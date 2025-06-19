Kelebek Mobilya’nın duygulara dokunan yeni reklam filmi yayında! “Kelebeğim Olsun Hemeeen…”

Kurulduğu günden bugüne hayata geçirdiği iletişim çalışmaları ve reklam filmleriyle fark yaratan Kelebek Mobilya, yeni yaz sezonuna pozitif enerjisi yüksek bir reklam kampanyasıyla merhaba diyor. Tüketici içgörülerinden yola çıkılarak hazırlanan kampanya, günlük yaşamın temposuna moral katacak bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Kampanyanın film serilerinde, ekranların sevilen isimlerinden Zehra Yılmaz rol alıyor. Kelebek Mobilya’nın yaşam alanlarına kattığı şıklık, konfor ve tarz; sıcak ve samimi sahnelerle izleyiciyle buluşuyor.

Projenin ruhunu yansıtan özel bir çalışmayla hazırlanan reklam filminin müziği, sözleri ve vokali; pozitif enerjisiyle herkesin çok sevdiği sanatçılarımızdan Aydilge'ye ait. Müzik, dinamik altyapısı ve akılda kalıcı melodisiyle filme duygusal bir eşlik sunuyor. Aydilge’nin kendine özgü tarzıyla seslendirdiği bu jingle, markanın tüketiciyle kurduğu güçlü bağa da vurgu yapıyor. Marka, filmin sonunda yer alan “Kelebeğim olsun hemen” söylemiyle, akılda kalıcılığa katkı sağlaması hedefleniyor.

Kampanya kapsamında Koltuk Takımları, Yemek Odaları, Yatak Odaları ve Kelebek Kids Genç Odaları için farklı senaryolarla hazırlanan film; başta ulusal TV kanalları ve radyolar olmak üzere dijital platformlarda yayında olacak.

Kelebek Mobilya’nın duygulara dokunan yeni reklam filmi için tıklayın!

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