Prime Outlet Festivali’nde dev indirimleriyle öne çıkan markalar

Prime Outlet Festivali kapsamında 6 Nisan'dan 18 Nisan'a kadar pek çok markada yılın en dikkat çekici fiyatlarını yakalamak mümkün. İster uzun zamandır sepetinizde bekleyen o teknolojik ürünü ister günlük hayatınıza konfor katacak eşyaları almanın şimdi tam zamanı. Sizler için bu festivalin en çok ses getiren ve indirimiyle fark yaratan markalarını tek tek listeledik. Alışverişe başlamadan önce hazırladığımız bu seçkiye mutlaka göz atın, avantajlı fırsatları yakalayın!

Sadece spor giyimde değil verimi ön planda tutan ayakkabılarıyla da tanınan Under Armour, her modelinde ayağı saran yapısı sayesinde koşu ve antrenman sırasında destek verirken zemine daha kuvvetli basmanıza yardımcı oluyor. Hafif malzemeleriyle uzun süre giyildiğinde bile ayaklarda ağırlık hissi yaratmayan Under Armour ayakkabıları, kalitesiyle de uzun ömürlü bir kullanım yaşatıyor. Günlük hayatta spor bir görünüm yakalamak isteyenler gibi aktif sporla ilgilenenler için de harika bir tercih olan Under Armour'a Prime Outlet Festivali bitmeden göz atmayı unutmayın!

2. Levi's

Kot dendiğinde akla gelen ilk ve en güvenilir markalardan biri olmayı yıllardır sürdüren Levi’s'ın klasik 501 modeliyle başlayan zamansız stil anlayışı, bugün geniş jean koleksiyonları, tişörtleri, ceketleri ve aksesuarlarıyla devam ediyor. Dayanıklı kumaş yapısı sayesinde uzun yıllar ilk günkü gibi kalabilen Levi’s ürünleri, modası hiç geçmeyen parçalarıyla her dolabın vazgeçilmezi halinde. Rahat ama şık bir görünüm arıyorsanız markanın her vücut tipine uygun kalıplarıyla gün boyu konfor yaşatan jean ve tişört kombinlerini bu fırsat döneminde incelemeden geçmeyin!

3. Crocs

Crocs, hafifliği, kolay temizlenebilir yapısı ve rengarenk modelleriyle günlük yaşamda pratiklik arayanların favorisi. Özellikle uzun süre ayakta kalınan günlerde sunduğu yumuşak tabanı ile ayakları yormuyor. İster okulda ister şehirde ya da tatilde… Crocs’un klasik terlikleri ve sandaletlerini rahatlıkla yanınıza alabilirsiniz. Ayrıca kişiselleştirilebilir Jibbitz aksesuarlarıyla ayakkabınızı kendinize özel hale getirebilir, stilinize eğlenceli bir dokunuş katabilirsiniz. Hem işlevselliği hem de enerjik ruhuyla iş, okul ve şehir yaşamına renk katan Crocs'un indirimdeki ürünlerine Prime Outlet Festivali bitmeden bir göz atın deriz!

Sade ama etkileyici bir şıklık arayanların ilk tercihlerinden olan Calvin Klein, özellikle ikonik logolu iç çamaşırları, jean modelleri ve kaliteli dokularıyla öne çıkan basic parçalarıyla tanınıyor. Şehirli ve modern bir stilin anahtarını sunan aksesuarlarıyla da fark yaratan marka, Prime Outlet Festivali boyunca %80’e varan indirimlerle gardırobuna yatırım yapmak isteyenleri sevindiriyor.

5. Puma

Spor salonundan şehir hayatına kadar her ortamda rahatlıkla tercih edilebilen Puma, kendinizi yansıtabileceğiniz spor giyim ürünleriyle tarzınızı yükseltirken zamansız ayakkabılarıyla da gün boyu rahat adımlar atmanızı sağlıyor. Her sezon yenilenen renkleri ve dinamik tasarımlarıyla stilinize hareket katan Puma, her yaştan kullanıcı için enerjik ve modern bir alternatif sunuyor. Prime Outlet Festivali'yle bu konforu yakalamak için şimdi tam zamanı.

