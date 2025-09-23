Hafif, dayanıklı ve şık! Adidas Ultraboost 5 Erkek Koşu Ayakkabısı indirime girdi

Bir ayakkabı, bazen günün ritmini de şekillendirir. Tasarımıyla kombinlerinize modern bir dokunuş katarken, sunduğu konforla yoğun tempoda bile sizi yarı yolda bırakmaz. İster koşu parkurunda, ister şehir hayatının hareketli sokaklarında, doğru model performansınızı da tarzınızı da yukarı taşır. adidas Ultraboost 5 ise tam da bu dengeyi yakalıyor. Üstelik şu anda cazip bir indirim ile satışta! Ürün hakkında detaylar şu şekilde...

adidas Ultraboost 5 Erkek Koşu Ayakkabısı

adidas Ultraboost 5, koşu performansını en üst seviyeye taşımak için tasarlanan yenilikçi bir model. Light BOOST V2 orta tabanı ile yüksek enerji dönüşümü ve üstün yastıklama sunarken, PRIMEKNIT örgü saya ayağı sararak konforlu bir uyum sağlıyor. Kalıp dış topuk desteği ve Torsion System, her adımda denge ve doğal hareket desteği verirken, Continental™ kauçuk dış taban mükemmel zemin tutuşu ile güvenli ve akıcı bir deneyim yaşatıyor. 292 gramlık hafif yapısı, uzun mesafelerde bile ekstra rahatlık sağlarken, en az %20 oranında geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiş olmasıyla sürdürülebilirliği destekliyor.

