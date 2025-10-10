Prime Alışveriş Festivali'ne özel Columbia'da dev fırsat

Soğuk havalar yaklaşırken açık havada vakit geçirmeyi sevenlerin en çok güvendiği markalardan biri olan Columbia, Prime Alışveriş Festivali’ne özel büyük indirimlerle geliyor! Eğer uzun ömürlü, kaliteli ve stil sahibi outdoor ürünler arıyorsanız bu festivalde Columbia fırsatlarını kaçırmayın! İster soğuk havalarda sizi sıcak tutacak montlar ister hafta sonu yürüyüşleri için güçlü outdoor ayakkabılar arıyor olun, bu seçkide her koşula uygun bir Columbia ürünü sizi bekliyor. İşte detaylar!

1. Kışın sıcacık tutan: Columbia Powder Lite 2 Kapüşonlu Erkek Mont

Soğuk günlerde dışarıda vakit geçirmeyi sevenlerin kurtarıcısı olan Powder Lite 2, Columbia’nın meşhur Omni-Heat™ teknolojisiyle vücut ısınızı yansıtarak sıcacık kalmanızı sağlıyor. Hafif yağmurlara karşı dayanıklı yapısı ve suya karşı üstün koruma sunan Omni-Shield™ özelliğiyle şehirde ya da doğada fark etmeden konforu hissediyorsunuz. Prime Alışveriş Festivali’nde kaçırılmayacak bir fırsatla Powder Lite 2 mont, soğuk günlerin favorisi olmaya aday!

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok iyi mont. Çok kalın değil, bu yüzden çok düşük sıcaklıklar için değil. Normalde L giyiyorum ve bir M aldım ve bu benim için mükemmel.”

“Fiyatına göre iyi çıktı... Harika ve çok iyi uyuyor.”

Columbia montun yanında Columbia Powder Lite Yelek ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

2. Macera ruhunu yansıtan: Columbia Vertisol Trail Kadın Ayakkabı

Doğa yürüyüşlerinde dengeyi ön planda tutanlar için Columbia Vertisol Trail, her adımda güven veriyor. Omni-Max™ sistemi sayesinde topuk ve ayak tabanında ekstra destek yaşatırken Techlite orta tabanıyla gün boyu esnek adımlar atmayı garantileyen ayakkabının Omni-Grip™ dış tabanıyla zemin ne olursa olsun kaymadan ilerliyorsunuz. File sayası ve sentetik kaplamalarıyla hem nefes alabilir hem de dayanıklı olan Vertisol Trail, Prime Alışveriş Festivali’nde indirimdeyken açık hava maceralarınızı daha keyifli hale getirebilirsiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

“Bunları hem kısa hem de uzun yürüyüşlerde giydim ve topuğumun/ayağımın alt kısmı asla ağrımıyor ve desteklenmiş hissettiriyor. Ayak parmak uçlarında yeterli alan var, bu yüzden benim gibi geniş ayaklı olanlar bundan keyif alacak! Yüksek irtifalarda da harika! İyi tutunuyor ve ayağınız kaymıyor.”

“Çok rahat ve hafif bir ayakkabı. Düz ve engebeli arazilerde ayağı mükemmel bir şekilde destekliyor. Taban kalınlığı, yürüyüş ve koşu sırasında darbeleri iyi emiyor. Tam bana göre, tavsiye ederim.”

Columbia ayakkabının yanında Columbia Peakfreak II Outdry Kadın Ayakkabı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

3. Doğa yürüyüşlerinin vazgeçilmezi: Columbia Triple Canyon II Fall Hiking Erkek Pantolon

Dayanıklılığı ve hareket özgürlüğünü bir araya getiren Columbia pantolon, outdoor tutkunlarının favorilerinden biri. Su ve leke tutmayan Omni-Shield™ teknolojisiyle her hava koşulunda temiz ve kuru kalmanızı sağlar. Çok sayıda fermuarlı cebiyle doğa yürüyüşlerinde ihtiyacınız olan her şeyi yanınızda taşıyabileceğiniz pantolonun hızlı kuruyan yapısıyla konforu gün boyu sürer. Prime Alışveriş Festivali’nde Triple Canyon II Fall Hiking pantolon, her doğa severin çantasına girmeyi hak ediyor!

Kullanıcılar ne diyor?

“Paçalara doğru daralıyor. Tam beden alınabilir. Paçalar hafif bol olsun derseniz bir beden büyük alabilirsiniz. Çok soğuk yerlerde altına içlik giyecekseniz bir beden büyük alın. İçi polar, mükemmel kışlık pantolon.”

“Normalde pantolon 32 beden giyen birisiyim, 36 beden aldım stokta 34 beden yok diye. Bel kısmı biraz bol geldi fakat Columbia pantolon bulmak çok zor o yüzden bu şekilde giyeceğim. İçi polarlı, kumaşı esnek, çok beğendim. Renk olarak fotoğraftaki gibi değil de daha yeşilimsi bir tonu var."

