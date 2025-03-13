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Columbia, Salomon, Jack Wolfskin... Outdoor giyimde Bahar Fırsatları başladı
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  4. Columbia, Salomon, Jack Wolfskin... Outdoor giyimde Bahar Fırsatları başladı

Columbia, Salomon, Jack Wolfskin... Outdoor giyimde Bahar Fırsatları başladı

13.03.2025 14:19
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North Face’ten Merrell’a, Helly Hansen’dan Adidas’a kadar pek çok ünlü marka, sizlere Bahar Fırsatları'na özel avantajlar sunuyor. Günlük yürüyüşlerinizde, kamp maceralarınızda ya da hafta sonu keşiflerinizde ihtiyacınız olan teknik özelliklere sahip ürünleri şimdi avantajlı fiyatlarla edinebilirsiniz. Baharın enerjisini doğada hissetmek ve stilinizden ödün vermeden konforu yakalamak için fırsatları kaçırmayın! İşte sizin için seçtiğimiz indirimdeki outdoor giyim markaları...

Doğayla iç içe olmayı sevenler, şehirde hareketli bir yaşam sürenler veya hafta sonu kaçamaklarını doğaya taşımak isteyenler için birbirinden kaliteli markalar şimdi indirimde. Columbia’nın su geçirmez montları, Salomon’un uzun ömürlü yürüyüş ayakkabıları, Jack Wolfskin’in dayanıklı outdoor kıyafetleri ve daha birçok marka, Bahar Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirimlerle sizi bekliyor. Hem doğada hem de şehirde rahatlık ve fonksiyonelliği bir araya getiren bu markalar, her mevsim ihtiyacınız olan korumayı sağlıyor.

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Bahar Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

1. Konfor ve kalitenin buluştuğu adres: Merrell

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Doğada keşif yapmayı sevenler ve uzun yürüyüşlerden vazgeçemeyenler için Merrell, hem niteliği hem de performansı bir araya getiriyor. Özellikle su geçirmez teknolojileri, sağlam kauçuk tabanları ve ayak anatomisine uygun tasarımlarıyla yürüyüş ayakkabıları, her zeminde kusursuz bir deneyim yaşatıyor. Kayalık arazilerden orman yollarına, şehirdeki günlük tempodan doğa kaçamaklarına kadar her ortamda ayağınızı destekleyen yapısıyla gün boyu enerjinizin düşmesine izin vermiyor. Hafif olması sayesinde uzun süre yürüyüş yapanlar için ekstra avantaj sunan Merrell, Bahar Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirimlerle sizleri bekliyor!

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2. Zorlu hava koşullarına meydan okuyan: Columbia

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Mevsim ne olursa olsun Columbia’nın su geçirmez ve nefes alabilir özelliklere sahip montları, trekking ayakkabıları ve teknik giysileri doğada ve şehirde maksimum konfor veriyor. Özellikle soğuk havalarda üstün yalıtım yapan montlarıyla yürüyüş sırasında terlemeyi önlerken suya dirençli ayakkabılarıyla her maceraya uygun seçenekler sunuyor. Columbia’nın teknolojik kumaşları, vücut ısınızı dengede tutarak hem rahat bir kullanım sağlıyor hem de hafif yapısıyla hareket özgürlüğünüzü kısıtlamıyor. Doğa yürüyüşleri, kamp ve şehir hayatı için üretilen Columbia ürünlerini Bahar Fırsatları’yla keşfetmeye hazır olun!

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3. Spor ve doğa tutkunlarına özel: Adidas Terrex

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Adidas’ın outdoor serisi Terrex, performans odaklı tasarımlarıyla hareket özgürlüğünüzü en üst seviyeye çıkarıyor. Özellikle Gore-Tex teknolojili su geçirmez ayakkabıları, en zorlu hava koşullarında bile sorunsuz bir yürüyüş deneyimi yaşatıyor. Hafif ama dayanıklı yapılarıyla hem trekkingde hem de şehirde tarz sahibi bir görünüm yaratıyor. Adidas Terrex’in rüzgar geçirmez montları, esnek taytları ve doğa sporlarına uygun tişörtleriyle de outdoor maceralarınızı bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Bahar indirimleri kapsamında Adidas Terrex ürünleriyle hem şık hem de fonksiyonel bir kombin oluşturma fırsatını kaçırmayın!

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4. Profesyonel outdoor ve kamp tutkunlarına: Helly Hansen

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Profesyonel dağcılar, denizciler ve doğa tutkunları için tasarlanan Helly Hansen, su geçirmez ve nefes alabilir teknolojileriyle en zorlu hava koşullarında bile maksimum koruma sağlıyor. Soğuk havalarda sıcak tutan yalıtımlı montları, rüzgar kesen ceketleri ve dayanıklı yürüyüş kıyafetleriyle doğada özgürce hareket etmenizi kolaylaştırıyor. Gelişmiş kumaş teknolojileriyle kuru ve konforlu bir kullanım sunan marka, kamp, kayak, yürüyüş gibi doğa aktiviteleri için ideal bir seçim. Günlük hayatta da rahatlıkla kullanabileceğiniz Helly Hansen ürünleri, Bahar Fırsatları kapsamında şimdi daha avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor!

