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Şehit Celalettin Uyanık'ın görüntüleri yürekleri burktu! "Bana bir şey olursa hepsine sahip çıkın"

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Recep Demircan

Irak'ın kuzeyinde arama tarama faaliyetleri sırasında mağaraya giren ve metan gazı zehirlenmesine maruz kalan 12 askerimiz şehit oldu. Gelen şehit haberleri Türkiye'yi yasa boğarken Şehit Celalettin Uyanık'ın Mart ayında çekilmiş bir görüntüsü yürekleri burktu. Uyanık görüntülerde mağaraya gönüllü girdiğini ifade ederek kendisine bir şey olması durumunda "TSK'daki tüm Sözleşmeli Er'lere yardımcı olun" dediği anlar yer aldı.

Türkiye, Irak'ın kuzeyinden gelen acı haberlerle sarsıldı. MSB, 12 askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Bakanlık yaptığı açıklamada arama tarama faaliyetleri sırasında mağarada askerlerin metan gazı zehirlenmesine maruz kaldıklarını aktardı.

Şehit Celalettin Uyanık ın görüntüleri yürekleri burktu! "Bana bir şey olursa hepsine sahip çıkın" 1

"GÖNÜLLÜ OLARAK MAĞARAYA GİRİYORUM"

Şehit Celalettin Uyanık'ın bir görüntüsü yürekleri burktu. Mart ayında çekilen görüntülerde "Devrem şehit olmadan önce son sözlerin?" sorusuna Uyanık, bu yanıtı verdi:

"Tüm Türkiye halkına buradan selam gönderiyorum. Bana 1 hafta içinde bir şey olursa, zaten gönüllü olarak mağaraya giriyorum, TSK'daki tüm Sözleşmeli Er'lere yardımcı olun."

Şehit Celalettin Uyanık ın görüntüleri yürekleri burktu! "Bana bir şey olursa hepsine sahip çıkın" 2

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şehit msb
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