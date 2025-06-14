HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İsrail'den İran lideri Hamaney'e tehdit: "Tahran yanacak"

İsrail'in saldırıları sonrası dün gece saatlerinde İran'dan gelen misilleme gündem yarattı. İsraillilerin çok güvendikleri 'Demir Kubbe' sisteminin yetersiz kalması sonrası bazı füzeler İsrail kentlerini vurdu. Ölü ve yaralıların olduğu saldırı sonrası İsrail'den çok sert bir tehdit geldi: "Tahran yanacak!"

İsrail'den İran lideri Hamaney'e tehdit: "Tahran yanacak"

İsrail-İran savaşı giderek tırmanıyor. Son 48 saatte yaşananları tüm dünya endişeyle takip ederken, çatışmalar ise sürüyor. İsrail'in saldırısıyla başlayan savaşta İran dün akşam karşı atağa geçti. İsral'e adeta füze yağarken 'demir kubbe' sistemi yetersiz kaldı. İsabet alan şehirlerde ölü ve yaralıların olduğu açıklandı.

Sabah saatlerinde ise İsrail yeniden İran'a saldırdı, tehditler ise peş peşe geldi.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI'NDAN "TAHRAN YANACAK" TEHDİDİ

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e işaret ederek, "Eğer Hamaney İsrailli sivillere füze atmaya devam ederse Tahran yanacak" tehdidinde bulundu.

thumbs_b_c_0d935c23acaedaa948d147dd6ac5c956

HAMANEY'İ AÇIK AÇIK UYARDI

Katz, açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"İranlı diktatör, İran vatandaşlarını rehin alıyor, özellikle Tahran'da yaşayanların İsrail vatandaşlarına verilen bariz zararın ağır bedelini ödeyeceği bir gerçeklik yaratıyor. Hamaney İsrail iç cephesine füze fırlatmaya devam ederse Tahran yanacak."

thumbs_b_c_8628f553b34707e7e8a0abbbbf85f112

İRAN İSE 'OPERASYONLARA DEVAM' MESAJI VERDİ

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Ebulfezl Şikarçi ise İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Hamaney’in dünkü açıklamasında İsrail’i pişman edeceklerine yönelik açıklama yaptığını hatırlatarak, “Suçlu Siyonist pişman olana kadar operasyona devam edeceğiz” dedi.

İlginizi Çekebilir

Orta Doğu'da füze savaşı! İsrail ve İran birbirlerini vuruyor

Orta Doğu'da füze savaşı! İsrail ve İran birbirlerini vuruyor

 İran'ın İsrail'e yolladığı füze, eski Fenerbahçeli Dimitris Itoudis'in evine isabet etti!

İran'ın İsrail'e yolladığı füze, eski Fenerbahçeli Dimitris Itoudis'in evine isabet etti!

 İsrail’de büyük yıkım! İşte Tel Aviv’den gelen son görüntüler

İsrail’de büyük yıkım! İşte Tel Aviv’den gelen son görüntüler

 İsrail'in yeni hedefi Hamaney ve Pezeşkiyan mı?

İsrail'in yeni hedefi Hamaney ve Pezeşkiyan mı?

 İran ABD'yi mi vuracak? Savaş gemileri geliyor...

İran ABD'yi mi vuracak? Savaş gemileri geliyor...

Bölgedeki çatışma ortamı devam ediyor.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail, İran'a nasıl sızdı? Yıllar önceki itirafı gündemdeİsrail, İran'a nasıl sızdı? Yıllar önceki itirafı gündemde
İsrail-İran gerilim sürüyor! Çatışmada en kötü 5 senaryo: 'ABD savaşa sürüklenebilir'İsrail-İran gerilim sürüyor! Çatışmada en kötü 5 senaryo: 'ABD savaşa sürüklenebilir'

Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'ın İsrail'e yolladığı füze, eski Fenerbahçeli Dimitris Itoudis'in evine isabet etti!

İran'ın İsrail'e yolladığı füze, eski Fenerbahçeli Dimitris Itoudis'in evine isabet etti!

İranlı komutanların özel mesajlaşmalar ortaya çıktı!

İranlı komutanların özel mesajlaşmalar ortaya çıktı!

Orta Doğu'da füze savaşı! İsrail ve İran birbirlerini vuruyor

Orta Doğu'da füze savaşı! İsrail ve İran birbirlerini vuruyor

İsrail’de büyük yıkım! İşte Tel Aviv’den gelen son görüntüler

İsrail’de büyük yıkım! İşte Tel Aviv’den gelen son görüntüler

Ali Koç ve Rahmi Koç için görevinden istifa etti!

Ali Koç ve Rahmi Koç için görevinden istifa etti!

İran ABD'yi mi vuracak? Savaş gemileri geliyor...

İran ABD'yi mi vuracak? Savaş gemileri geliyor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.