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5. Yürüyüş ve koşu için vazgeçilmez: Salomon

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Dağ yolları, çamurlu parkurlar, taşlık alanlar… Zorlu doğa koşullarına meydan okumak isteyenler için Salomon, kaymaz taban yapısı ve su geçirmez özellikleriyle trekking ve dağcılık ayakkabılarında fark yaratıyor. Profesyonel sporcuların da tercih ettiği ayakkabılar, arazide sağlam bir tutuş gerçekleştirirken hafif yapısıyla uzun yürüyüşlerde ekstra destek veriyor. Koşu, trekking, dağ yürüyüşü ya da şehirde uzun saatler boyunca hareket halinde olmanız gereken günlerde çok işinize yarayacak Salomon’un suya ve darbelere karşı dirençli outdoor ayakkabılarını ve teknik giysilerini keşfetmek için Bahar Fırsatları’nı kaçırmayın!

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6. Doğada konfor arayanlara: Jack Wolfskin

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Outdoor tutkunları için Jack Wolfskin, soğuk hava koşullarına meydan okuyan montları, su geçirmez pantolonları ve sırt çantalarıyla doğa maceralarını daha keyifli hale getiriyor. Hafif, nefes alabilir ve rüzgar geçirmez teknolojili kıyafetleri sayesinde her mevsime uygun bir kullanıma sahip. Özellikle kamp yapmayı sevenler için tasarlanan suya dirençli sırt çantaları, hafif ama kaliteli pantolonları, polarları ve botlarıyla doğada hareket özgürlüğü yaşatıyor. Eğer hem doğada hem de şehirde tarzınızdan ödün vermeden fonksiyonel bir stil yakalamak istiyorsanız Jack Wolfskin ürünlerindeki Bahar Fırsatları’nı kaçırmayın!

7. Hem şehirde hem doğada stil sahibi olun: The North Face

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Zorlu hava koşullarına karşı en iyi korumayı gerçekleştiren The North Face, soğuk havalarda bile sıcak kalmak isteyenlerin vazgeçilmezi. Profesyonel dağcıların tercih ettiği termal içlikler, hafif ama son derece dayanıklı montlar ve suya dirençli botlarla en sert hava şartlarında bile maceranıza devam edebilirsiniz. Özellikle rüzgarı ve yağmuru geçirmeyen ve vücut sıcaklığınızı koruyan ürünlerin şehir hayatında da rahatça kullanabilen şık ve fonksiyonel tasarımları, hareket özgürlüğü sunarken tarzınızı da tamamlıyor. Siz de Bahar Fırsatları kapsamında indirimde olan The North Face’in en sevilen ürünlerini kaçırmayın!

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8. Karşı koyulmaz maceralar için: Under Armour

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Spor yaparken maksimum performans almak isteyenler için Under Armour, yenilikçi kumaş teknolojileriyle ter tutmayan, hızlı kuruyan ve esnek yapılı ürünlere sahip. Hem outdoor aktivitelerinde hem de antrenman yaparken vücuda tam oturan ancak hareketlerinizi kısıtlamayan taytları, hafif ve nefes alabilir tişörtleri, soğuk havalarda ekstra sıcak tutan termal katmanları ile sporcuların favori markalarından biri. Koşu, fitness, yoga, outdoor veya günlük spor aktiviteleri için ideal olan Under Armour ürünleri, konfor ve performansı bir arada sunarken Bahar Fırsatları sayesinde bütçe dostu seçeneklerle de yüz güldürüyor!

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9. Günlük hayata hareket katan: Puma

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Puma, yalnızca spor salonlarında değil doğada da aktif kalmak isteyenler için fonksiyonel ve kaliteli outdoor giyim seçeneklerine sahip. Doğa yürüyüşlerinden şehirdeki aktif günlere kadar her ortamda konfor sağlayan trekking ayakkabıları ve rüzgar ile su geçirmez montlarıyla zorlu hava koşullarına karşı koruma yaparken esnek ve ter tutmayan kumaş teknolojileri sayesinde hareket özgürlüğünüzü artırıyor. Spor stilini doğaya taşımak isteyenler için şık ve fonksiyonel çözümler yaratan Puma, hem şehirde hem de doğada aktif yaşam tarzını benimseyenler için ideal. Bahar Fırsatları kapsamında Puma’nın outdoor koleksiyonundaki indirimleri kaçırmamak için acele edin!

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10. Hava şartlarına meydan okuyun: Lumberjack

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Şehir hayatının dinamik temposunda hem şık hem de dayanıklı bir ayakkabı arıyorsanız Lumberjack size göre! Kaliteli malzemelerden üretilen bot ve yürüyüş ayakkabıları, su geçirmez yapılarıyla kış aylarında sizi yarı yolda bırakmaz. Doğa yürüyüşleri için sağlam zemin kavrama özelliğine sahip tabanlarıyla kaymayı önleyen Lumberjack ayakkabıları, aynı zamanda günlük kullanımda da şık ve rahat bir seçenek sunuyor. Spor giyimle kombinlenebilen modern tasarımlarıyla da dikkat çeken Lumberjack, Bahar Fırsatları ile bütçe dostu bir alternatif.

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Bu içerik 18 Mart 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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