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İmamoğlu'nun diploma iptali sonrası dikkat çeken gelişme! Merak edilen belge ortaya çıktı: 'Yatay geçiş yapma hakkı kazanmıştır'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
18.03.2025 21:33
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali tartışma konusu oldu. Peş peşe açıklamaların geldiği olayda yeni bir gelişme yaşandı. İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yapma hakkı kazandığına dair belge ortaya çıktı.

İmamoğlu'nun diploma iptali sonrası dikkat çeken gelişme! Merak edilen belge ortaya çıktı: 'Yatay geçiş yapma hakkı kazanmıştır'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili tartışmalarda devam ediyordu. Bugün verilen kararla İmamoğlu'nun diploması iptal edildi. Söz konusu karar tepkilere yol açarken İmamoğlu kararı 'Hukuksuz' olarak yorumladı.

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İŞTE İMAMOĞLU'NUN YATAY GEÇİŞ YAPMAYA HAK KAZANDIĞI BELGE...

İmamoğlu'nun 1990 yılında İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş hakkı kazandığı belge ortaya çıktı. EKOL TV'nin haberine göre belgede şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan görüşme sonunda 'Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş' esaslarına ilişkin Yönetmelik ile bu Yönetmeliğin bazı maddelerini değiştiren ek yönetmelikler ile yurtdışı kontenjanları gözönünde tutularak, aşağıda adı ve soyadı yazılı yurtdışından transfer dileğinde bulunan öğrencilerin, Fakültemiz Öğrenci Bürosu tarafından belirlenecek tarihte İngilizce Okutmanları tarafından yapılacak ingilizce seviye sınavlarını başarmak koşulu ile adları karşısında yazılı İngilizce programı sınıflarına, başarılı olamanyaların da Türkçe programı sınıflarına yatay geçiş yapmalarına karar verildi."

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Anahtar Kelimeler:
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