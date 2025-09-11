Levi's'ta Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'na özel indirim

Klasik giyimi modern çizgilerle buluşturan Levi’s, bu dönemde herkesin tarzını güçlendirecek seçeneklere sahip. Günlük giy çık kombinlerin kurtarıcısı olan parçalarıyla hem pratiklik hem de stil kazanabileceğiniz Levi’s, okul yolunda konfor, şehir hayatında şıklık arıyorsanız bu indirim döneminde kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor! Biz de sizin için Levi’s’ın indirime giren en sevilen ürünlerini bir araya getirdik. İşte, Levi's'ın Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nda indirimde olan ürünleri!

1. Günlük giyimde kurtarıcı: Levi's Red Tab Vintage Tee Tişört

Okula dönüş döneminde gardırobunuza eklemeniz gereken parçalardan biri de Levi's'ın bu Red Tab Vintage tişörtü! %100 organik pamuktan üretilen kumaşıyla gün boyu yumuşacık bir his verirken kutu kesim formuyla modern ve salaş bir duruş yakalamanıza yardımcı oluyor. Özel boyama tekniği sayesinde vintage havası taşıyan tişört, hem okulda spor bir kombinle hem de şehirde jean’le tamamlandığında şıklığınızı ön plana çıkarır.

Kullanıcılar ne diyor?

“Nostaljik oluşu ve kalıbı oldukça güzel. Premium sınıfta bir ürün. Çok beğendim.”

“Küçük beden alın diyenlere kulak asmayın. Ürün rahat kesim. Yani boydan normal ama beden geniş. Küçük beden alırsanız boyu kısa kalır. Vücudu saran bir tişört istiyorsanız dar ya da normal kesim modellere bakın. Bu ürünün özelliği salaş durması zaten.”

2. Çabasız görünümlerin sırrı: Levi's 501 Crop Jeans Kot Pantolon

Göz alıcı dark indigo rengi ve düğmeli kapama detaylarıyla gardıropların gözdesi olan Levi's 501 Crop Jeans, yüksek bel kesimi ve düz paçalarıyla her kombinin tamamlayıcısı olmaya aday. Klasik 501 modelinin modern bir yorumu olan pantolon, düşük stretch yapısıyla hem konforlu hem de vücuda oturan bir tasarıma sahip. Günlük giyimin vazgeçilmezi olan beyaz tişörtle harika bir uyum yakalayan model, modası asla geçmeyen bir klasik olarak gardıropların olmazsa olmazları arasına giren bir parça.

Kullanıcılar ne diyor?

“Daha önce kot şortunu almıştım kalitesi çok hoşuma gittiği için Levi's'tan devam etmeye karar verdim. Gerçekten çok kaliteli, duruşu ve rahatlığı muhteşem. 164 boyunda 51 kiloyum, 26/28 aldım, belden de boydan da tam oldu.”

“Beden büyüklüğü daha önce aldığım Levi's jean'leri ile aynı. Rengi beklediğimden daha güzel ve dokusu yumuşacık. Fiyatı da oldukça uygun. Beklentimi karşıladı.”

3. En havalı kombinler için: Levi's Relaxed Graphic Crew Sweatshirt

Okulda, dersten çıkışta ya da hafta sonu arkadaş buluşmalarında üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz bir sweatshirt olan Graphic Crew, yumuşak fırçalanmış kumaşı sayesinde sıcacık tutarken bol kesimiyle gün boyu rahat hareket etmenizi sağlar. Kapüşonsuz oluşuyla kat kat giyinme imkanı tanıyan model, grafik logosuyla da enerjik bir görünüme sahip. Jean ya da şortlarla kolayca uydurabileceğiniz Levi's sweatshirt, özellikle mevsim geçişlerinde kurtarıcı parçalardan biri.

Kullanıcılar ne diyor?

“Tam bedenimi aldım, cuk oturdu. Çok kaliteli ve güzel bir ürün. İçi yünlü olduğu için fazlaca sıcak tutuyor. Tereddütsüz alabilirsiniz.”

“Harika, tam mevsimlik bir ürün ama bedeni çok bol bence. Normal bedenden bir tık küçük seçilmeli.”

