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BİM'e Senna akıllı televizyonlar geliyor! 21 Mart 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada
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  4. BİM'e Senna akıllı televizyonlar geliyor! 21 Mart 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

BİM'e Senna akıllı televizyonlar geliyor! 21 Mart 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
18.03.2025 14:05
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BİM Aktüel Kataloğu'nun 21 Mart 2025 Cuma tarihli yeni sayısı yayınlandı. Katalogta geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yok yok! Oyuncaklar, akıllı televizyon modelleri, pratik mutfak gereçleri, küçük ev aletleri ve dahası uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. BİM Cuma Aktüel Kataloğu'nda neler var diye merak ediyorsanız, detaylar içeriğimizde sizi bekliyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

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