Hem fonksiyonel hem rahat! Columbia'da %30'a varan indirim başladı

Konforlu giyimi sevenler için sevindirici bir haberimiz var: Columbia’nın dayanıklılığı ve yenilikçi teknolojileriyle öne çıkan ürünlerinde %30’a varan indirim başladı. Outdoor giyimde kalite ve fonksiyonelliği bir araya getiren Columbia, hem performans hem fiyat açısından kullanıcılarını sevindiriyor. Suya dayanıklı montlardan nefes alabilen tişörtlere, zorlu zeminlerde güvenle yürüyebileceğiniz ayakkabılardan yaz sıcağında serin tutan şapkalara kadar birçok ürün avantajlı fiyatlarla sunuluyor. Columbia indirimli ürünleriyle tanışma zamanı! İşte detaylar...

1. Columbia Utilizer Erkek Kısa Kollu Polo T-Shirt

Columbia Utilizer Erkek Kısa Kollu Polo T-Shirt, %100 polyester yapısı sayesinde hafiflik ve dayanıklılık sunarken, Omni-Wick™ teknolojisi teri vücuttan uzaklaştırarak gün boyu kuru ve ferah kalmanızı sağlar. UPF 30 Omni-Shade™ güneş koruması ile zararlı UV ışınlarına karşı etkili bir şekilde korur.

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok iyi bir ürün. Kumaş inanılmaz."

"Mükemmel kalite."

2. Columbia Silver Ridge IV Unisex Şapka

Columbia Silver Ridge IV Unisex Şapka, UPF 50 korumalı Omni-Shade™ kumaşı sayesinde zararlı UVA/UVB ışınlarına karşı yüksek seviyede koruma sağlarken, Omni-Wick™ teknolojisi teri hızla buharlaştırarak sizi serin ve kuru tutar. Omni-Shield™ yapısı sayesinde leke tutmaz ve çabuk kurur. Lazer kesimli havalandırma panelleri hava akışını artırırken, ayarlanabilir arka kapama sistemi sayesinde her başa tam uyum sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kullanılan malzemenin hafifliği, nefes alabilirliği ve uzun ömürlü yapısı sayesinde hem güneşten korunuyor hem de kuru kalıyorum. Özellikle sıcak havalarda dış mekân aktiviteleri yaparken gerçekten fark yaratıyor."

"Rengi güzel. Kaliteli ve kafaya tam oturan çok hoş bir şapka."

4. Columbia Labyrinth Loop II Kapüşonlu Erkek Mont

Columbia Labyrinth Loop II Kapüşonlu Erkek Mont, OMNI-HEAT™ ısı yansıtıcı astarı, vücut ısınızı içeride tutarak nefes alabilen bir konforla sizi sıcak tutarken, OMNI-SHIELD™ teknolojisi ise hafif yağmura ve lekelere karşı koruma sağlar. Termarator yalıtımı, ıslak koşullarda bile ısıyı hapsederek düşük ağırlıkla yüksek sıcaklık performansı sunar. Suya dayanıklı dış yüzeyi sayesinde aniden başlayan yağışlarda bile korur.

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu ceket hem şık hem de oldukça pratik; günlük kullanımda rahatlık sağlıyor. 15 derece ve üzerindeki sıcaklıklarda, özellikle sonbahar ve ılıman kış günlerinde ideal bir sıcaklık sunuyor. Hafif yapısına rağmen vücudu iyi şekilde sıcak tutuyor. Hem konforlu hem de işlevsel bir dış giyim tercihi olarak öne çıkıyor."

"Hafif yapısıyla hareket özgürlüğü sunarken, sıcak tutma özelliğiyle soğuk havalarda ideal bir koruma sağlıyor. Aynı zamanda şık duruşuyla da görünümünü tamamlıyor."

