Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Daha hızlı, daha kolay, daha akıllı! iPhone 16 Plus Bahar Fırsatları'na özel indirimde
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Daha hızlı, daha kolay, daha akıllı! iPhone 16 Plus Bahar Fırsatları'na özel indirimde

Daha hızlı, daha kolay, daha akıllı! iPhone 16 Plus Bahar Fırsatları'na özel indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
20.03.2025 11:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabah alarmınızı kapatırken başlayan gün, bir mesajla hızlanır, bir arama ile şekillenir, akşam ise favori dizinizin yeni bölümüyle tamamlanır. Telefonunuz, günün her anında yanınızda olan bir yol arkadaşı. Tam da bu yüzden, sizi yarı yolda bırakmayacak, her ihtiyacınıza cevap verecek bir seçim yapmak önemli. Sizin için beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacak o telefonu bulduk: iPhone 16 Plus! Üstelik şimdi Bahar Fırsatları kapsamında 4200 TL indirimde! Detaylar içeriğimizde...

Günlük hayatınızda sizi her an destekleyen, hızınıza ayak uyduran ve ihtiyaç duyduğunuz her şeyi parmaklarınızın ucuna getiren bir telefon hayal edin. Sabah kahvenizi yudumlarken en sevdiğiniz playlist’i açıyor, iş arasında birkaç fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşıyor, akşam ise rahat bir koltukta film keyfi yapıyorsunuz. İşte, iPhone 16 Plus tam da bu akışı en konforlu ve kusursuz şekilde yaşamanız için tasarlanmış bir ürün. Eğer uzun yıllar kullanabileceğiniz bir telefon arıyorsanız, Bahar Fırsatları kapsamında 4200 TL indirimde olan iPhone 16 Plus’a mutlaka göz atmalısınız! İşte detaylar...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Bahar Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Apple indirimlerinin tümü burada.

Apple iPhone 16 Plus (512 GB) - Beyaz

Apple iPhone 16 Plus (512 GB) - Beyaz

iPhone 16 Plus (512 GB), hayatınızı kolaylaştıran yeniliklerle dolu bir akıllı telefon! Güçlü kamerasıyla anılarınızı net bir şekilde yakalar, uzun pil ömrüyle sizi asla yarı yolda bırakmaz. A18 çipi sayesinde oyunlar daha akıcı, günlük işlemler ise ışık hızında! 27 saate kadar pil ömrü ile gün boyu kesintisiz deneyim sunuyor. Dayanıklı tasarımı, USB-C ve MagSafe şarj desteği, iOS 18’in sunduğu kişiselleştirme seçenekleriyle iPhone 16 Plus, teknolojiyle hayatınızı bir adım öteye taşıyor! Üstelik Eylem Düğmesi sayesinde en sık kullandığınız özelliklere anında erişebilirsiniz.

Kullananlar ne diyor?

  • "iPhone 14 kullanıyordum. Büyük ekran bir telefon kullanmak istedim ve yine iPhone’dan vazgeçemedim. Bir günde elime ulaştı. İyi ki almışım."

  • "14 Plus'tan geçtik. rengi gerçekten çok hoş. Şarjı uzun süre giden hafif ve büyük ekranlı bir telefon almak isteyenler iPhone 16 Plus'ı değerlendirebilir."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 55.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli kredinizi hemen almak için buraya tıklayın.

728x90

Bu içerik 20 Mart 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Spor ayakkabı almanın tam zamanı! Büyük indirimleri kaçırmayın

Spor ayakkabı almanın tam zamanı! Büyük indirimleri kaçırmayın

 Levi's jeanler, tişörtler ve dahası %50'ye varan indirimlerle burada

Levi's jeanler, tişörtler ve dahası %50'ye varan indirimlerle burada

 A101'e Brita su arıtma filtreli sürahi geliyor!

A101'e Brita su arıtma filtreli sürahi geliyor!

Gelecek kışa yatırım yapın! Montlarda kaçırılmayacak fırsat

Gelecek kışa yatırım yapın! Montlarda kaçırılmayacak fırsat

 Tişörtten çantaya en havalı ve konforlu MUGO ürünleri indirimde

Tişörtten çantaya en havalı ve konforlu MUGO ürünleri indirimde

 Bahar Fırsatları'ndan kaçırmamanız gereken kişisel bakım ürünleri

Bahar Fırsatları'ndan kaçırmamanız gereken kişisel bakım ürünleri

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone akıllı cep telefonu
İş birliği İçerikleri
Gelecek kışa yatırım yapın! Montlarda kaçırılmayacak fırsat

Gelecek kışa yatırım yapın! Montlarda kaçırılmayacak fırsat

Bahar Fırsatları'ndan kaçırmamanız gereken kişisel bakım ürünleri

Bahar Fırsatları'ndan kaçırmamanız gereken kişisel bakım ürünleri

Kedilerinizin yeni eğlencesi! Çok satan o ürün %50 indirimle satışta

Kedilerinizin yeni eğlencesi! Çok satan o ürün %50 indirimle satışta

Levi's jeanler, tişörtler ve dahası %50'ye varan indirimlerle burada

Levi's jeanler, tişörtler ve dahası %50'ye varan indirimlerle burada

A101'e Brita su arıtma filtreli sürahi geliyor!