4. Yazdan okula geçişin vazgeçilmezi: Levi's 501 Mid Thigh Jean Şort

Levi’s’ın 501 serisinden ilham alan bu jean şort, vintage esintili kesimiyle zamansız bir parça. Yüksek bel formu ve herkese uyan boyuyla hem konforlu hem de havalı bir görünüme sahip. %100 pamuktan üretilmiş olmasıyla gün boyu ferahlık yaşatan şortu, tişörtlerle spor, gömleklerle daha şık görünümler yaratmak için kullanabilirsiniz. Modası geçmeyen Levi’s şort, okulda ve şehirde hafta sonu gezilerinde dolabınızın yıldızı olacak.

Kullanıcılar ne diyor?

“Şu düğmeli kapama olayına alışamadım ama gayet hoş kalıp. Bu boy kotlar hem rahat hissettiriyor hem de her kombine uyacak tipte.”

“Çok beğendim. Bazı yorumlarda aşırı bol vs. gibi şeyler yazıyordu asla bol kalıp vs. değil. Benim boyum 170 cm, kilom 60, 27 beden tam oldu. 2 beden küçük alın diyenleri dinleyip 25 almıştım ilk başta, asla kapanmadı düğmeleri ama iade edip 27 aldım tam oldu.”

5. Her zaman iyi görünmek isteyenlere: Levi's 512 Slim Taper Jeans Kot Pantolon

Dar paça sevenler için mükemmel bir tercih olan Levi’s 512 Slim Taper Jeans, işlevselliği ve hafifliği bir araya getiriyor. Kalçadan bileğe doğru daralan kesimi sayesinde vücuda otururken Levi’s Flex teknolojisi ile gün boyu esneklik ve rahatlık sunuyor. Okulda sneaker’larla günlük kombinlerin tamamlayıcısı olurken şehirde deri ayakkabı veya botlarla daha şık bir hale getirebileceğiniz jean, stiline modern bir dokunuş katmak isteyenler için vazgeçilmez bir seçenek.

Kullanıcılar ne diyor?

“Dar kesim olmasına rağmen kumaş kalitesi, yumuşaklığı, rengi ve vücuda oturması şahane. 181 cm boy, 95 kilo, 34-32 beden cuk oturdu. Bakanların hemen dikkatini çekiyor ve soruyorlar nereden aldın diye.”

“Kesimi, kumaşı ve renk tonu harika. Levi’s jean konusunda 1 numaradır, söylemeye gerek yok, alın gitsin.”

6. Zamansız bir model: Levi's Teodora Western Gömlek

Okulda derslere yetişirken ya da şehirde arkadaş buluşmalarında çabasız bir şekilde iyi görünmek istiyorsanız Levi's Teodora Western gömlek tam size göre! Western esintili yaka detayı, çıtçıtlı kapaması ve cepleriyle klasik bir tarz yaratan gömlek, rahat kesimiyle de gün boyu konfor sağlar. %100 pamuk kumaşıyla nefes alan bu modeli ister kot pantolonlarla casual isterseniz de beyaz tişörtle daha spor şekilde kombinleyebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Levi's kalitesi. Söylenecek bir şey yok. Kumaşı süper yumuşak ve rengi oldukça canlı. Gömleğe bayıldım. Kesinlikle tavsiye ederim.”

“Çok beğendim tam beden. Eğer salaş bir oversize istiyorsanız 1 beden büyük alın, şık duruyor.”

7. İkonik stilin adresi: Levi's The Trucker Ceket Mont

1967’den bu yana Levi’s’ın en çok sevilen parçalarından biri olan Trucker Ceket, okula dönüş döneminde mutlaka dolabınızda olması gereken ürünlerden biri. %100 pamuktan üretilen kumaşıyla dayanıklı bir kullanım sunarken zamansız tasarımı sayesinde her kombine uyar. Okulda, şehirde, hatta hafta sonu gezilerinde kolayca kullanabileceğiniz bu çok yönlü ceketi ister bedeninize tam oturan klasik duruşuyla tercih edin ister bir beden büyük alıp kapüşonlu üzerine giyin, her iki şekilde de cool görünmek garanti!

Kullanıcılar ne diyor?

“Kumaş kalitesi güzel. İyi fiyata Levi's kalitesi. Boy 1,74 cm, kilo 80 civarı olması lazım. Normal olarak L gömlek ve tişört giyerim, yine L aldım, pişman olmadım. Gayet güzel oturdu, tam beklediğim gibi, kolları da uzun gelmedi.”

