BİM'e DeLonghi kahve makinesi geliyor! 26 Eylül 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada
BİM'e DeLonghi kahve makinesi geliyor! 26 Eylül 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

Tuğçe Gülçiçek
BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'nun 26 Eylül Cuma tarihli yeni sayısını merak edenler buraya! Sizin için BİM raflarında bir hafta boyunca yer alacak indirimli ürünleri içeren BİM Cuma Aktüel Kataloğu'na bu içeriğimizde yer verdik. Gelin bakalım BİM'de bu hafta neler var? İşte detaylar...

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Airfryer, kahve makinesi, akıllı televizyon ve dahası

BİM e DeLonghi kahve makinesi geliyor! 26 Eylül 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 1

BİM e DeLonghi kahve makinesi geliyor! 26 Eylül 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 2

Apple indirimi başladı. Ürünler burada.

Kahve makinelerinde avantajlı fiyatlar burada sizi bekliyor.

Pratik mutfak gereçleri

BİM e DeLonghi kahve makinesi geliyor! 26 Eylül 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 3

BİM e DeLonghi kahve makinesi geliyor! 26 Eylül 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 4

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Her mutfağın ihtiyacı pratik mutfak gereçleri indirimde! Ürünler burada.

Yemek takımlarında indirim başladı! İndirimde olan ürünleri buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Ev yaşam kategorisinde yok yok!

BİM e DeLonghi kahve makinesi geliyor! 26 Eylül 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 5

Sizin için ev yaşam kategorisinde seçtiklerimiz

Nevresim takımlarında kaçırılmayacak fiyatlar burada sizi bekliyor.

BİM'e LEGO'lar geliyor!

BİM e DeLonghi kahve makinesi geliyor! 26 Eylül 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 6

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

İndirimdeki oyuncaklara buradan ulaşabilirsiniz.

Bu içerik 26 Eylül 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

bim aktuel bim aktüel katalog bim aktüel kataloğu bim aktüel ürünler
