Şıklık, dayanıklılık ve teknoloji tek saatte buluştu! Huawei Watch GT 3 Pro indirimde

Zamanla yarıştığınız bir günde, hem stilinizden hem performansınızdan ödün vermek istemiyorsanız, bileğinizdeki akıllı saat artık sadece bir aksesuar değil; hayatınızı kolaylaştıran bir asistandır. Spor yaparken, çalışırken ya da sadece kendinize iyi bakmaya çalışırken her adımınızı takip eden, sizi motive eden ve gerektiğinde yönlendiren bir teknoloji ortağına ihtiyaç duyarsınız. Huawei Watch GT 3 Pro, zarif titanyum kasası ve safir camıyla şıklığı; gelişmiş sağlık takibi, spor modları ve güçlü pil ömrüyle fonksiyonelliği bir araya getiriyor. Akıllı teknolojiyi sadece takip etmek değil, tarzınıza entegre etmek istiyorsanız, Huawei Watch GT 3 Pro tam size göre. Üstelik şu anda indirimli fiyatla satışta. Ürün hakkındaki detaylar...

Huawei Watch GT 3 Pro

Huawei Watch GT 3 Pro, teknolojiyi estetikle buluşturuyor. Titanyum kasası ve safir cam kadranı ile şıklığını gözler önüne sererken, 100'ün üzerinde egzersiz modu, su altı dalış desteği ve profesyonel golf verileriyle sporseverlerin beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. Gelişmiş sağlık takibi özellikleri sayesinde kalp atış hızınızdan SpO2 seviyenize, uyku kalitenizden stres düzeyinize kadar her anınızı izleyerek size özel öneriler sunuyor. 14 güne varan pil ömrü ve hızlı şarj desteğiyle sizi yarı yolda bırakmazken, Bluetooth arama ve müzik kontrolü gibi eğlenceli detaylarla günlük temponuza konfor katıyor. Huawei Watch GT 3 Pro, hem iOS hem Android cihazlarla uyumlu.

Kullanıcılar ne diyor?

"Akıllı saatte uzun batarya süresi ve şıklık istiyorsanız fiyat/performans olarak Huawei GT3 Pro'dan daha mantıklı bir ürün yok. 1 yılı aşkın süredir iPhone telefonumla kullanıyorum, hiçbir sorun yaşamadım. Şarj süresi tüm sensörler açıkken ortalama 9-10 gün gidiyor, sensörleri kapatsam 15 günü bulacak."

"Şık bir saat. Normal saat görüntüsü veriyor. Şarjı kullanıma göre sanırım 5-10 gün arası gidiyor. Ben sürekli açık ekranda kullanıyorum. Sanırım 5-6 gün gidecek gibi. Bu bile yeterli bence. Her gün ya da gün aşırı şarj etme zorunluluğu yok. Telefonu şarj ettiğim kablosuz şarj cihazında, hatta eşimin Apple Watch şarj aleti ile bile şarj oluyor. Kablosunu ayrıca taşımanıza gerek bile yok kablosuz şarj pediniz varsa telefon için."

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Bu içerik 16 Haziran 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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