ŞOK'a Arzum kahve makinesi geliyor! 24 Eylül 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK'a Arzum kahve makinesi geliyor! 24 Eylül 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK Çarşamba Fırsatları bu hafta da alışveriş severlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 24 Eylül 2025 Çarşamba tarihli yeni sayısında yine her ihtiyaca uygun ürünler alışveriş severleri bekliyor. Sizin için ŞOK Haftanın Fırsatları'nın yer aldığı broşüre içeriğimizde yer verdik. Bütçe dostu alışveriş için bakmadan geçmeyin.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

ŞOK'un 24 Eylül 2025 Çarşamba tarihli Haftanın Fırsatları Kataloğu yayınlandı. Yayınlanır yayınlanmaz da alışveriş severlerin yüzünü güldürmeyi başardı. Bu hafta, Arzum kahve makinesinden, Sinbo marka tost makinesine evcil hayvan ürünlerinden kişisel hijyene birçok ürün uygun fiyatlarla yer alıyor. ŞOK Haftanın Fırsatları Kataloğu'nu ve daha fazlasını görmek isterseniz detaylar yazımızda...

Kahve makinesi, tost makinesi, kettle ve dahası

ŞOK a Arzum kahve makinesi geliyor! 24 Eylül 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 1

Kahve tiryakilerinin favorisi olacak kahve makinelerinde fiyatlar düştü. Buraya tıklayarak ürünlere göz atabilirsiniz.

Smeg marka kettlelarda indirim başladı. Buradan ürünlere göz atın.

Gıda ürünlerinde indirim var!

ŞOK a Arzum kahve makinesi geliyor! 24 Eylül 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 2

ŞOK a Arzum kahve makinesi geliyor! 24 Eylül 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 3

İndirimdeki gıda ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Çeşit çeşit kahvelerde indirim var. Ürünleri buradan inceleyebilirsiniz.

Kişisel bakım ve hijyen ürünlerinde fiyatlar en dipte

ŞOK a Arzum kahve makinesi geliyor! 24 Eylül 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 4

Her saç tipine uygun şampuanlar fiyatlar indi. Kaçırmamak için buraya tıklayın.

Makyaj malzemelerindeki indirimleri buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

ŞOK a Arzum kahve makinesi geliyor! 24 Eylül 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 5

Ev yaşam kategorisinde yok yok!

ŞOK a Arzum kahve makinesi geliyor! 24 Eylül 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 6

Nevresim takımlarındaki indirimleri buraya tıklayarak göz atabilirsiniz.

Pijama takımlarındaki indirimler burada.

Evcil hayvan ürünlerinde %50'ye varan indirim

ŞOK a Arzum kahve makinesi geliyor! 24 Eylül 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 7

ŞOK a Arzum kahve makinesi geliyor! 24 Eylül 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 8

Evcil hayvan ürünlerinde kaçırılmayacak fiyatlar burada sizi bekliyor.

Kedi ve köpek mamalarında fiyatlar düştü, burada.

Beyaz eşyalara bakmadan geçmeyin

ŞOK a Arzum kahve makinesi geliyor! 24 Eylül 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 9

Bu içerik 23 Eylül 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

