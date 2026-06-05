CHP'de herkes o güne kilitlendi: Kılıçdaroğlu yanıtını bir günde değiştirdi

CHP’de "mutlak butlan" kararının yol açtığı tartışmalardan biri de TBMM'deki grup toplantıları. Geçtiğimiz salı günü toplantı Özgür Özel başkanlığında yapılırken gözler bir sonraki salı günü yapılacak toplantıya çevrilmişti. Tartışmalar devam ederken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken bir yanıt daha geldi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN NET YANIT

Kılıçdaroğlu, Genel Merkez’e gitmek üzere konutundan ayrıldığı sırada gazetecilerin “CHP Grup Toplantısı’nda sizi görecek miyiz?” sorusuna bu kez “Elbette” yanıtını verdi.

DÜN FARKLI CEVAP VERMİŞTİ

Kılıçdaroğlu’na aynı soru dün de yöneltilmişti. Dünkü açıklamasında “Salı günü sizi grup toplantısında görecek miyiz?” sorusuna yalnızca “Umarım” yanıtını veren Kılıçdaroğlu’nun bugün net bir ifade kullanması dikkat çekti.

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ÖZEL’İN TOPLANTISI GÜNDEMDE

CHP’de daha önce yapılan grup toplantısı, parti içindeki tartışmaların gölgesinde gerçekleşmişti. Özgür Özel’in salona gelişi sırasında partililerden destek sloganları yükselirken, toplantıda verilen mesajlar da gündem olmuştu.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır