Şehit Celalettin Uyanık'ın görüntüleri yürekleri burktu! "Bana bir şey olursa hepsine sahip çıkın"

Türkiye, Irak'ın kuzeyinden gelen acı haberlerle sarsıldı. MSB, 12 askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Bakanlık yaptığı açıklamada arama tarama faaliyetleri sırasında mağarada askerlerin metan gazı zehirlenmesine maruz kaldıklarını aktardı.

"GÖNÜLLÜ OLARAK MAĞARAYA GİRİYORUM"

Şehit Celalettin Uyanık'ın bir görüntüsü yürekleri burktu. Mart ayında çekilen görüntülerde "Devrem şehit olmadan önce son sözlerin?" sorusuna Uyanık, bu yanıtı verdi:

"Tüm Türkiye halkına buradan selam gönderiyorum. Bana 1 hafta içinde bir şey olursa, zaten gönüllü olarak mağaraya giriyorum, TSK'daki tüm Sözleşmeli Er'lere yardımcı olun."