“Çok tereddütlüydüm ama iyi ki almışım harika bir ceket! 174 cm boy, 85 kilo, üst bedenim geniş olduğu halde M beden harika oldu. Kumaşı kaliteli, rengi tam istediğim gibi, kesinlikle tavsiye ederim.”

8. Nostaljik kesimiyle öne çıkan: Levi's 94' Baggy Jean Kot Pantolon

90’ların baggy jean trendini modern bir dokunuşla yeniden canlandıran Levi’s pantolon, geniş paça kesimi ve yüksek bel formuyla gün boyu hareket özgürlüğü yaşatıyor. Açık mavi taş yıkama detayıyla casual kombinlere nostaljik bir hava katarken hafif streç pamuk kumaşıyla konforlu bir kullanım sağlıyor. Okulda sneaker’larla spor bir görünüm yakalarken şehirde de topuklu ayakkabılarla feminen bir stil oluşturabileceğiniz pantolon, hafif ve yumuşak kumaşıyla yaz günlerinde bile günlük giyiminizin kurtarıcı parçası olacak!

Kullanıcılar ne diyor?

“Basenleriniz geniş ise bedeninizi aldığınızda beli biraz bol gelecektir ama o kadar güzel ki bu durum beni hiç rahatsız etmedi. Hiç likrası esnemesi yok, %100 pamuk kumaş.”

“Çok beğendim. Tarzı, kalıbı, kumaşı, her şeyiyle mükemmel. Bacakları oldukça geniş ama hiç absürt durmuyor aksine çok şık. Ayrıca çok rahat. ”

9. Sokak giyiminin simgesi: Levi's Barstow Western Standard Fit Gömlek

Levi's’ın ikonik Barstow Western Gömleği, klasik Amerikan tarzını dolabınıza taşıyor. %100 pamuklu yapısıyla ferahlık verirken çıtçıtlı düğmeleri ve sivri yaka detaylarıyla iyi görünmeyi garanti ediyor. İster sonbahar ve kış sezonun trendlerinden olan denim-on-denim görünümüyle kot pantolonlarınızla isterseniz de tek başına kullanabileceğiniz çok yönlü bir parça olan gömlek, uzun kollu yapısı ve kot kumaşı ile birçok mevsimde tercih edilebilecek zamansız bir görünüme sahip.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün çok güzel ve kaliteli. Biraz salaş istiyorsanız bir beden büyüğünü alın. Ben 175 cm boy, 73 kg ağırlığındayım, S beden istedim M beden daha güzel dururdu.”

“Bu gömleklerden birini yerel Levi's mağazasından aldım ve Amazon'da indirimde görünce o kadar çok beğendim ki bir tane daha almak zorunda hissettim. Klasik bir tarz ve harika bir kalite. Siyah gömlek neredeyse her şeyle gerçekten şık duruyor.”

10. 90’lar esintili: Levi's Side Slit Etek

Orta boy denim eteklere yeni bir yorum getiren Levi's Side Slit Etek, yan yırtmaç detayıyla hem özgürce hareket etmenizi sağlıyor hem de gardırobunuza modern bir hava katıyor. %100 pamuk kumaşıyla günlük kullanımda konfor sunan etek, okulda tişört ve sneaker’larla, şehirde ise gömlek ve botlarla kolayca kombinlenebilir. Üstelik, 90’lardan ilham alan tasarımı sayesinde nostaljik ama bir o kadar da güncel bir stil oluşturmanıza yardımcı oluyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Uzun zamandır bu kalıpta uzun bir kot etek arıyordum. Kalitesi birinci sınıf. Tam oturuyor ve giymesi çok rahat. Rengi solmuyor. Kesinlikle tavsiye ederim.”

“Bu etek stilini beğeniyorsanız bu Levi's modeline bayılacaksınız. Etek çok kaliteli ve tam oturuyor. Çamaşır makinesinde birkaç yıkamadan sonra rengi solmadan ve çekmeden çıktı. Hem günlük hem de günlük kullanım için mükemmel ve yırtmacı kısa olmadan bacaklarınızı daha iyi gösteriyor.”

