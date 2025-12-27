Eski bakan Özlü, Düzcelilere bilimi sevdirdi… 27.448 kişi ziyaret etti

Düzce Belediyesi bünyesinde inşa edilen, Düzce Bilim Merkezi 2025 yılını önemli atölye çalışmaları ve etkinliklerle geride bıraktı.

27 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİ

TÜBİTAK desteği sayesinde inşa edilen, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün de önemli katkıları olan ve Batı Karadeniz Bölgesinin tek bilim merkezi niteliğinde olan Düzce Bilim Merkezi, 6 atölye ve sergi alanı içerisinde bulunan 52 düzenekte hem bilim meraklısı Düzcelilere hem de Batı Karadeniz bölgesinden gelen ziyaretçilere hizmet verdi.

1 Ocak tarihinden bugüne 485 okulun ziyaret ettiği, 20 bin 602 öğrencinin bin 164 atölye etkinliğinden yararlandığı merkezin, bilimi sevdirmek ve daha fazla kitlelere ulaştırılması için dışarıda açılan atölyelerine ise 5 bin 157 öğrenci katılım sağladı.

27 bin 448 ziyaretçinin ağırlandığı merkezde, toplamda 48 bin 50 öğrencinin atölyelerden faydalanması sağlandı.

UZAYDA YOLCULUK DENEYİMİ

Merkez, ekim ayında düzenlediği ‘Ufkun Ötesinde’ sergisinde ziyaretçilere sanal gerçeklik uygulamalarıyla uzayda yolculuk deneyimi ile Türkiye’nin uzay çalışmalarındaki gelişim sürecini kronolojik olarak aktarırken, Kasım ayında gerçekleştirdiği, her yaş grubundan katılımcıya hitap eden ve 5 gün süresince katılımcıların yenilikçi projeler geliştirmeleri, farklı bilim dallarında deneyler yapmaları ve geleceğin bilim insanlarının bilime ilk adımını atacağı fırsatlar sunduğu Bilim Şenliği ile önemli bir etkinliği yüzlerce bilim severlerle buluşturdu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır