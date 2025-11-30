HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Eski AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti

AK Parti’nin 26 ve 27. dönem Giresun milletvekili Cemal Öztürk, Giresun'da bir süredir tedavi gördüğü hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Uzun zamandır sağlık sorunları bulunan Öztürk’ün tedavi altında olduğu hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Öztürk’ün cenazesi, salı günü kılınacak öğle namazının ardından Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Akköy köyünde toprağa verilecek.

Eski AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti

AK Parti’nin 26 ve 27. dönem Giresun milletvekili Cemal Öztürk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından bir açıklama yapan AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, "26. ve 27. dönem Giresun Milletvekilimiz, dava ve gönül adamı, kıymetli büyüğümüz Cemal Öztürk'ün Hakk’ın rahmetine kavuştuğunu derin bir üzüntüyle paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Eski AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti 1

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "26’ncı ve 27’nci Dönem Giresun Milletvekilimiz, yol ve dava arkadaşımız Cemal Öztürk’ün vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet diliyor; ailesine sabrıcemil, sevenlerine, Giresunlu kardeşlerime ve AK Parti’mize başsağlığı niyaz ediyorum." dedi.

CEMAL ÖZTÜRK KİMDİR?

Milletvekili olmadan önce Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Cemal Öztürk, ayrıca Çaykur’da Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği, Fiskobirlik’te Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. AK Parti’den 26 ve 27. dönemde Giresun milletvekili seçilen Öztürk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Komisyonu’nda görev yaptı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düzce'de zincirleme kaza! Yaralılar varDüzce'de zincirleme kaza! Yaralılar var
Küçük Samyeli'nin kahreden görüntüleri ortaya çıktıKüçük Samyeli'nin kahreden görüntüleri ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
Milletvekili ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
6 mağara boşaltıldı: 'Terör örgütünün yüzde 30'u direniyor'

6 mağara boşaltıldı: 'Terör örgütünün yüzde 30'u direniyor'

Genç doktorun acı sonu! Aracı gişelere ok gibi saplandı

Genç doktorun acı sonu! Aracı gişelere ok gibi saplandı

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Bodrum'da 4 katlı lüks villaya 30 milyon TL harcadı! İşte o villa

Bodrum'da 4 katlı lüks villaya 30 milyon TL harcadı! İşte o villa

Bakanlık harekete geçti: Yasaklanıyor! Kafe ve restoranlarda yeni dönem

Bakanlık harekete geçti: Yasaklanıyor! Kafe ve restoranlarda yeni dönem

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Diğer Haberler

Düzce'de zincirleme kaza! Yaralılar var

Düzce'de zincirleme kaza! Yaralılar var

Ailesiyle birlikte cansız bedeni bulunmuştu! Küçük Samyeli'nin kahreden görüntüleri ortaya çıktı

Küçük Samyeli'nin kahreden görüntüleri ortaya çıktı

Sabiha Gökçen’de 7/24 yaban hayat nöbeti

Sabiha Gökçen’de 7/24 yaban hayat nöbeti

Yer: Bursa! Uludağ'da kar yağışı sürüyor

Yer: Bursa! Uludağ'da kar yağışı sürüyor

Yer: Adana! İlk önce çocuğun kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı: Bakın kim çıktı

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

Papa'dan Gazze açıklaması! "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştuk, Türkiye önemli bir rol oynayabilir"

Papa'dan Gazze açıklaması! "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştuk, Türkiye önemli bir rol oynayabilir"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.