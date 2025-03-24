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  4. Mansur Yavaş'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan! İsmini vermeden hedef aldı: "Utanmadan pamuk şeker üzerinden siyaset yapıyorlar"

Mansur Yavaş'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan! İsmini vermeden hedef aldı: "Utanmadan pamuk şeker üzerinden siyaset yapıyorlar"

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
24.03.2025 18:15
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ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 'pamuk şeker' çıkışı gündemdeki yerini koruyor. DEM Parti'nin ardından bir tepki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan "Utanmadan pamuk şeker üzerinden siyaset yapıyorlar" deyip isim vermeden Yavaş'ı hedef aldı.

Mansur Yavaş'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan! İsmini vermeden hedef aldı: "Utanmadan pamuk şeker üzerinden siyaset yapıyorlar"

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 'paçavra' çıkışı geniş yankı uyandırdı. Görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındığında karara tepki ve İmamoğlu'na destek için Saraçhane'de düzenlenen mitinglere katılan Yavaş, "Dün Doğu’da bir yerde, bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken, buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz” demişti.

DEM PARTİ TEPKİLİ, DEVREYE ÖZGÜR ÖZEL GİRDİ

Bu sözlere DEM Partili isimlerden tepki gelirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Her kim söylediği bir sözle birini kırdıysa helallik istemek partinin Genel Başkanı adına bendendir. Bütün Kürt kardeşlerimin nevruzunu bir kez daha kutluyorum" diyerek isim vermeden tartışmayla ilgili devreye girmişti.

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ERDOĞAN'DAN TEPKİ: "BU FAŞİZAN DİL KAYBETMEYE MAHKUMDUR"

Yavaş'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan ismini anmadan Yavaş'a şu sözlerle yüklendi:

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"Utanmadan pamuk şeker üzerinden siyaset yapıyorlar. Polise asit, molotof, taş atılmasıyla, baltayla saldırılmasıyla sorunları yok. Esnafın camının, çerçevesinin indirilmesiyle dertleri yok. Tarihi camilerimizin avlusunun affedersiniz meyhaneye çevrilmesiyle de hiçbir problemleri yok. Ama Nevruz Bayramı’nda polisimizin çocuklara pamuk şekeri dağıtması bunları rahatsız ediyor. Bu tutarsızlığın milletimiz, özellikle Kürt kardeşlerimiz tarafından not edildiği kanaatindeyim. Bu faşizan dil kaybetmiştir, kaybetmeye mahkumdur."

YAVAŞ ELEŞTİRİLERE BÖYLE YANIT VERMİŞTİ

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuşmasının tam metnine de yer vererek gelen eleştirilere yanıt veren Yavaş "Dün “PKK sevdalısı” dediler, bugün “Kürt düşmanı” diye hedef gösteriyorlar ama kimse heveslenmesin: Ne bu algılara teslim oluruz, ne halkımıza sırt çeviririz" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Recep Tayyip Erdoğan
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