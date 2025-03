Daha hızlı, daha kolay, daha akıllı! iPhone 16 Plus Bahar Fırsatları'na özel indirimde

Günlük hayatınızda sizi her an destekleyen, hızınıza ayak uyduran ve ihtiyaç duyduğunuz her şeyi parmaklarınızın ucuna getiren bir telefon hayal edin. Sabah kahvenizi yudumlarken en sevdiğiniz playlist’i açıyor, iş arasında birkaç fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşıyor, akşam ise rahat bir koltukta film keyfi yapıyorsunuz. İşte, iPhone 16 Plus tam da bu akışı en konforlu ve kusursuz şekilde yaşamanız için tasarlanmış bir ürün. Eğer uzun yıllar kullanabileceğiniz bir telefon arıyorsanız, Bahar Fırsatları kapsamında 4200 TL indirimde olan iPhone 16 Plus’a mutlaka göz atmalısınız! İşte detaylar...

Apple iPhone 16 Plus (512 GB) - Beyaz

iPhone 16 Plus (512 GB), hayatınızı kolaylaştıran yeniliklerle dolu bir akıllı telefon! Güçlü kamerasıyla anılarınızı net bir şekilde yakalar, uzun pil ömrüyle sizi asla yarı yolda bırakmaz. A18 çipi sayesinde oyunlar daha akıcı, günlük işlemler ise ışık hızında! 27 saate kadar pil ömrü ile gün boyu kesintisiz deneyim sunuyor. Dayanıklı tasarımı, USB-C ve MagSafe şarj desteği, iOS 18’in sunduğu kişiselleştirme seçenekleriyle iPhone 16 Plus, teknolojiyle hayatınızı bir adım öteye taşıyor! Üstelik Eylem Düğmesi sayesinde en sık kullandığınız özelliklere anında erişebilirsiniz.

Kullananlar ne diyor?

"iPhone 14 kullanıyordum. Büyük ekran bir telefon kullanmak istedim ve yine iPhone’dan vazgeçemedim. Bir günde elime ulaştı. İyi ki almışım."

"14 Plus'tan geçtik. rengi gerçekten çok hoş. Şarjı uzun süre giden hafif ve büyük ekranlı bir telefon almak isteyenler iPhone 16 Plus'ı değerlendirebilir."

