Kurbağalar nemli ve yağmurlu havalarda neden daha çok öter?

Kurbağalar, gövdesi kısa, gözleri çıkık, zıplayarak veya tırmanarak hareket eden, kuyrukları olmayan ve yaygın olarak etçil beslenen hayvanlardan biridir. Daha çok bataklık, göl gibi sulak alanlarda karşımıza çıkan kurbağaların en dikkat çeken özellikleri arasında “vırak” şeklinde ses çıkarmaları yer almaktadır. Bunun yanı sıra kurbağalar sıklıkla yağmur yağdığı zamanlarda ya da havanın nemli olduğu dönemlerde her zamankinden daha çok seslenişte bulunmaktadır.

Kurbağaların özellikleri nelerdir?

Kurbağalar daha çok sulu ortamlarda yaşayan ve barınan hayvan türlerinden biri olarak tabir edilmektedir. Kurbağalar “vıraklama” olarak tanımlanan, sesleri ile öne çıkan kuyruksuz hayvanlardır. Kurbağaların rengi çoğunlukla yeşil tonlarında bilinse de kahverengi, kırmızı, turuncu gibi farklı renkleri de bulunmaktadır. Yumurtalarını su içine bırakan bu hayvanlar genel olarak etçil beslenseler de hepçil türleri de mevcuttur. Bunun yanı sıra bitki yiyerek beslenme ihtiyacını karşılayan kurbağa çeşitleri de vardır. Gece kurbağası, kızılca kurbağa, siğilli kurbağa, toprak kurbağası gibi 7 binden fazla farklı türe sahip olan bu hayvanların genel olarak taşıdığı özellikler ise şöyledir:

Kurbağalar kuyruksuz olarak tanımlanan hayvan çeşitlerinden biridir.

Yaygın olarak nehir, bataklık ve benzeri suyun bol olduğu ortamlarda yaşarlar.

Gövde yapıları kısa, parmaklarının arasında zar bulunan ve çıkık gözlere sahip hayvanlardır.

Bir yerden bir yere ulaşmak için genellikle zıplamakla birlikte tırmanma özellikleri de vardır.

Çiftleşme zamanlarında normal zamana kıyasla daha çok ses çıkarırlar.

Kimi kurbağalar akvaryum gibi bir yerde beslenebilir.

Derileri her daim ıslak ya da nemlidir.

Herhangi bir tehlike anında bacaklarını içeri doğru çekip, kendilerini kamufle edebilmektedir.

Kurbağalar neden geceleri vıraklar?

Kurbağalar değişik sesler çıkaran ve doğada yaşamlarını sürdüren hayvan çeşitlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kurbağa denildiğinde ilk akla gelen “vıraklama” şeklindeki ötmeleridir. Bu ötüş sesleri daha çok hava karardıktan sonra duyulmaktadır. Aslında kurbağalar gün içinde de ses çıkarmaktadır. Ancak gündüz saatlerinde ortamda çeşitli gürültüler olduğundan, gece olduğunda sakin bir atmosfere geçiş yapılmakta ve sesler daha fazla duyulur hale gelmektedir.

Kurbağalar sulak yerlerde hayatlarını devam ettirdikleri için derileri her zaman nemli kalmaktadır. Kurbağalar özellikle çiftleşme zamanı geldiğinde karşı tarafa kur yapma niyetiyle daha çok vıraklamaktadır. Kur yapma olayı erkek kurbağalar tarafından yapılmakta ve geceleri ortam daha sessiz olduğundan dişi kurbağalar bu sesleri daha kolay bir şekilde işitebilmektedir.

Kurbağalar nemli ve yağmurlu havalarda neden daha çok öter?

Kurbağalar yağmurlu ya da nemli havaları seven hayvanlardan biri olmaktadır. Bunun temel nedenlerinden biri gece çöktüğünde sıcaklığın azalması ve serin havanın hâkim olmasıdır. Ayrıca karanlık olduğu saatlerde havadaki nem oranı da bir hayli yükselmektedir. Bu yüzden kurbağalar nemin yoğun olduğu zamanlarda daha fazla hareketlidir.

Kurbağaların ötmelerinin bir diğer sebebi ise geceleri avcıların ve onlara zarar verme potansiyeli yüksek olan diğer hayvanların çok ortada dolanmamasıdır. Gecenin sakin saatlerinde kendilerini daha güvende hissedip daha çok ses çıkabilmektedirler. Kurbağalar ses çıkarmak için ses keselerini kullanan hayvanlardır. Çiftleşme zamanı ve avcılardan saklanma nedenleri dışında ayrıca kendi bulundukları alanları korumak için de daha çok ötebilmektedirler.

Omurgalı hayvan türleri arasında bulunan kurbağalar yetişkin çağa geldiklerinde arka bacakları da uzamaktadır.