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  4. Gözaltındakilerin ifadeleri alınmaya başlandı! Aralarında Ekrem İmamoğlu da var

Gözaltındakilerin ifadeleri alınmaya başlandı! Aralarında Ekrem İmamoğlu da var

20.03.2025 10:46
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İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Dün sabah saatlerinde başlatılan operasyonların ardından gözaltına alınan 87 şüphelinin ifade işlemlerinin bugün itibarıyla başladığı öğrenildi.

Gözaltındakilerin ifadeleri alınmaya başlandı! Aralarında Ekrem İmamoğlu da var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

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İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Gözaltı kararları üzerine gerçekleşen operasyonda yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de bulunduğu 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı.

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19 ŞÜPHELİ İÇİN YAKALAMA ÇALIŞMALARI

Ekiplerin 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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