Prime Outlet Festivali'nde öne çıkan ürün kategorileri burada!

Alışveriş tutkunlarının heyecanla beklediği Prime Outlet Festivali, 6-18 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek büyük indirimlerle başladı. Onlarca prestijli markanın yer aldığı bu indirim zamanında, günlük yaşamın her alanına dokunan geniş bir ürün seçkisi benzersiz fırsatlar sunuluyor. İster spor rutinlerinizi destekleyecek ekipmanlar, ister kişisel bakım ritüelinize eşlik edecek kozmetik ürünleri arıyor olun; moda, spor, gıda, kitap ve kozmetik kategorilerinde öne çıkan avantajlı fiyatlarıyla dikkat çeken favori ürünleri görmek için okumaya devam edin!

1. Spor ve Outdoor

Doğa tutkunları ve spor yapmayı sevenler için Prime Outlet Festivali tam bir ekipman yenileme şölenine dönüşüyor. The North Face, Columbia ve Timberland gibi outdoor devlerinin dayanıklı ürünlerinden, adidas, PUMA ve Under Armour’ın performans odaklı spor koleksiyonlarına kadar geniş bir yelpazede %50'ye varan indirimler sizi bekliyor. New Era’nın ikonik şapkalarının yanında deniz sporları için Cressi ve Arena markalarının ile kamp maceralarınızı kolaylaştıracak Coleman ve High Peak ürünleri de festivalin gözdeleri arasında.

2. Kişisel Bakım ve Kozmetik

Güzellik ve bakım rutininizi profesyonel bir seviyeye taşımak için L'Oreal Paris, Maybelline ve Missha'dan Institut Esthederm Paris ve Murad gibi lüks cilt bakımı markalarına kadar pek çok üründe %20'ye varan avantajlar mevcut. Saç bakımında Pantene, Powertec ve Solingen gibi bakım araçları, güneş korumasında Siveno ve A'pieu gibi markaların yanı sıra Veet ve Rexona gibi günlük hijyenin vazgeçilmezleri ile kişisel bakım çantanızı bütçenizi yormadan yenilemenizi sağlıyor.

3. Kadın Moda

Stilinizi zamansız parçalarla güncellemek için kadın moda kategorisindeki yüzde %80'e varan dev indirimleri keşfetmenin tam sırası. Calvin Klein, Tommy Hilfiger ve Levi's gibi ikonik markaların modern çizgilerinden, Only ve Wrangler’ın dinamik tasarımlarına kadar her tarza hitap eden bir seçki yer alıyor. Ayakkabı tutkunları için Birkenstock, Camper, Crocs ve Hotiç gibi konfor ve şıklığı birleştiren seçeneklerin yanında adidas, PUMA ve Under Armour ile sportif şıklık bir adım öne çıkıyor.

4. Erkek Moda

Erkek giyiminde kaliteyi ve konforu bir araya getiren Prime Outlet Festivali, gardırobunuzun temel parçalarını uygun fiyatlarla bir araya getiriyor. Levi's, Dockers ve Jack & Jones gibi denim ve casual giyimin vazgeçilmez markalarından Tommy Hilfiger, Calvin Klein ve Tommy Jeans’in tasarımlarına kadar geniş bir ürün grubunda yüzde %80'e varan indirimler mevcut. Aktif bir stil için adidas, PUMA, Under Armour ve Champion ile Camper, Crocs ve The North Face hem şehirde hem doğada size eşlik ediyor.Ayıca, Carrera ve Polaroid gözlükleri veya New Era aksesuarlarıyla karakterinizi tarzınıza yansıtabilirsiniz.

5. Mutfak

Mutfakta vakit geçirmeyi sevenler için Prime Outlet Festivali, dünya markalarını ulaşılabilir fiyatlarla sunuyor. KitchenAid’in ikonik stant mikserlerinden Bialetti’nin klasik kahve makinelerine kadar mutfağınızın havasını değiştirecek ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Stanley ve Zojirushi’nin üstün yalıtımlı termosları, Victorinox’un keskin bıçakları ve Joseph Joseph’in akıllı mutfak gereçleri hazırlık aşamalarınızı kolaylaştırıyor. Sunumlarınıza zarafet katacak LAV ürünlerinin yanı sıra Ariete’nin retro tasarımları ve Cecotec’in teknolojik çözümleriyle mutfağınızda harikalar yaratabilirsiniz.

6. Gıda Ürünleri

Mutfak alışverişinizi keyifli bir deneyime dönüştüren gıda kategorisi, temel ihtiyaçlardan gurme lezzetlere kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Kahve severler için Nescafé, L'OR, Julius Meinl ve Kahve Dünyası gibi markaların eşsiz aromalarında %30'a varan indirimler dikkat çekiyor. Sağlıklı atıştırmalıklarda Züber ve Eti Lifalif, kahvaltılarda ise Balparmak ve İçim gibi markalar yer alıyor. Komili’nin yağları, Duru’nun bakliyatlarıyla mutfağınızı zenginleştirirken; Lipton ile çay saatlerinizi taçlandırabilirsiniz. Coca-Cola, Freşa ve Nesquik gibi içecek alternatifleriyle de sepetinizi tamamlayabilirsiniz.

7. Kitap

Okuma listenizi tamamlamak veya yeni dünyalar keşfetmek için kitap kategorisindeki %50'ye varan indirimler kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Tolkien’in epik dünyasından Marvel’ın süper kahraman maceralarına, popüler mangalardan dünya klasiklerine kadar dev bir arşiv sizi bekliyor. Kurgu ve araştırma türlerinde ufuk açıcı eserler ile sanat ve edebiyatın en seçkin örnekleri de 18 Nİsan'a kadar indirimde olacak.

Bu içerik 9 Nisan 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

