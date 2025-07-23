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Eskişehir'deki yangında şehit oldu! Tolunay Kocaman ile ilgili detay yürekleri yaktı

Eskişehir'deki yangında kahreden haber geldi. 10 orman işçisi şehit oldu. 10 görevliden birisi olan Tolunay Kocaman'ın ile ilgili ortaya çıkan detay yürekleri yaktı. Kocaman işe yeni başladığı ve 1 hafta önce evlendiği öğrenildi.

Eskişehir'deki yangında şehit oldu! Tolunay Kocaman ile ilgili detay yürekleri yaktı

Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bir bölgede çıkan orman yangınını söndürmeye çalışırken alevlerin arasında kalan 10 görevli şehit oldu.

Eskişehir deki yangında şehit oldu! Tolunay Kocaman ile ilgili detay yürekleri yaktı 1

1 HAFTA ÖNCE EVLENMİŞ

Şehitlerin cenazelerinin Kırka Mahallesi’ne getirilmesi beklenirken, yangında hayatını kaybeden Tolunay Kocaman'ın 14 Temmuz'da evlendiği öğrenildi. Seyitgazi ilçesinin Kümbet Mahallesi'nden olan Kocaman'ın vefatı büyük üzüntüye sebep oldu.

GERİYE BU FOTOĞRAFLAR KALDI

Öte yandan, işe yeni başladığı belirtilen Kocaman'ın eşiyle birlikte çekindiği fotoğraflar ise yürekleri dağladı.

Eskişehir deki yangında şehit oldu! Tolunay Kocaman ile ilgili detay yürekleri yaktı 2

Eskişehir deki yangında şehit oldu! Tolunay Kocaman ile ilgili detay yürekleri yaktı 3

Eskişehir deki yangında şehit oldu! Tolunay Kocaman ile ilgili detay yürekleri yaktı 4
Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Eskişehir
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