Her fırçalamada profesyonel temizlik! Oral-B iO-10 Stardust diş fırçasında fırsat zamanı

Her gün defalarca yaptığımız diş fırçalama, aslında sağlığımız için en kritik alışkanlıklardan biri. Ama doğru teknikle yapılmadığında, en iyi macun bile yeterli olmaz. İşte bu noktada devreye giren Oral-B iO 10, sıradan bir elektrikli diş fırçasından çok daha fazlasını sunuyor. Şu an indirimdeyken, bu ileri teknolojili temizlik deneyimini evinize taşımak için harika bir fırsat olabilir. Detaylar içeriğimizde...

Oral-B iO-10 Stardust Beyaz Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası

Oral-B iO 10 Stardust, diş fırçalama alışkanlığını ileri teknolojiyle dönüştüren akıllı bir deneyim sunuyor. Yapay zekâ desteğiyle ağzınızın 16 farklı bölgesini analiz edip rehberlik ediyor, basınç sensörüyle fazla bastırdığınızda sizi anında uyarıyor. İnteraktif renkli ekranı sayesinde modları değiştirmek, şarj durumunu görmek ve doğru fırçalama süresini takip etmek çok kolay. Sadece 3 saatte tam dolan manyetik şarj cihazı, 14 günden fazla kullanım imkânı tanıyor. Mikro titreşimli özel fırça başlığı sayesinde her seferinde profesyonel bir temizlik hissi yaşatıyor.

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Bu içerik 21 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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