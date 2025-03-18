ŞOK'a Sinbo Çay Makinesi geliyor! 19 Mart 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

ŞOK Haftanın Fırsatları'nı merak edenler buraya! Alışveriş severlerin her hafta yüzünü güldüren ŞOK Çarşamba Fırsatları bu hafta da dolu dolu! Gıdadan elektroniğe, giyimden ev yaşam ürünlerine ihtiyacınız olan her şeye uygun fiyatlarla sahip olmanın yollarını arıyorsanız 19 Mart 2025 tarihli ŞOK Aktüel Kataloğu'na mutlaka göz atmalısınız. Gelin, listedeki indirimli ürünleri birlikte keşfedelim.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Pratik mutfak gereçlerinde fırsat zamanı

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Kahve makinelerindeki indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

Tost makinelerindeki indirimleri buradan değerlendirebilirsiniz.

Karaca, Kütahya Porselen ve dahası burada indirimli fiyatlarla sizi bekliyor.

Gıda ürünlerinde indirim var!

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

Gıda kategorisindeki indirimlerin tümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Kahve tiryakileri buraya! Kahvelerde Bahar Fırsatları'na özel indirimler burada.

Çeşit çeşit atıştırmalıklar da burada. Ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 55.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli kredinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Oyuncak, valiz, çorap ve dahası

Sizin için oyuncak ve ev-yaşam kategorisinde seçtiklerimiz

7'den 70'e herkesin favorisi LEGO'larda indirim başladı. Ürünleri burada bulabilirsiniz.

Seyahatlerin olmazsa olmazı valizlerde cazip fiyatlar burada.

Pijama takımları da Bahar Fırsatları kapsamında indirimde! Ürünleri incelemek için buraya tıklayın.

Beyaz eşyalara bakmadan geçmeyin!

Seçili ürünlerde geçen senenin fiyatları

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.