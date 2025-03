Gelecek kışa yatırım yapın! Sıcacık tutan montlarda Bahar Fırsatları'na özel indirim

Özellikle soğuk hava şartlarına uygun, su geçirmez, rüzgar kesen ve hafif yapısıyla hareket özgürlüğü yaratan montlar, hem şehir hayatında hem doğa maceralarında sizi koruma altına alıyor. Üstelik farklı tarzlara hitap eden seçenekler sayesinde şık ve fonksiyonel bir mont seçebilirsiniz. Biz de sizin için, kalitesiyle ön plana çıkan Bahar Fırsatları kapsamında indirimde olan montları listeledik. Hadi, gelecek kışa bugünden yatırım yapmanın keyfini çıkarın! İşte detaylar...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Bahar Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

1. Zorlu koşullarda maksimum konfor: Columbia Powder Lite II Erkek Mont

Soğuk hava maceralarına her daim hazır hissettiren Columbia Powder Lite II Erkek Mont, kışın en sert günlerinde bile sıcak tutacak üstün bir teknoloji sunuyor. Omni-Heat ısı yansıtma teknolojisiyle vücut ısınızı içeride tutarken Thermarator yalıtımıyla hafif ama etkili bir koruma yapıyor. Suya dayanıklı kumaşı ve yağmur ile karlı havalara ekstra dirençli fermuarlı cepleriyle elleriniz hep sıcak kalıyor. Üstelik, elastik manşetler ve ayarlanabilir etek ucu da montun vücuda tam oturmasını sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar montun sıcak tutma performansına hayran. "Tam soğuk havanın etkisini artırdığı zamanlarda aldım ve denedim. Herhangi bir şekilde soğuğu hissettirmiyor ve çok hafif, üzerinizde yok gibi." olduğunu ifade eden kullanıcılar, montun kalıp olarak da bedenlerine iyi uyduğunu belirtiyor.

Columbia montun yanında Columbia Powder Lite II Kapüşonlu Kadın Mont ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

2. Maksimum ısı yalıtımı: Under Armour UA Storm ColdGear Infrared Down Kadın Mont

Under Armour mont, soğuk hava koşullarında sıcak kalmak ve şık görünmek isteyenler için tasarlandı. Storm teknolojisi su tutmazken nefes alabilir yapısını koruyor, böylece kuru ve rahat hissettiriyor. 700 yoğunluklu etik üretim ördek tüyü dolgusu maksimum yalıtım gerçekleştirirken ColdGear Infrared astar vücut ısını hapsetmeye yardımcı oluyor. Hem şehir hayatında hem de doğa gezilerinde sizi üşütmeyecek güçlü bir mont arıyorsanız UA Storm ColdGear Infrared Down'a bir göz atmak isteyebilirsiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

Montu alanlar özellikle ağır olmamasına ve sıcak tutma kapasitesine bayılmış durumda. "Kumaşı ve duruşu gayet güzel. Ensede polar kumaşı var." diyen kullanıcılar, montun yağmura ve soğuk havalara karşı su geçirmezliğini ve üşütmemesini de oldukça başarılı buluyor.

Under Armour montun yanında United Colors of Benetton Kadın Pufa Mont ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

3. Doğada ve şehirde maksimum koruma: Jack Wolfskin Ather Down Erkek Kuş Tüyü Mont

Soğuk havalara meydan okumanız için tasarlanan Jack Wolfskin mont, 700 cuin yoğunluklu kuş tüyü dolgusu sayesinde en soğuk zamanlarda bile sıcacık kalmanıza olanak tanıyor. Texashield geri dönüştürülmüş çift ripstop kumaşı, hem dayanıklılığı hem de rüzgara ve suya karşı ekstra koruma sunmasıyla öne çıkıyor. Geniş kapüşonu, ayarlanabilir etek ucu ve pratik cepleriyle işlevselliği artırıyor. İster doğada ister şehirde olun, Jack Wolfskin montla her zaman sıcak ve özgür hissedeceksiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Montu deneyenler özellikle şehirde ve doğada kullanılabilir bir model olmasına ve sıcak tutma kapasitesine hayran kalmış durumda. Kumaş kalitesi ve hafifliği de pek çok kullanıcı tarafından beğenilen özelliklerden oluyor.

Jack Wolfskin montun yanında The North Face Erkek Bettaforca Lt Down Erkek Mont ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

Nakit ihtiyacınız varsa 55.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli kredinizi hemen almak için buraya tıklayın.

