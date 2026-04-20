Partiden koptu görev devam! 'Yasak aşk' iddialarından sonra ilginç tablo

'Yasak aşk' iddiaları üzerine AK Parti'den istifa eden Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun görevine devam etmesiyle oluşan "ilginç tablo" gündem oldu.

Mehmet Hazar Gönüllü

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu hakkındaki yasak aşk iddialarının ardından AK Parti'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmiş, bununla birlikte kendisi partiden istifa ettiğini duyurmuştu. Işıksu görevine devam ederken belediyede dikkat çeken bir tablo oluştu.

"O DUDAKLARINI YERİM" YAZIŞMASI ÇOK KONUŞULDU

Evli olan Işıksu'nun ortaya çıkan yazışmalarında belediyedeki özel kalem müdürüne "O dudaklarını yerim" gibi mesajlar yazdığı görülmüştü.

İSYAN VE İSTİFA: "KUMPAS KURDULAR"

İddialar ayyuka çıkarken yaşananları "kumpas" olarak yorumlamasıyla dikkat çeken Işıksu partiden istifasını şöyle duyurmuştu:
“Bu kumpası kuranlar, yayanlar ile siyasi bir linç ve operasyon aracı haline getirenleri Allah’a havale ediyorum. Davamızın ve partimizin bundan sonraki süreçte zarar görmemesi için mahkeme neticeleninceye kadar her zaman gönülden bağlı olduğum, üyesi ve neferi olmaktan onur ve gurur duyduğum partimden istifa ediyorum."

"ADAPAZARI'NDA İLGİNÇ TABLO"

Işıksu AK Parti'den istifa etse de görevine devam ediyor. Gazeteci Adem Metan da bu duruma "Adapazarı'nda ilginç bir tablo var" diyerek dikkat çekti.

"NEDEN BAŞKANLIKTAN DA İSTİFA EDİLMİYOR"

Belediye Meclisi'nde çoğunluğun AK Parti'de olduğuna değinen Metan "Madem siyasi bağ koptu, neden başkanlıktan da istifa edilip belediye meclisinin kendi içinden yeni bir başkan seçmesi yoluna gidilmiyor" diye bir soru gündeme getirdi ve durumu "tuhaf" nitelendirdi.

