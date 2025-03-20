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  4. Özgür Özel'e "Evinde oturma, kalkıp gelsene ya" diyerek sitem etti! Saraçhane'deki gencin 'İmamoğlu' isyanı ses getirdi

Özgür Özel'e "Evinde oturma, kalkıp gelsene ya" diyerek sitem etti! Saraçhane'deki gencin 'İmamoğlu' isyanı ses getirdi

20.03.2025 10:16
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Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
20.03.2025 10:16
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren vatandaşlar dün sokaklara döküldü. Gece yarısı bir genç, CHP lideri Saraçhane'den CHP lideri Özel'e isyan etti. "İBB başkanınınız, cumhurbaşkanı adayınız içeride. Sizin bu yaptığınız ne!" diyen genç, Özel'e "Kalkıp gelsene ya! Şuraya CHP’yi yığsana ya! Otobüsleri kaldırsana örgütlerden şuradan buradan" diyerek çağrı yaptı. Öte yandan Özel İBB binası önünde açıklama yaparken oluşan kalabalık havadan görüntülendi.

Türkiye Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını konuşuyor. CHP'li vatandaşlar ayağa kalkmış durumda. Dün özellikle İstanbul'da birçok noktada İmamoğlu'na desteğini göstermek isteyenler sokaklara döküldü. Bir genç ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e isyan etti.

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"EVİNİZDE OTURUP ÇAY MI İÇİYORSUNUZ? NE YAPIYORSUN ABİ ARTIK?"

Saraçhane'den Sözcü TV mikrofonuna konuşan genç, Özgür Özel'e seslenerek "Sizde dünyanın parası var; devletten, oradan buradan bağış alıyorsunuz. Yılların örgütü var. Sizin adamınız içeride, İBB Başkanınız içeride, cumhurbaşkanı adayınız içeride. Sizin bu yaptığınız ne! Evinizde oturup çay mı içiyorsunuz? Ne yapıyorsun abi artık?" dedi.

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"ÖZGÜR ÖZEL AYAĞA KALK AYAĞA"

Özel'e "Kalkıp gelsene, şuraya CHP’yi yığsana ya" diye seslenen genç, "Otobüsleri kaldırsana örgütlerden şuradan buradan. Buraya bir yemek getir, hoparlör koy, bir şey yap. Evinde oturma ya! Özgür Özel ayağa kalk ayağa." ifadelerini kullandı.

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İBB BİNASI ÖNÜNDEKİ KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan İHA'nın aktardığına göre İmamoğlu'nun iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmasından sonra İstanbul'a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB binası önünde açıklama yaptı. İBB binası önündeki kalabalık havadan görüntülendi.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 87 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler dün sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürülmüştü.

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İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından partililer Fatih Saraçhane'deki İBB binasının önünde toplandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve İstanbul'a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB binası önünde toplanan kalabalığa yönelik bir konuşma yaptı.

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Polis ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görülürken, toplanan kabalık havadan dronla görüntülendi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB binası önünde açıklama yaptı. İBB binası önündeki kalabalık havadan görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu CHP saraçhane
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