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Gün boyu rahatlık! Adidas Terrex Soulstride Trail günün fırsat ürünü oldu
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Gün boyu rahatlık! Adidas Terrex Soulstride Trail günün fırsat ürünü oldu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Gün içinde onlarca adım atarken ayakkabının rahatlığı tüm planlarınızı etkileyebilir. Sabah evden çıkarken giydiğin modelin, gün boyu sizi yormadan eşlik etmesi önemlidir. İşte tam da bu noktada adidas Terrex Soulstride Trail Erkek Koşu Ayakkabısı devreye giriyor. Hafif yapısı ve nefes alabilen üst yüzeyi sayesinde hareketli yaşam tarzına tam uyum sağlıyor. Üstelik şu anda indirimli fiyat satışta! Bu fırsatı kaçırmamak için acele edin. İşte detaylar...

Sabah işe yetişmeye çalışırken hızla attığın adımlar, hafta sonu doğada geçirdiğin anlar ya da günün stresini yürüyerek atmak istediğin o kısa molalar… Hayatın her anında sizi taşıyan bir ayakkabının, hem konforlu hem de güvenli hissettirmesi gerekir. Çünkü ayakların sizi sadece bir yerden bir yere götürmez; aynı zamanda gününüzün ritmini de belirler. İşte tam da bu yüzden konforlu bir seçim yapmak önemlidir. Adidas Terrex Soulstride Trail koşu ayakkabısı, gün boyu ihtiyaç duyduğun destek ve hafifliği bir arada sunarak bu beklentiyi karşılıyor. Hem kısa süre için indirimli fiyatı ile çok daha ulaşılabilir. Ürün ile ilgili detaylar içeriğimizde...

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Adidas Terrex Soulstride Trail Erkek Koşu Ayakkabısı

adidas Terrex Soulstride Trail Erkek Koşu Ayakkabısı

adidas Terrex Soulstride Trail Erkek Koşu Ayakkabısı, doğa koşullarında güvenli ve konforlu adımlar atman için özel olarak tasarlandı. Hafif EVA orta tabanı sayesinde her adımda yastıklama hissi sunarken, Traxion dış tabanı zorlu ve kaygan zeminlerde maksimum tutuş sağlar. Açık file üst yüzeyi, koşu sırasında ayakların nefes almasını sağlarken, stratejik bölgelerde sunduğu destekle ekstra konfor sunar. En az %50 oranında geri dönüştürülmüş malzeme içeren yapısıyla sürdürülebilirlik anlayışını da destekliyor.

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Bu içerik 16 Haziran 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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