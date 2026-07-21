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Geleceğe mühür! Ayasofya’nın hafızası geleceğe mühürlendi

Ayasofya’nın yeniden ibadete açılış yıl dönümünde kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunan önemli bir eser okuyucuyla buluşmaya hazırlanıyor. Demirören Yayınları’nın yeni koleksiyon eseri, “Fethin Mührü: Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi”, 24 Temmuz Cuma günü itibariyle okuyucularıyla buluşuyor.

Geleceğe mühür! Ayasofya’nın hafızası geleceğe mühürlendi

İnsanlık tarihinin en önemli kültür miraslarından biri olan Ayasofya'nın tarihini bilimsel kaynaklar, özgün fotoğraflar, tarihi gravürler ve zengin arşiv belgeleriyle kayıt altına alan 'Fethin Mührü: Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi' adlı koleksiyon eserinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdim yazısı bulunuyor. Eserin ortaya çıkmasıyla ilgili yapılan hazırlıkların da anlatıldığı eserde, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören'in kaleme aldığı sunuş yazısı da yer alıyor.
Geleceğe mühür! Ayasofya’nın hafızası geleceğe mühürlendi 1
Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanan seçkin eser; Ayasofya'nın Bizans döneminden Osmanlı'ya, Cumhuriyet döneminden günümüze uzanan tarihsel yolculuğunu mimari, sanat tarihi ve kültürel miras perspektifiyle ele alıyor. Ayasofya'nın mimarisi, kubbesi, mozaikleri, restorasyon süreçleri ve yüzyıllar boyunca şekillenen kültürel ve manevi birikimi, alanında uzman isimlerin katkılarıyla tek ciltte bir araya getiriliyor.
Geleceğe mühür! Ayasofya’nın hafızası geleceğe mühürlendi 2
Fatih Sultan Mehmed Han'ın İstanbul'un fethiyle Ayasofya'yı camiye dönüştürmesi, eserin merkezinde yer alırken; 24 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden ibadete açması ise Ayasofya'nın yakın tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olarak değerlendiriliyor. Eserin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 6 yıl önce Ayasofya'da cuma namazı kılınmasıyla birlikte yeniden ibadete açılmasının yıl dönümünde yayımlanması da bu tarihsel dönüşümü yeniden pekiştiriyor.
Geleceğe mühür! Ayasofya’nın hafızası geleceğe mühürlendi 3
Büyük boy tasarımı, özenli baskısı ve zengin görsel içeriğiyle “Fethin Mührü: Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi”, yalnızca bir kitap değil; araştırmacılar, akademisyenler, sanat tarihçileri ve kültürel mirasa ilgi duyan okurlar için uzun yıllar başvurulacak referans niteliğinde bir koleksiyon eseri olarak öne çıkıyor.

Demirören Yayınları, “Fethin Mührü: Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi” isimli yeni bir seçkin eseriyle Türkiye'nin kültürel mirasını uluslararası yayıncılık standartlarında kayıt altına alırken Ayasofya'nın tarihini, mimarisini ve medeniyet birikimini gelecek kuşaklara taşıyan kalıcı bir kültür hizmetine de imza atıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ayasofya Camii ayasofya
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