4. Stil ve konfor bir arada: Only Onlnewcool Puffer Kadın Günlük Mont

Bahar Fırsatları’nda kaçırılmaması gereken Only mont, %63 polyester ve %37 geri dönüştürülmüş malzeme içeriğiyle doğa dostu bir seçim yaratırken yumuşak ve dolgulu yapısıyla sıcak tutar. Rüzgar kesen dik yakası ve fermuarın üzerinde yer alan çıtçıt düğmeleriyle sert hava koşullarına karşı ekstra koruma gerçekleştirir. Spor ve günlük kombinlerinize uyum sağlayan mont, rahat kesimiyle de hareket özgürlüğünüzü kısıtlamaz.

Kullanıcılar ne diyor?

Only montu kullananlar, "Gayet iyi ısıtıyor ve kumaş dokusu çok iyi bir his bırakıyor." oluşunu özellikle beğeniyor. "Kumaşı duruşu yumuşaklığı çok güzel." diyen kullanıcılar, montun kalıbı hakkında da kendi bedeninizi alabileceğinizi vurguluyor.

Only montun yanında Columbia Powder Lite 2 Sherpa Hybrid Kadın Şişme Mont ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

5. Sıcak ve fonksiyonel: Jack & Jones Jcoalpha Erkek Şişme Mont

Soğuk kış günlerinde hem sıcak kalmak hem de şık görünmek isteyenler için Jack & Jones Jcoalpha erkek şişme mont harika bir tercih! Hem sportif hem de klasik kombinlere uyarak kış stilinizi tamamlayan mont, rüzgarı kesen dik yakası ve tam boy fermuarlı kapanışı sayesinde soğuk hava şartlarına karşı maksimum koruma yaparken iç dolgusuyla sıcacık hissettiriyor. Üstelik, kullanışlı fermuarlı cepleri, kapüşonlu tasarımı ve hafif yapısıyla hem günlük kullanım hem de outdoor aktiviteleri için ideal.

Kullanıcılar ne diyor?

Jack & Jones monta "Ürün gerçekten iyi. Sıcak tutuyor, kalın ve kalitesi güzel. Su geçirmez özelliği de cabası!" yorumlarını yapan kullanıcılar, kalıbının tam ve uzunluğunun da hareket etmeyi kısıtlamadığını belirtiyorlar.

Jack & Jones montun yanında Jack & Jones Herren Jacke Outdoor Erkek Şişme Mont ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

6. Sıcak ve yumuşacık: Levi's Kate Sherpa Kadın Ceket Mont

Rahatlık ve estetiğin kusursuz birleşimi olan Levi's mont, Sherpa kumaşıyla hem yumuşak hem de sıcak tutan bir yapı vadediyor. Ön fermuar detayı kullanım kolaylığı yaşatırken iç yapısı sizi en soğuk günlerde bile sıcak tutacak şekilde tasarlanıyor. Klasik sivri yaka ve normal kesimiyle her kombinle uyum sağlayarak stilinizi tamamlayacak Levi's Kate Sherp mont, şehirde veya doğada her an sıcak ve konforlu kalmanız için kaçırılmayacak bir fırsat!

Kullanıcılar ne diyor?

Levi's mont kullanıcıları, montun yumuşak dokusuna ve kalitesine bayılıyor. "Kesimi mükemmel uzunlukta ve bol kollu." ve "Çok güzel, çok hafif ve çok sıcak, özellikle kış havalar için." diyen kullanıcılar, montun hediye olarak da iyi bir seçenek olduğunu söylüyor.

Levi's montun yanında Jack & Jones Jxlolly Kadın Şişme Mont ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

7. Soğuk havalara karşı güçlü koruma: Puma Unisex Yetişkin ESS+ Padded Jacket Şişme Mont

WarmCELL teknolojisi sayesinde vücut ısısını içeride tutarak sıcak kalmanızı garantileyen Puma ESS+ Padded şişme mont, rüzgara ve yağmura karşı maksimum koruma gerçekleştiriyor. Hafif yapısıyla günlük kullanımda rahatlıkla tercih edilebilirken spor tarzınızı tamamlayacak şık bir görünüm de sunuyor. Dolgulu dik yaka, tam boy fermuar ve polar astarlı cepler gibi özellikleriyle Puma ESS+ Padded, hem işlevsellik hem de stil açısından indirim döneminde ideal bir seçim!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullananlar, montun ağır olmayan ve sıcak tutan yapısını çok beğeniyor. Özellikle yağmurlu havalarda su geçirmeden iyi bir koruma yaptığını ve duruşu ile modelinin de çok güzel olduğunu belirtiyorlar. Bunun yanında bir beden küçük alınmasını dile getirenler de var.

