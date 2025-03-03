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AK Partili eski vekil Şamil Tayyar "kendi mahallesine" açtı ağzını yumdu gözünü: "Fincan beyinliler" diyerek ateş püskürdü

03.03.2025 11:08
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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı araması üzerine eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar sert bir çıkışa imza attı. Başak Demirtaş'a yönelik hakarete tepki gösterdiği için kendi mahallesince linç edilmeye çalışıldığını söyleyen Tayyar "Fincan beyinliler sizi" diyerek yaptığı paylaşımla gündem oldu.

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar "kendi mahallesine" açtı ağzını yumdu gözünü: "Fincan beyinliler" diyerek ateş püskürdü

Terör örgütü PKK'yla ilgili sıcak gelişmeler birbiri ardına yaşanıyor. Terörist elebaşı Abdullah Öcalan örgüte silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yapmıştı. Bu sırada MHP lideri Devlet Bahçeli'nin cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı araması sürece yepyeni bir boyut kattı.

ŞAMİL TAYYAR'DAN KENDİ MAHALLESİNE ÇOK SERT ÇIKIŞ

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar da konu Demirtaş'a gelince geçmişte "kendi mahallesinde" tepki çektiğini anımsatıp linç etmeye kalkışanlara ateş püskürdü.

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"BENİ LİNÇ ETMEYE KALKIŞTILAR"

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın eşine hakaret edilmesine tepki gösterdiğini anımsatan Tayyar, bu nedenle kendisine "Teröristin eşine nasıl sahip çıkarsın" denerek linç girişimi yapıldığını söyledi ve veryansın etti.

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Selahattin Demirtaş ve Başak Demirtaş

"MAHALLEMİZDEKİ KİFAYETSİZ MUHTERİSLER"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "MHP Lideri Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş'ı aramış. Madem mevzu Demirtaş, hatırlatalım" diyerek son gelişmeye değinen Tayyar paylaşımının devamında tepkisini şu sert sözlerle dile getirdi:

"Demirtaş'ın eşine yönelik ahlaksızca paylaşıma sadece insani olarak tepki gösterdiğim için 'teröristin eşine nasıl sahip çıkarsın' diyerek beni linç etmeye kalkışan, 10 binin üzerinde twit atan mahallemizdeki kifayetsiz muhterisler kayıpsınız. Sizi fincan beyinliler sizi…"

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NE OLMUŞTU?

Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya çağrısının ardından Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş "Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'ın başarısı için elimden geleni yapacağım" demişti.

1 Mart günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demirtaş’ı telefonla arayarak eşinin geçirdiği ameliyat dolayısıyla geçmiş olsun dileğini ilettiği, ayrıca Abdullah Öcalan süreciyle ilgili desteği için de teşekkür ettiği belirtilmişti.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
pkk Şamil Tayyar Selahattin Demirtaş Başak Demirtaş Abdullah Öcalan ak parti terör örgütü
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