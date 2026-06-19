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Murat Ülker'den pladis'in 10. yılına özel mesaj: "Gerçek güç, insanlarla kurduğumuz bağ"

Murat Ülker, Yıldız Holding'in global atıştırmalık şirketi pladis'in 10. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Ülker, kuruluş aşamasındaki hedeflerinin yalnızca güçlü markaları bir araya getirmek olmadığını, nesillerdir tüketicilerin hayatında yer alan markaları ortak bir vizyonla geleceğe taşımayı amaçladıklarını belirtti.

Murat Ülker'den pladis'in 10. yılına özel mesaj: "Gerçek güç, insanlarla kurduğumuz bağ"

Murat Ülker, yayımladığı yazıda, küresel atıştırmalık şirketi pladis'in 10 yıllık yolculuğunu değerlendirerek, şirketin gerçek gücünün rakamlardan çok insanlarda ve tüketicilerle kurulan bağda yattığını vurguladı.

110'DAN FAZLA ÜLKEDE FAALİYET

Son 10 yılda önemli bir büyüme kaydedildiğini aktaran Ülker, pladis'in bugün 110'dan fazla ülkede tüketicilere ulaştığını, 16 bin kişilik küresel bir ekip oluşturduğunu ve yıllık net gelirde 3 milyar sterlin eşiğini aştığını kaydetti.

Ülker, 26 fabrikadan oluşan üretim ağının güçlendirildiğini, McVitie's, Ülker ve GODIVA gibi köklü markaların yeni nesillerle buluşturulduğunu ifade etti. Türkiye, Birleşik Krallık, Mısır, ABD, Suudi Arabistan, Hindistan, Nijerya ve Kazakistan'daki yatırımların da sürdüğünü belirtti.

"GERÇEK GÜÇ, İNSANLARLA KURDUĞUMUZ BAĞ"

pladis'in gerçek gücünün fabrikalarında, ofislerinde ya da finansal büyüklüğünde değil, markalara emek veren çalışanlarında ve tüketicilerle kurduğu bağda yattığını vurgulayan Ülker, bu yolculuğa katkı sağlayan çalışma arkadaşlarına, iş ortaklarına ve markaları hayatlarının bir parçası haline getiren tüketicilere teşekkür etti.

10 yıl önce pladis’i kurarken amacımız sadece güçlü markaları bir araya getirmek değildi. Nesillerdir insanların hayatında yer alan markalarımızı ortak bir vizyonla geleceğe taşımaktı.

Bugün pladis’in 10. yılını kutlarken, rakamların ötesinde çok daha kıymetli bir başarıyı görüyorum. İnsanların çocukluk anılarında, aile sofralarında, dost sohbetlerinde ve günlük yaşamlarının küçük mutluluk anlarında yer almaya devam eden markalar…

Son 10 yılda birlikte önemli bir yol kat ettik:

• 110’dan fazla ülkede tüketicilerle buluştuk.

• 16.000 kişilik küresel bir aile olduk.

• £3 milyar yıllık net gelir eşiğini aştık.

• 26 fabrikadan oluşan güçlü üretim ağımızı geliştirdik.

• McVitie’s, Ülker ve GODIVA gibi köklü markalarımızı yeni nesillerle buluşturduk.

• Türkiye, Birleşik Krallık, Mısır, ABD, Suudi Arabistan, Hindistan, Nijerya ve Kazakistan’da yatırımlarımızı sürdürdük.

• Happy People, Happy Planet yaklaşımımızla sürdürülebilir büyümeyi odağımıza aldık.

Ancak pladis’in gerçek gücü fabrikalarında, ofislerinde veya rakamlarında değil; bu markalara emek veren insanlarda ve tüketicilerimizle kurduğumuz bağda yatıyor.

Bu yolculuğa katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma, iş ortaklarımıza ve markalarımızı hayatlarının bir parçası haline getiren milyarlarca tüketicimize teşekkür ediyorum.

İlk 10 yılımızı geride bırakırken, önümüzdeki yıllarda da insanları mutlu etmeye ve mutlu olmaya devam edeceğiz.

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Murat Ülker
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