3. Columbia Voyager FLX PCT Spor Ayakkabı

Columbia Voyager Flx Pct spor ayakkabı, nefes alabilen file üst yüzeyi ve suya dayanıklı TPU kaplaması sayesinde ayaklarınız gün boyu kuru ve serin kalır. TechLite+™ orta tabanı, hafif yapısı ve yüksek darbe emiş gücüyle uzun yürüyüşlerde ekstra konfor sağlar. Omni-Shield™ teknolojisi lekelere ve neme karşı direnç gösterir. Islak ya da kuru fark etmeksizin, Adapt Trax™ dış tabanı sayesinde her adımda sağlam bir zemin tutuşuna sahiptir.

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5. Columbia Tamiami II Kadın Uzun Kollu Gömlek

Columbia Tamiami II Kadın Uzun Kollu Gömlek, UPF 40 korumalı özel Omni-Shade™ kumaşı, zararlı UVA ve UVB ışınlarına karşı etkili koruma sağlayarak güneş yanıklarını ve cilt hasarını önlemeye yardımcı olur. Nemi hızla buharlaştıran hafif ve nefes alabilen yapısı sayesinde sizi serin ve kuru tutar. File astarlı havalandırmalı arka panel ekstra hava akışı sunar, kıvrılabilir kollar ve çift göğüs cebi hem kullanım kolaylığı hem de hareket özgürlüğü sağlar.

6. Columbia Zero Rules Light Erkek Outdoor T-Shirt

Columbia Zero Rules Light Erkek Outdoor T-Shirt, nem transferini hızlandıran özel kumaş teknolojisi sayesinde teri hızla buharlaştırarak kuru kalmanıza yardımcı olur, UV ışınlarına karşı korur.

7. Columbia Firecamp Remesh Erkek Ayakkabı

Columbia Firecamp Remesh Erkek Ayakkabı, file üst yüzeyi dokuma kumaş katmanlarla desteklenerek nefes alabilirlik sağlarken, sentetik burun ve topuk koruması zorlu zeminlerde ekstra dayanıklılığa sahiptir. Techlite™ hafif orta tabanı, üstün darbe emişi ve yüksek enerji dönüşüyle uzun süreli yürüyüşlerde ayaklarınızı yormadan destekler. Omni-Grip™ kauçuk dış tabanı ise hem ıslak hem kuru zeminlerde güçlü bir tutuş sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Rahat bir ayakkabı. Tavsiye ederim."

"Ayakkabılar güzel."

8. Columbia Sweater Weather Printed Yarım Fermuarlı II Erkek Polar Üst

Columbia Sweater Weather Printed Yarım Fermuarlı II Erkek Polar Üst, ultra yumuşak fleece kumaşı sayesinde sıcak tutar, yüksek yakası soğuğa karşı ekstra korur. Fermuarlı göğüs cebi ve aşınmaya dayanıklı detaylar, günlük kullanımda pratiklik ve dayanıklılık sunar. Modern kesimi ve yarım fermuar tasarımıyla hem sportif hem şık kombinlere kolayca uyum sağlar. Soğuk hava koşullarında günlük kullanımdan doğa yürüyüşlerine kadar her ortamda rahatlıkla tercih edilebilir.

9. Columbia CSC M Basic Logo Brushed Erkek Kısa Kollu T-Shirt

Columbia CSC M Basic Logo Brushed Kısa Kollu Tişört , %50 pamuk ve %50 polyester karışımıyla konfor ve dayanıklılığı bir araya getirir. Pamuk kumaşın yumuşaklığı gün boyu rahatlık sunarken polyesterin sağlam yapısı ise uzun ömürlü kullanım sağlar. Bisiklet yaka kesimi, klasik ve zamansız bir görünüm sunar. Üzerindeki marka logosu, şıklığını vurgulayan zarif bir detay olarak öne çıkar.

10. Columbia Terrastride Aro Erkek Ayakkabı

Columbia Terrastride Aro Erkek Ayakkabı, nefes alabilir file üst yüzeyi sayesinde ayaklar serin ve kuru tutar, %20 geri dönüştürülmüş içerikli TechLite™ Eco iç tabanı uzun süreli destek ve yastıklama sunar. Orta tabandaki tahliye delikleri, hem su akışını kolaylaştırır hem de ayakkabının nefes alabilirliğini artırır. Omni-Grip™ LT dış tabanı ise zemini tutar.

Bu içerik 17 Haziran 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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