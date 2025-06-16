Musluk suyunu daha lezzetli ve güvenli hale getiren BRITA Marella Cool 2x Maxtra Pro indirimde

Her gün içtiğiniz suyun gerçekten temiz ve lezzetli olduğundan emin misiniz? Musluk suyu pratik bir seçenek olsa da, içerisinde istenmeyen maddeler barındırabiliyor. İşte tam bu noktada devreye giren su arıtma sürahileri, hem sağlık hem de tat açısından büyük fark yaratıyor. BRITA Marella Cool, gelişmiş filtreleme teknolojisiyle suyunuzdaki klor, kireç ve ağır metalleri azaltarak her yudumda tazelik hissi sunuyor. Üstelik şu anda indirimde olan bu pratik sürahiyle, lezzetli ve güvenilir içme suyuna ulaşmak artık çok daha kolay. Ürün hakkında detaylar içeriğimizde...

BRITA Marella Cool 2x Maxtra Pro All-In-1 Filtreli Su Arıtma Sürahisi

BRITA Marella Cool 2x Maxtra Pro All-In-1 filtreli su arıtma sürahisi, evde içme suyunuzu daha güvenli, lezzetli ve sağlıklı hale getirmenin pratik yolunu sunar. Geliştirilmiş 4 aşamalı MAXTRA PRO filtre teknolojisi sayesinde klor, kireç, kurşun ve bakır gibi istenmeyen maddeleri azaltırken; suyunuzda bulunan kalsiyum ve magnezyum gibi faydalı mineralleri korur. Üst kapağındaki BRITA Memo göstergesi filtre değişim zamanını hatırlatırken, entegre kapak ucu suyu dış etkenlerden korur ve buzdolabı kapağına sığacak şekilde tasarlanan yapısıyla yerden tasarruf sağlar. Hem sıcak yaz günlerinde serinletici su ihtiyacınıza hem de çay-kahve keyfinize destek olur. BPA içermeyen, bulaşık makinesinde yıkanabilir bu sürahi, musluk suyunu her an taze ve güvenli bir içeceğe dönüştürür.

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Bu içerik 16 Haziran 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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