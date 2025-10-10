Prime Alışveriş Festivali'ne özel Columbia'da dev fırsat

Soğuk havalar yaklaşırken açık havada vakit geçirmeyi sevenlerin en çok güvendiği markalardan biri olan Columbia, Prime Alışveriş Festivali’ne özel büyük indirimlerle geliyor! Eğer uzun ömürlü, kaliteli ve stil sahibi outdoor ürünler arıyorsanız bu festivalde Columbia fırsatlarını kaçırmayın! İster soğuk havalarda sizi sıcak tutacak montlar ister hafta sonu yürüyüşleri için güçlü outdoor ayakkabılar arıyor olun, bu seçkide her koşula uygun bir Columbia ürünü sizi bekliyor. İşte detaylar!
Soğuk günlerde dışarıda vakit geçirmeyi sevenlerin kurtarıcısı olan Powder Lite 2, Columbia’nın meşhur Omni-Heat™ teknolojisiyle vücut ısınızı yansıtarak sıcacık kalmanızı sağlıyor. Hafif yağmurlara karşı dayanıklı yapısı ve suya karşı üstün koruma sunan Omni-Shield™ özelliğiyle şehirde ya da doğada fark etmeden konforu hissediyorsunuz. Prime Alışveriş Festivali’nde kaçırılmayacak bir fırsatla Powder Lite 2 mont, soğuk günlerin favorisi olmaya aday!
Doğa yürüyüşlerinde dengeyi ön planda tutanlar için Columbia Vertisol Trail, her adımda güven veriyor. Omni-Max™ sistemi sayesinde topuk ve ayak tabanında ekstra destek yaşatırken Techlite orta tabanıyla gün boyu esnek adımlar atmayı garantileyen ayakkabının Omni-Grip™ dış tabanıyla zemin ne olursa olsun kaymadan ilerliyorsunuz. File sayası ve sentetik kaplamalarıyla hem nefes alabilir hem de dayanıklı olan Vertisol Trail, Prime Alışveriş Festivali’nde indirimdeyken açık hava maceralarınızı daha keyifli hale getirebilirsiniz!
Dayanıklılığı ve hareket özgürlüğünü bir araya getiren Columbia pantolon, outdoor tutkunlarının favorilerinden biri. Su ve leke tutmayan Omni-Shield™ teknolojisiyle her hava koşulunda temiz ve kuru kalmanızı sağlar. Çok sayıda fermuarlı cebiyle doğa yürüyüşlerinde ihtiyacınız olan her şeyi yanınızda taşıyabileceğiniz pantolonun hızlı kuruyan yapısıyla konforu gün boyu sürer. Prime Alışveriş Festivali’nde Triple Canyon II Fall Hiking pantolon, her doğa severin çantasına girmeyi hak ediyor!
Kış stilini tamamlayan Columbia mont, hem şehirde hem de dış mekanda tercih edilebilecek bir model. Omni-Heat™ termal astarı vücut ısınızı korurken Omni-Shield™ teknolojisiyle su ve lekelere karşı üstün koruma yapan montun hafif ama etkili Thermarator™ yalıtımıyla ıslak havalarda bile sıcacık kalıyorsunuz. Jarse astarlı manşetleri, çene koruyucusu ve ayarlanabilir etek ucu sayesinde gün boyu size göre uyumlanan montun fermuarlı cepleriyle de eşyalarınızı güvenle taşıyabilirsiniz.
Yumuşacık dokusuyla dikkat çeken Columbia polar, hem tek başına hem de katmanlı şekilde giyildiğinde konforu garanti ediyor. Omni-Shade teknolojisiyle güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma gerçekleştiriyor, bu da onu dört mevsime uygun hale getiriyor. Hafif olmasıyla doğa yürüyüşlerinden günlük kullanıma kadar her ortamda rahatlıkla giyebileceğiniz polar üst, yarım fermuarlı yakasıyla da pratiklik yaratıyor. Prime Alışveriş Festivali boyunca Klamath Range II polar, çok yönlülüğüyle dolabınızda mutlaka yer alması gereken parçalardan biri!
Yağmurlu ya da karlı havalarda bile sorunsuz yürüyüş deneyimi yaşatan Columbia ayakkabı, su geçirmez OutDry™ yapısıyla ayaklarınızı kuru tutarken nefes alabilen dokusuyla ferahlığı elden bırakmıyor. Techlite+™ orta taban, her adımda yumuşak bir yastıklama ve üstün denge sunarken Adapt Trax™ dış taban sayesinde ıslak zeminlerde bile kaymadan ilerleyebiliyorsunuz. NAVIC FIT SYSTEM™ sabitlemesiyle uzun yürüyüşlerde bile denge verirken hafif ama dayanıklı oluşuyla her araziye uyan Peakfreak 2 Outdry modeli, Prime Alışveriş Festivali’nde değerlendirmesi gereken ürünlerden biri!
Klasik deri tasarımıyla girdiğiniz her ortamda şık görünmenize yardımcı olan Columbia ayakkabı, Omni-Tech™ teknolojisiyle yağmurlu günlerde bile ayaklarınızı kuru tutuyor. Dayanıklı dış tabanı güçlü tutuş gerçekleştirirken Techlite Live™ orta tabanı hafif yastıklama ve uzun süreli destek yaratıyor. İyi malzemeleri ve zamansız tarzıyla Landroamer Explorer ayakkabı, Prime Alışveriş Festivali’nde hem doğayı hem de iyi görünmeyi seven erkekler için kaçırılmayacak bir fırsat!
Soğuk havalarda sıcacık kalmak isteyenler için tasarlanan Columbia mont, Omni-Heat™ termal yansıtıcı astarıyla vücut ısınızı korurken Omni-Shield™ teknolojisiyle suyu ve lekeleri iter. Hafif ama etkili Thermarator™ yalıtımı sayesinde nemli havalarda bile sıcak tutarken yumuşak polar detayları, fermuarlı cepleri ve rüzgar geçirmeyen yapısıyla hem şehirde hem doğada harika bir kullanım sunar. Prime Alışveriş Festivali’nde Powder Lite 2 mont, tarzından ödün vermeden sıcak kalmak isteyenlerin favorisi olmaya aday!
Yumuşacık pamuklu flanel kumaşıyla konforu ön plana çıkaran Columbia gömlek, klasik ekose deseniyle hem günlük hayatta hem de hafta sonu gezilerinde mükemmel bir seçenek. %97 pamuk ve %3 elastan karışımı ve Columbia’nın kaliteli işçiliğiyle uzun ömürlü bir kullanım vadeder. Ofisten doğa kaçamaklarına kadar her ortama uyum sağlarken normal kesimiyle klasik bir görünüm kazanan Cornell Woods Flannel, Prime Alışveriş Festivali’nde kaçırılmayacak bir Columbia parçası!
Soğuk ve rüzgarlı havalarda doğada vakit geçirmeyi sevenler için tasarlanan Columbia pantolon, Omni-Heat Infinity folyosu sayesinde vücut ısınızı yansıtarak sizi sıcacık tutar. Su itici yapısı, hafif yağmurda bile kuru kalmanızı garantilerken esnek kumaşıyla hareket özgürlüğü yaşatan pantolonun yüksek beli, fermuarlı cepleri ve aktif kesimiyle hem rahat hem işlevsel bir kullanım sunar. Kızakla kayarken, yürüyüşte ya da şehirde soğuk havada dolaşırken farkını hissedeceğiniz Vast Canyon, Prime Alışveriş Festivali’nde sıcaklık arayanlar için tam bir kış klasiği!