A101'e Brita su arıtma filtreli sürahi geliyor!

Tişörtten çantaya en havalı ve konforlu MUGO ürünleri indirimde

Tişörtten çantaya en havalı ve konforlu MUGO ürünleri indirimde

Tişörtten çantaya en havalı ve konforlu MUGO ürünleri indirimde

Tişörtten çantaya en havalı ve konforlu MUGO ürünleri indirimde

BİM'e Senna akıllı televizyonlar geliyor!

BİM'e Senna akıllı televizyonlar geliyor!

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu burada! Bayrama özel gıda kategorisi dolu dolu...

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu burada! Bayrama özel gıda kategorisi dolu dolu...

Koleksiyonluk Mercedes LEGO Bahar Fırsatları'na özel indirime girdi

Koleksiyonluk Mercedes LEGO Bahar Fırsatları'na özel indirime girdi

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

Columbia alışverişi başlasın! İşte Bahar Fırsatları'na özel indirimli ürünler

Columbia alışverişi başlasın! İşte Bahar Fırsatları'na özel indirimli ürünler

Columbia alışverişi başlasın! İşte Bahar Fırsatları'na özel indirimli ürünler

Columbia alışverişi başlasın! İşte Bahar Fırsatları'na özel indirimli ürünler

Çok satanlarda birinci! Apple MacBook Air'da büyük indirim

Çok satanlarda birinci! Apple MacBook Air'da büyük indirim

Yılda 5000 TL tasarruf edin! Brita'da Bahar Fırsatları'na özel indirim var

Yılda 5000 TL tasarruf edin! Brita'da Bahar Fırsatları'na özel indirim var

Hem zamandan hem bütçeden tasarruf edin!

Hem zamandan hem bütçeden tasarruf edin!

Spor giyim tutkunlarını sevindirecek fırsat burada, kaçırmayın

Spor giyim tutkunlarını sevindirecek fırsat burada, kaçırmayın

En inatçı kırışıklarda bile etkili! Philips Buhar Kazanlı Ütü indirimde

En inatçı kırışıklarda bile etkili! Philips Buhar Kazanlı Ütü indirimde

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Gelecek kışa yatırım yapın! Montlarda kaçırılmayacak fırsat

Gelecek kışa yatırım yapın! Montlarda kaçırılmayacak fırsat

Bahar Fırsatları'ndan kaçırmamanız gereken kişisel bakım ürünleri

Bahar Fırsatları'ndan kaçırmamanız gereken kişisel bakım ürünleri

Kedilerinizin yeni eğlencesi! Çok satan o ürün %50 indirimle satışta

Kedilerinizin yeni eğlencesi! Çok satan o ürün %50 indirimle satışta

Levi's jeanler, tişörtler ve dahası %50'ye varan indirimlerle burada

Levi's jeanler, tişörtler ve dahası %50'ye varan indirimlerle burada

A101'e Brita su arıtma filtreli sürahi geliyor!

A101'e Brita su arıtma filtreli sürahi geliyor!

Tişörtten çantaya en havalı ve konforlu MUGO ürünleri indirimde

Tişörtten çantaya en havalı ve konforlu MUGO ürünleri indirimde

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Romatizmal hastalıkları olanlar için devrim niteliğinde bir proje: Termal medikal eldiven geliştirildi!

Romatizma hastaları için: Termal medikal eldiven...

Sosyal medya çöktü mü, Twitter (X), WhatsApp, Instagram, YouTube çöktü mü? Hepsinde erişim sorunu yaşanıyor! Peki neden açılmıyorlar?

Sosyal medyaya ne oldu? Hepsinde erişim sorunu yaşanıyor

SON DAKİKA | Twitter (X) çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Sosyal medyaya erişim engeli mi geldi?

SON DAKİKA | Twitter (X) çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Sosyal medyaya erişim engeli mi geldi?

Çin’den devrim niteliğinde teknoloji: Altı bacaklı robot geliyor! Uzay'da maden arayacak...

Uzay'da maden arayacak altı bacaklı robot geliyor!

Apple’ın yeni iPhone 17 serisi maketi ortaya çıktı!

Apple’ın yeni iPhone 17 serisi maketi ortaya çıktı!

‘Baidu’ geri döndü: Çin yapay zeka tahtı için savaşa başladı!

Çin yapay zeka tahtı için savaşa başladı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.