Columbia pantolonun yanında Columbia Tech Trail Crew Neck II Erkek Tişört ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

4. Şıklık ve sıcaklık bir arada: Columbia Pike Lake Kadın Mont

Kış stilini tamamlayan Columbia mont, hem şehirde hem de dış mekanda tercih edilebilecek bir model. Omni-Heat™ termal astarı vücut ısınızı korurken Omni-Shield™ teknolojisiyle su ve lekelere karşı üstün koruma yapan montun hafif ama etkili Thermarator™ yalıtımıyla ıslak havalarda bile sıcacık kalıyorsunuz. Jarse astarlı manşetleri, çene koruyucusu ve ayarlanabilir etek ucu sayesinde gün boyu size göre uyumlanan montun fermuarlı cepleriyle de eşyalarınızı güvenle taşıyabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Süper, harika, sıcak ve hafif ceket.”

“Çok sıcak, harika oturuyor.”

Columbia montun yanında Columbia Pike Lake II Kadın Uzun Mont ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

5. Her mevsim kurtarıcı: Columbia Klamath Range II Yarım Fermuarlı Erkek Polar

Yumuşacık dokusuyla dikkat çeken Columbia polar, hem tek başına hem de katmanlı şekilde giyildiğinde konforu garanti ediyor. Omni-Shade teknolojisiyle güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma gerçekleştiriyor, bu da onu dört mevsime uygun hale getiriyor. Hafif olmasıyla doğa yürüyüşlerinden günlük kullanıma kadar her ortamda rahatlıkla giyebileceğiniz polar üst, yarım fermuarlı yakasıyla da pratiklik yaratıyor. Prime Alışveriş Festivali boyunca Klamath Range II polar, çok yönlülüğüyle dolabınızda mutlaka yer alması gereken parçalardan biri!

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün ince diye yorum yazanlar var. Fakat bu modelin olayı bu zaten. Polar ince ve çok iyi sıcak tutuyor. 2016'dan beri aynı Klamath Range giyiyorum. Gerçekten çok memnun kalacağınız bir ürün. Özellikle motosiklet kullanıyorum. İnce olması çok büyük avantaj sağlıyor. Katladığınız zaman da çok az yer kaplıyor. 1,79 cm, 78 kg, M beden gidiyorum.”

“1,74 boy, 77 kg, L beden tam oldu. Ürünü çok beğendim, kumaşı ince yapıda, dış tarafı polar, iç tarfı değil. Standart polarlar gibi değil, başka renklerini de almayı düşünüyorum.”

Columbia poların yanında Columbia Basin Butte II Tam Fermuarlı Erkek Polar Üst ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

6. Zorlu havalara meydan okuyan: Columbia Peakfreak 2 Outdry Kadın Ayakkabı

Yağmurlu ya da karlı havalarda bile sorunsuz yürüyüş deneyimi yaşatan Columbia ayakkabı, su geçirmez OutDry™ yapısıyla ayaklarınızı kuru tutarken nefes alabilen dokusuyla ferahlığı elden bırakmıyor. Techlite+™ orta taban, her adımda yumuşak bir yastıklama ve üstün denge sunarken Adapt Trax™ dış taban sayesinde ıslak zeminlerde bile kaymadan ilerleyebiliyorsunuz. NAVIC FIT SYSTEM™ sabitlemesiyle uzun yürüyüşlerde bile denge verirken hafif ama dayanıklı oluşuyla her araziye uyan Peakfreak 2 Outdry modeli, Prime Alışveriş Festivali’nde değerlendirmesi gereken ürünlerden biri!

Kullanıcılar ne diyor?

“Çiseleyen yağmur ve ıslak çimenlerde bir saat yürüdüm... Eve kuru ayaklarla döndüm. Uygun fiyata kaliteli bir ayakkabı, harika, renkler de kişisel bir tercih. Beden olarak bol ama özellikle geniş ayaklar için mükemmel bir form, bu yüzden normal bedeninizi tereddüt etmeden alabilirsiniz.”

“Sonunda, ıslak zeminde %100 tutunan tabanlar! (Çünkü evet, ıslak zeminde kayan su geçirmez ayakkabı yapma prensibini anlamıyorum!) Ve özellikle geniş ayaklar için oldukça rahatlar. Dış taban, ayağın rahatça hareket etmesini sağlayacak kadar esnek. Gerekirse iç taban kolayca çıkarılıp yerine destekleyici bir taban takılabilir.”

Columbia ayakkabının yanında Columbia Peakfreak 2 Mid Outdry Su Geçirmez Kadın Trekking ve Yürüyüş Botu ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

7. Şehire de doğaya da uyan: Columbia Landroamer Explorer Su Geçirmez Erkek Spor Ayakkabı

Klasik deri tasarımıyla girdiğiniz her ortamda şık görünmenize yardımcı olan Columbia ayakkabı, Omni-Tech™ teknolojisiyle yağmurlu günlerde bile ayaklarınızı kuru tutuyor. Dayanıklı dış tabanı güçlü tutuş gerçekleştirirken Techlite Live™ orta tabanı hafif yastıklama ve uzun süreli destek yaratıyor. İyi malzemeleri ve zamansız tarzıyla Landroamer Explorer ayakkabı, Prime Alışveriş Festivali’nde hem doğayı hem de iyi görünmeyi seven erkekler için kaçırılmayacak bir fırsat!

