik tatlılıkla derinleşen, odunsu ve deri dokunuşlarla kalıcılık kazanan bu özel koku, maskülenliğin modern bir yansıması. Hem günlük kullanımda hem özel anlarda stilinizi tamamlayacak bu parfüm, şu anda 503 TL indirimli fiyatıyla öne çıkıyor. Etkileyici bir iz bırakmak isteyenler için kaçırılmayacak bir seçenek!

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Hugo Boss The Scent Edt 50 Ml Erkek Parfümü

Hugo Boss The Scent Edt 50 Ml Erkek Parfümü

Hugo Boss The Scent EDT 50 ml, ilk sıkıldığında ferah ve enerjik bir etki yaratan mandalina, bergamot ve zencefil notalarıyla açılırken, orta notalarda egzotik Maninka meyvesi ve lavantanın çekiciliğiyle derinleşir. Alt notalardaki odunsu dokunuşlar ve deri esintisi ise kalıcılığı artırarak sofistike ve maskülen bir imza bırakır. Afrodizyak etkili içeriğiyle fark yaratan bu koku, güçlü, etkileyici ve unutulmaz bir erkek imajını yansıtır. Şık şişe tasarımı, kokunun çekici ve modern ruhunu estetik bir şekilde yansıtırken, günlük kullanımdan özel anlara kadar her duruma uyum sağlar. The Scent, koku yolculuğunda karşınızdakinde iz bırakmak isteyen erkekler için ideal bir tercih sunar.

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Bu içerik 12 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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