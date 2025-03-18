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İş, eğlence ve üretkenlik için tek cihaz! Apple MacBook Air'da büyük indirim
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İş, eğlence ve üretkenlik için tek cihaz! Apple MacBook Air'da büyük indirim

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
18.03.2025 10:06
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Gün içinde kaç farklı ekrana bakıyorsunuz? Telefon, tablet, iş bilgisayarı derken verimlilik bazen bölünüp gidiyor. Peki ya hepsini tek bir yerde toplayan, hem işlerinizi hızlandıran hem de sizi yarı yolda bırakmayan bir cihaz olsa? Hafif ama güçlü, hızlı ama uzun ömürlü bir teknoloji… Apple 2022 M2 çipli MacBook Air beklentilerinizi karşılayacak bir ürün. Üstelik şimdi Bahar Fırsatları’na özel 12.000 TL indirimle satışta! Detaylar içeriğimizde...

Teknolojiye yatırım yapmanın en doğru zamanı geldi! Günlük işlerinizi kolaylaştıracak, üretkenliğinizi artıracak ve eğlenceyi en üst seviyeye taşıyacak bir cihaz arıyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın. Apple 2022 M2 çipli MacBook Air, şimdi Bahar Fırsatları’na özel 12.000 TL indirimle sizi bekliyor. İnce ve hafif tasarımıyla her an yanınızda taşıyabileceğiniz laptop, güçlü performansı ve uzun pil ömrüyle gün boyu kesintisiz bir deneyim sunuyor. Üretkenlikten eğlenceye, ihtiyacınız olan her şey artık çok daha erişilebilir! Şimdi detayları keşfetme zamanı!

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Apple 2022 M2 çipli i8GB RAM, 512 GB SSD MacBook Air

Apple 2022 M2 çipl i8GB RAM, 512 GB SSD MacBook Air

Çantanıza attığınız anda ağırlığını neredeyse hissetmeyeceğiniz, açtığınızda ise performansıyla farkını ortaya koyan bir laptop düşünün. Şık, güçlü ve her an yanınızda olmaya hazır olan Apple 2022 M2 çipli MacBook Air, işten eğlenceye her ihtiyacınızı karşılamak için tasarlandı! Yalnızca 1,24 kg ağırlığı ile her yere kolayca taşınabiliyor. Ancak hafifliği sizi yanıltmasın! M2 çipi sayesinde video düzenlemeden çoklu görev yürütmeye kadar her işi hızla hallediyor. 13.6 inç Liquid Retina ekranı, ister sunum hazırlarken ister film izlerken canlı renkler ve keskin detaylar sunarak gözlerinizi yormadan en iyi görüntü deneyimini yaşatıyor. Gün içinde priz aramak zorunda kalmadan 18 saate kadar pil ömrüyle çalışmaya, yaratmaya ve eğlenmeye devam edebilirsiniz.

Kullananlar ne diyor?

  • "Fazla söze gerek yok! Apple her zamanki farkı gösteriyor."

  • "Cihaz kusursuz denebilecek şekilde güzel. Ön plana çıkan bataryası ne zaman şarj ettiğimi unutuyorum resmen. Apple kalitesi zaten çok tartışılmaya açık değil bence. Bizim tercihimiz M2 8 RAM 512 GB oldu ve fazlası ile iş gördü."
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Bu içerik 18 Mart 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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