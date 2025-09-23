ŞOK'a Arzum kahve makinesi geliyor! 24 Eylül 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

ŞOK'un 24 Eylül 2025 Çarşamba tarihli Haftanın Fırsatları Kataloğu yayınlandı. Yayınlanır yayınlanmaz da alışveriş severlerin yüzünü güldürmeyi başardı. Bu hafta, Arzum kahve makinesinden, Sinbo marka tost makinesine evcil hayvan ürünlerinden kişisel hijyene birçok ürün uygun fiyatlarla yer alıyor. ŞOK Haftanın Fırsatları Kataloğu'nu ve daha fazlasını görmek isterseniz detaylar yazımızda...

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Kahve makinesi, tost makinesi, kettle ve dahası

Sizin için seçtiklerimiz

Kahve tiryakilerinin favorisi olacak kahve makinelerinde fiyatlar düştü. Buraya tıklayarak ürünlere göz atabilirsiniz.

Smeg marka kettlelarda indirim başladı. Buradan ürünlere göz atın.

Gıda ürünlerinde indirim var!

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

İndirimdeki gıda ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Çeşit çeşit kahvelerde indirim var. Ürünleri buradan inceleyebilirsiniz.

Kişisel bakım ve hijyen ürünlerinde fiyatlar en dipte

Sizin için seçtiklerimiz

Her saç tipine uygun şampuanlar fiyatlar indi. Kaçırmamak için buraya tıklayın.

Makyaj malzemelerindeki indirimleri buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Ev yaşam kategorisinde yok yok!

Sizin için ev yaşam kategorisinde seçtiklerimiz

Nevresim takımlarındaki indirimleri buraya tıklayarak göz atabilirsiniz.

Pijama takımlarındaki indirimler burada.

Evcil hayvan ürünlerinde %50'ye varan indirim

Sizin için evcil hayvan ürünleri kategorisinde seçtiklerimiz

Evcil hayvan ürünlerinde kaçırılmayacak fiyatlar burada sizi bekliyor.

Kedi ve köpek mamalarında fiyatlar düştü, burada.

Beyaz eşyalara bakmadan geçmeyin

Bu içerik 23 Eylül 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.