Kullanıcılar ne diyor?

“Deri gerçekten su geçirmez ve ayakkabı kaliteli malzemelerden yapılmış. Özellikle zeminde yürümeniz gerekiyorsa taban kısmı çok iyi tutunuyor.”

“Tam bedenine uygun. İş botu olarak çok dayanıklı. Ticari inşaatlarda tadilat yapıyorum ve çok yürüyorum, ayrıca bütün gün ayaktayım. Günlük bot veya yürüyüş botu olarak muhtemelen sonsuza kadar dayanırlar.”

Columbia ayakkabının yanında Columbia Peakfreak 2 Mid Outdry Erkek Yürüyüş Ayakkabısı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

8. Kış soğuğuna karşı etkili: Columbia Powder Lite 2 Kadın Sherpa Şisme Mont

Soğuk havalarda sıcacık kalmak isteyenler için tasarlanan Columbia mont, Omni-Heat™ termal yansıtıcı astarıyla vücut ısınızı korurken Omni-Shield™ teknolojisiyle suyu ve lekeleri iter. Hafif ama etkili Thermarator™ yalıtımı sayesinde nemli havalarda bile sıcak tutarken yumuşak polar detayları, fermuarlı cepleri ve rüzgar geçirmeyen yapısıyla hem şehirde hem doğada harika bir kullanım sunar. Prime Alışveriş Festivali’nde Powder Lite 2 mont, tarzından ödün vermeden sıcak kalmak isteyenlerin favorisi olmaya aday!

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu harika bir mont; hafif, sıcak, rahat, giymesi kolay ve giymeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Tüm artılarına bir de mükemmel fiyatı ekleniyor. Harika bir alışveriş. Teşekkürler.”

“Beklediğim gibi. Tam kalıp.”

Columbia montun yanında Columbia Powder Pass Vest Kadın Yelek ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

9. Klasik tarzın vazgeçilmezi: Columbia Cornell Woods Flannel Erkek Uzun Kollu Gömlek

Yumuşacık pamuklu flanel kumaşıyla konforu ön plana çıkaran Columbia gömlek, klasik ekose deseniyle hem günlük hayatta hem de hafta sonu gezilerinde mükemmel bir seçenek. %97 pamuk ve %3 elastan karışımı ve Columbia’nın kaliteli işçiliğiyle uzun ömürlü bir kullanım vadeder. Ofisten doğa kaçamaklarına kadar her ortama uyum sağlarken normal kesimiyle klasik bir görünüm kazanan Cornell Woods Flannel, Prime Alışveriş Festivali’nde kaçırılmayacak bir Columbia parçası!

Kullanıcılar ne diyor?

“Gömlek sıcak ve rahat, yaşadığım Pasifik Kuzeybatısı'ndaki serin mevsim havaları için çok uygun. Övgüler aldım. Columbia ürün yelpazesine yenilerini eklerse diye bu listeyi takip ediyorum.”

“Bunu kocama Noel hediyesi olarak aldım ve Florida kışımız boyunca mümkün olduğunca sık giydi. Bu gömleği ne kadar sevdiğine gerçekten şaşırdım. Yıkanması kolay ve ütü gerektirmiyor. Normal bedenine tam oturuyor. Yumuşak, hafif ama yine de kış için yeterince sıcak tutuyor. Genellikle serin akşamlarda başka bir gömleğin üzerine giyiyor. Ayrıca birkaç seyahate de götürdü. Ona aldığıma sevindim.”

Columbia gömleğin yanında Columbia Erkek Sweatshirt ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

10. Sıcak tutarken sıkmayan: Columbia Vast Canyon Kadın Pantolon

Soğuk ve rüzgarlı havalarda doğada vakit geçirmeyi sevenler için tasarlanan Columbia pantolon, Omni-Heat Infinity folyosu sayesinde vücut ısınızı yansıtarak sizi sıcacık tutar. Su itici yapısı, hafif yağmurda bile kuru kalmanızı garantilerken esnek kumaşıyla hareket özgürlüğü yaşatan pantolonun yüksek beli, fermuarlı cepleri ve aktif kesimiyle hem rahat hem işlevsel bir kullanım sunar. Kızakla kayarken, yürüyüşte ya da şehirde soğuk havada dolaşırken farkını hissedeceğiniz Vast Canyon, Prime Alışveriş Festivali’nde sıcaklık arayanlar için tam bir kış klasiği!

Kullanıcılar ne diyor?

“Gayet sıcak tutuyor. Kalitesi tartışılmaz.”

Columbia pantolonun yanında Columbia Tamiami Kadın Kolsuz Gömlek ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