Camper, farklı tasarım anlayışıyla günlük şehir yaşamına bambaşka bir hava katıyor. Sade ama modern çizgileri, destek veren taban yapısı ve kaliteli malzemeleri sayesinde gün boyu ayağınızda yorgunluk hissi yaratmıyor. Hem okulda hem de işte şıklığınızı korurken rahat adımlar atmanıza yardımcı olan Camper ayakkabılar, sıradanlıktan uzak ama abartıya da kaçmayan bir stil arayanlar için harika bir alternatif. Uzun ömürlü yapısıyla bir kez aldığınızda yıllarca kullanabileceğiniz Camper ayakkabılar indirime girmişken bir bakmadan geçmeyin deriz!

7. LEGO

Yalnızca çocukların değil yetişkinlerin de favori markalarından biri olan LEGO, renkli ve farklı temalarda hazırlanan setleriyle hem eğlendiriyor hem de yaratıcılığı besliyor. Çocuklar için problem çözme becerilerini geliştiren ve el-göz koordinasyonuna katkı sağlayan bir oyun alanı sunarken yetişkinler içinse stres atmanın keyifli bir yolu oluyor. Prime Outlet Festivali döneminde çocukların gelişimine destek olmak isteyen aileler için harika bir tercih olan LEGO, hem evde tek başınıza hem de arkadaşlarla birlikte keyifli vakit geçirmek için ideal!

Columbia, outdoor dünyasında kendini kanıtlamış köklü bir marka. Suya dayanıklı malzemeleri, sağlam tabanları ve çeşitli teknolojileriyle doğada güven veren bir seçenek sunan Columbia, soğuk ve yağmurlu outdoor maceralarınızda ayaklarınızı korurken şehir hayatındaysa şık tasarımlarıyla her stile uyum sağlıyor. Fonksiyonel olmasının yanı sıra dizaynlarıyla da dikkat çeken Columbia, hem doğa yürüyüşlerinde hem de okul ve şehir hayatında uzun süreli kullanım için tercih edilebilecek güçlü bir marka.

Sporda şıklık ve konforun birleştiren ürünleriyle tanınan Adidas, özellikle koşu ve antrenman ayakkabılarında sunduğu üstün teknolojiler sayesinde spor yaparken hem maksimum performans sağlıyor hem de rahatlığı elden bırakmıyor. Günlük kullanıma uygun sneaker modelleri de hem gençlerin hem yetişkinlerin gözdesi. Ayakkabıdan şorta pek çok Adidas ürünü, hem spor salonunda hem de günlük hayatta stil ve işlevselliği bir arada sunmasıyla fark yaratıyor. Siz de bu eşsiz kaliteyi Pime Outlet Festivali indirimlerinde keşfederek tarzınıza konfor katabilirsiniz.

10. Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger, kırmızı, beyaz ve lacivert renklerin hakim olduğu koleksiyonlarında özellikle kolejli tarzını yansıtan polo yakalı tişörtleri, dayanıklı dış giyim ürünleri ve her döneme hitap eden aksesuarlarıyla dikkat çekiyor. Hem günlük hayatta rahat etmek hem de stilinden ödün vermemek isteyenler için ideal olan marka, festival döneminde özellikle ayakkabı, saat ve güneş gözlüğü kategorilerinde %70'e varan indirimleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

11. Casio

Casio, saat dünyasında dayanıklılığı ve fonksiyonelliği bir araya getiren tasarımlarıyla her yaş grubuna hitap etmeyi başarıyor. Darbelere karşı sarsılmaz direnciyle bilinen G-Shock serisinden retro tutkunlarının vazgeçilmezi olan nostaljik dijital metal saatlere kadar çok geniş bir yelpaze sunuyor. Hem spor hem de klasik giyimle uyum sağlayan serileriyle Casio, 18 Nisan'a kadar sürecek %40'a varan indirim oranlarıyla uzun ömürlü ve teknolojik bir saate sahip olmak isteyenler için harika bir fırsat yaratıyor.

12. U.S. Polo Assn.

Konforu ve aile boyu şıklığı ön plana çıkaran U.S. Polo Assn., polo yakalı tişörtleri, rahat kesim gömlekleri ve geniş renk seçenekleri, her mevsimin en çok tercih edilen kurtarıcı parçaları arasında yer alıyor. Hem kaliteli hem de basic parçalarıyla herkesin favorisi olan marka, Prime Outlet Festivali'nin en iddialı indirim oranlarından birine sahip olarak %70'e varan fırsatlarla tüm ailenin ihtiyaçlarını bütçe dostu bir şekilde tamamlıyor.

Bu içerik 13 Nisan 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

