İsrail'den İran lideri Hamaney'e tehdit: "Tahran yanacak"

İsrail-İran savaşı giderek tırmanıyor. Son 48 saatte yaşananları tüm dünya endişeyle takip ederken, çatışmalar ise sürüyor. İsrail'in saldırısıyla başlayan savaşta İran dün akşam karşı atağa geçti. İsral'e adeta füze yağarken 'demir kubbe' sistemi yetersiz kaldı. İsabet alan şehirlerde ölü ve yaralıların olduğu açıklandı.

Sabah saatlerinde ise İsrail yeniden İran'a saldırdı, tehditler ise peş peşe geldi.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI'NDAN "TAHRAN YANACAK" TEHDİDİ

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e işaret ederek, "Eğer Hamaney İsrailli sivillere füze atmaya devam ederse Tahran yanacak" tehdidinde bulundu.

HAMANEY'İ AÇIK AÇIK UYARDI

Katz, açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"İranlı diktatör, İran vatandaşlarını rehin alıyor, özellikle Tahran'da yaşayanların İsrail vatandaşlarına verilen bariz zararın ağır bedelini ödeyeceği bir gerçeklik yaratıyor. Hamaney İsrail iç cephesine füze fırlatmaya devam ederse Tahran yanacak."

İRAN İSE 'OPERASYONLARA DEVAM' MESAJI VERDİ

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Ebulfezl Şikarçi ise İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Hamaney’in dünkü açıklamasında İsrail’i pişman edeceklerine yönelik açıklama yaptığını hatırlatarak, “Suçlu Siyonist pişman olana kadar operasyona devam edeceğiz” dedi.

Bölgedeki çatışma ortamı devam ediyor.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır