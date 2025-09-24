Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Gözleri üzerinize çekecek tasarım: adidas Strutter spor ayakkabı günün fırsat ürünü oldu
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gözleri üzerinize çekecek tasarım: adidas Strutter spor ayakkabı günün fırsat ürünü oldu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her adım, aslında günün ritmini belirleyen küçük bir ayrıntıdır. Şehir sokaklarında ilerlerken ya da kendi tarzınızı yansıtırken, ayakkabınız sizin hakkınızda çok şey söyler. Cesur bir duruş, modern bir görünüm ve konforun birleşimi fark yaratır. adidas Strutter spor ayakkabı bu üç unsuru bir araya getiriyor ve tarzına iddialı bir dokunuş katmak isteyenler için sıradanın ötesinde bir seçenek sunuyor. Üstelik şu anda indirimde! İşte detaylar...

Güçlü bir stil yaratmak bazen seçtiğiniz küçük detaylarla başlar; kendinizi ifade etmenin en kolay yolu da günlük hayatın vazgeçilmez parçalarını doğru seçmektir. Dinamik bir görünüm, gün boyu süren konfor ve her adımda sizi destekleyen yapılar, tarzınızı tamamlayan en önemli unsurlardır. İşte tam da bu noktada, adidas Strutter spor ayakkabı, şıklığı ve rahatlığı bir arada sunarak gününüzü kolaylaştırıyor. Üstelik şu anda indirim ile satışta. İşte ürün hakkında detaylar...

adidas Strutter spor ayakkabı

Gözleri üzerinize çekecek tasarım: adidas Strutter spor ayakkabı günün fırsat ürünü oldu 1

adidas Strutter, günlük stilinize dinamizm katarken konfordan ödün vermeyen bir tasarıma sahip. Kalın yapılı formu ve ikonik 3 bant detayıyla öne çıkan bu model, yumuşak deri sayası ve katmanlı görünümüyle güçlü bir duruş sergiliyor. Adibouncy hafif EVA iç tabanı sayesinde gün boyu yumuşak bir adım hissi sunarken, kauçuk dış tabanı her zeminde sağlam tutuş sağlıyor. Hem şıklığı hem de işlevselliği bir arada sunan STRUTTER, aktif günlerin vazgeçilmez parçası olmaya aday.

Kullananlar ne diyor?

  • "Adidas'ın en sağlam ayakkabılarından bir tanesi."

  • "Kaliteli, orijinal, tam anlatıldığı gibi. Memnun kaldım."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Gözleri üzerinize çekecek tasarım: adidas Strutter spor ayakkabı günün fırsat ürünü oldu 2

Bu içerik 24 Eylül 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Yapı Kredi’den 20.000 TL'ye varan geri ödemesiz avans fırsatı

Yapı Kredi’den 20.000 TL'ye varan geri ödemesiz avans fırsatı

 ŞOK'a Arzum kahve makinesi geliyor!

ŞOK'a Arzum kahve makinesi geliyor!

Armonika'da sezon sonu fırsatlarına özel fiyatlar en dipte...

Armonika'da sezon sonu fırsatlarına özel fiyatlar en dipte...

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Adidas adidas spor ayakkabı
İş birliği İçerikleri
Protein Ocean'da lansmana özel %40'a varan indirim

Protein Ocean'da lansmana özel %40'a varan indirim

Bu sonbaharda ayağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz!

Bu sonbaharda ayağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz!

Armonika'da sezon sonu fırsatlarına özel fiyatlar en dipte...

Armonika'da sezon sonu fırsatlarına özel fiyatlar en dipte...

ŞOK'a Arzum kahve makinesi geliyor!

ŞOK'a Arzum kahve makinesi geliyor!

Öğrenciler için fiyat performans laptop ve tablet önerileri

Öğrenciler için fiyat performans laptop ve tablet önerileri

İnce telli ve zayıf saçlara volume kazandıracak ürünler

İnce telli ve zayıf saçlara volume kazandıracak ürünler

İnce telli ve zayıf saçlara volume kazandıracak ürünler

İnce telli ve zayıf saçlara volume kazandıracak ürünler

iPhone 17 vs. iPhone 16! iPhone 17 almaya değer mi?

iPhone 17 vs. iPhone 16! iPhone 17 almaya değer mi?

Sonbahar ruhuna uygun kahve yanına eşlik edecek kitaplar

Sonbahar ruhuna uygun kahve yanına eşlik edecek kitaplar

A101'e Oral-B iO6 şarjlı diş fırçası geliyor!

A101'e Oral-B iO6 şarjlı diş fırçası geliyor!

Kalıcı ve niş kokuları ile gurme parfümler

Kalıcı ve niş kokuları ile gurme parfümler

Berber kalitesini evinize taşıyacak tıraş makinesi...

Berber kalitesini evinize taşıyacak tıraş makinesi...

Berber kalitesini evinize taşıyacak tıraş makinesi...

Berber kalitesini evinize taşıyacak tıraş makinesi...

Apple'ın en yeni modeli: iPhone 17 serisini sizin için inceledik

Apple'ın en yeni modeli: iPhone 17 serisini sizin için inceledik

BİM'e Kumtel Fastfryer geliyor!

BİM'e Kumtel Fastfryer geliyor!

500 TL altı kişisel bakım ve makyaj ürünleri

500 TL altı kişisel bakım ve makyaj ürünleri

Kışlık hazırlıklarınıza yardımcı ürünler listesi

Kışlık hazırlıklarınıza yardımcı ürünler listesi

ŞOK'a 4+1 katlı merdiven geliyor!

ŞOK'a 4+1 katlı merdiven geliyor!

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
Protein Ocean'da lansmana özel %40'a varan indirim

Protein Ocean'da lansmana özel %40'a varan indirim

Bu sonbaharda ayağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz!

Bu sonbaharda ayağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz!

Armonika'da sezon sonu fırsatlarına özel fiyatlar en dipte...

Armonika'da sezon sonu fırsatlarına özel fiyatlar en dipte...

ŞOK'a Arzum kahve makinesi geliyor!

ŞOK'a Arzum kahve makinesi geliyor!

Öğrenciler için fiyat performans laptop ve tablet önerileri

Öğrenciler için fiyat performans laptop ve tablet önerileri

İnce telli ve zayıf saçlara volume kazandıracak ürünler

İnce telli ve zayıf saçlara volume kazandıracak ürünler

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Denizli'de yangınlar sonrası ağaçlandırma çalışmaları

Denizli'de yangınlar sonrası ağaçlandırma çalışmaları

Van’da otomobil yangını

Van’da otomobil yangını

Ses düzeneğiyle bıldırcınları avlayan kaçak avcı fotokapanla yakalandı

Ses düzeneğiyle bıldırcınları avlayan kaçak avcı fotokapanla yakalandı

Darende'de yaban keçileri sulama kanalında görüntülendi

Darende'de yaban keçileri sulama kanalında görüntülendi

Aydın’da trafik kazası: Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Aydın’da trafik kazası: Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Önce itirafa zorladı, sonra eşini öldüresiye dövdü! Sosyal medyada canlı canlı yayınladı

Zorla itiraf zorladı, sonra eşini öldüresiye dövdü! Sosyal medyada canlı canlı yayınladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.