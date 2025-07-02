Gün boyu ultra rahatlık! Columbia Benson CRZ Spor Ayakkabı'da fırsat zamanı

Zemin değişebilir, planlar değişebilir, ama iyi bir ayakkabının sizi yarı yolda bırakmaması gerekir. Tam da bu düşünceyle tasarlanan Columbia Benson CRZ; her adımda ayağınızın neye ihtiyacı olduğunu anlayan bir yapıya sahip. Ne asfalt yolda ne de taşlı patikada konfordan ödün vermeyen model, günün temposuna ayak uydurmakla kalmıyor, ona eşlik ediyor. Eğer ayakkabınız sizi sınırlamasın, aksine özgürleştirsin istiyorsanız, sunduğu denge ve hafiflik ile Columbia Benson CRZ tam size göre. Bgüne özel indirimdeki ürünle ilgili detaylar içeriğimizde...

Columbia Benson CRZ Spor Ayakkabı

Columbia Benson CRZ Spor Ayakkabı, şehir sokaklarından engebeli patikalara kadar her adımda sizi desteklemek için tasarlanmış çok yönlü bir model. Hafif ve nefes alabilen file üst yüzeyi sayesinde ayaklar gün boyu ferah kalırken, TechLite™ orta tabanı darbelere karşı hızlı tepki vererek konforu kesintisiz hale getiriyor. Omni-MAX™ teknolojisi sayesinde ayak her zemine uyum sağlarken, denge ve enerji dönüşümünü aynı anda sunuyor. İz bırakmayan Omni-Grip™ dış tabanı ise kuru ya da ıslak fark etmeksizin zemine sağlam basmanızı sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Onları çok seviyorum. Çok hafif ve rahatlar. Kesinlikle tavsiye edilir."

"Oğluma aldım, onları sevdi."

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Bu içerik 2 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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