Puma montun yanında Tommy Jeans Tjm Alaska Erkek Şişme Mont ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

8. Ultra hafif tasarımlı: Adidas Tiro 24 Competition All-Weather Jacket

Soğuk havalarda bile hareket özgürlüğünüzden ödün vermeyin! Adidas Tiro 24 Competition All-Weather Jacket, nefes alabilen, sıcak tutan ve süper rahat yapısıyla antrenmanlarınızı ve günlük kullanımınızı daha konforlu hale getirir. Optimum koruma ve dayanıklılık sunan bu ceket, rüzgâra ve soğuk havalara karşı tam bir kalkan görevi görür. Kapüşon detayı, baş bölgesinden ısı kaybını önleyerek ekstra sıcaklık sağlarken, fermuarlı yan cepleri eşyalarınızı güvenle taşımanıza olanak tanır. %100 polyester malzemeden üretilen bu fonksiyonel ceket, yalnızca spor yaparken değil, günlük stilinizde de fark yaratır!

Kullanıcılar ne diyor?

Montun hafifliği ve sıcak tutması tüm kullanıcılar tarafından çok beğeniliyor. Soğuğu geçirmemesi, kapüşonu ve derin iç cepleri büyük bir avantaj olarak görülüyor. Bunun yanında "üzerinizde yok gibi" diyen pek çok kişi bir beden büyük alınırsa montun tam olacağını söylüyor.

Adidas montun yanında Danger Su Geçirmez Çıkarılabilir Kapüşonlu Erkek Şişme Mont ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

9. Hafifliğin ve dayanıklılığın kusursuz dengesi: Helly Hansen Banff İnsulator Mont

Kış sporları ve outdoor maceralar için tasarlanan Helly Hansen Banff İnsulator Mont, sentetik yalıtımlı perdeleriyle olağanüstü ısı tutma performansı sunarken, dayanıklı su itici (DWR) kaplaması sayesinde sizi hafif yağışlara karşı korur. Elastik kapüşonu ve manşetleri soğuğun içeri girmesini engeller. YKK fermuarlı el cepleri ve paketlenebilir tasarımı ile hem fonksiyonel hem de pratik bir kullanım sunan mont, geri dönüştürülmüş içerikle üretilmiş ve çevre dostu bluesign® sertifikasına sahiptir

Kullanıcılar ne diyor?

Kullananlar montun Kentucky gibi soğuğun çetin geçtiği hava koşullarına mükemmel uyum sağladığını ifade ediyor. Bunun yanında "Spor veya günlük kıyafetlerle giyilebilir ve genellikle her türlü kıyafetle iyi görünüyorlar." yorumlarıyla montun kolay kombinlenebilmesini övüyor.

Helly Hansen montun yanında Adidas Essentials 3-Stripes Insulated Hybrid Kapüşonlu Erkek Günlük Mont ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

10. Her mevsimin favorisi: Calvin Klein Long Bomber Ceket

Modern tasarımı ve sürdürülebilir yapısıyla öne çıkan Calvin Klein Long Bomber Ceket, %100 geri dönüştürülmüş polyesterden üretilmiş dış kumaşıyla çevre dostu bir seçenek sunar. Yumuşak mat dokusu, hafif dolgulu astarı ve longline fit kesimi sayesinde hem konforlu hem de şık bir duruş sağlar. Ribanalı yaka, manşetler ve etek ucu, klasik bomber tarzına vurgu yaparken, fermuarlı yan kısımlar ve çıtçıtlı bel cepleri ekstra işlevsellik sunar. Metal fermuar detayı ve göğüsteki Calvin Klein tonal logo nakışı ile zamansız bir görünüm kazanan bu ceket, hem günlük kullanım hem de sokak stili için mükemmel bir tamamlayıcıdır.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar montun hem rahat hem de kaliteli olduğuna dikkat çekiyor. "Tam kışlık, ne çok kalın ne ince." ve yumuşacık yapısını çok beğenenler ürünün tam kalıp olduğunu da belirtiyor.

Calvin Klein montun yanında PUMA Kadın Uzun Mont ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

Bu içerik 20 Mart 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.