İsrail, Türk aktivistleri alıkoydu! Başsavcılık soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sumud Filosu'nda Gazze'ye insani yardım götürürken 28 vatandaşın alıkonulmasıyla nedeniyle İsrail donanmasının gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili soruşturma başlattı

İsrail, Türk aktivistleri alıkoydu! Başsavcılık soruşturma başlattı.

Sumud Filosu'nda Gazze'ye insani yardım götürürken 28 Türk vatandaşının İsrail askerleri tarafından alıkonulması nedeniyleİ stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı.

Yapılan açıklamada "İnsani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı neticesinde alıkonulan 28 vatandaşımız ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesindeki düzenlemeler, 5271 sy. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve 5237 sy. Türk Ceza Kanunu’nun 12/13. Maddelerindeki görev kuralları çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” “Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması”, “Nitelikli Yağma”, “Mala Zarar Verme” ve “Eziyet” suçları kapsamında soruşturma başlatılmış olup soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir" denildi.

