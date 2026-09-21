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Rota Afrika! Defender Trophy Dünya Finali'nde Türkiye'yi Mert Becce temsil edecek

Dünyanın en zorlu ve prestijli macera organizasyonlarından biri olan Defender Trophy’de Türkiye rüzgarı esiyor.

Rota Afrika! Defender Trophy Dünya Finali'nde Türkiye'yi Mert Becce temsil edecek

Defender’ın küresel macera programında, zorlu Avrupa elemelerini başarıyla geçen Mert Becce, adını Dünya Finali’ne yazdıran yarışmacılardan biri olmayı başardı.

İspanya'da 250'den Fazla Rakibi Geride Bıraktı

Rota Afrika! Defender Trophy Dünya Finali nde Türkiye yi Mert Becce temsil edecek 1
8-10 Haziran 2026 tarihlerinde İspanya’nın Les Comes bölgesinde kıran kırana geçen Avrupa Bölgesel Elemeleri, kıtanın dört bir yanından 250'den fazla macera tutkununu bir araya getirdi. Borusan Otomotiv Motorsports’un sosyal sorumluluk yaklaşımı doğrultusunda kurulan BOM Akademi iş birliğiyle özel bir hazırlık programından geçen 18 kişilik Türkiye ekibi, gece etapları, engel parkurları, teknik sürüş ve fiziksel dayanıklılık testlerinde kıyasıya mücadele etti. Süreci başarıyla tamamlayan Mert Becce, gösterdiği üstün performansla final biletini cebine koydu.

Büyük Finalin Adresi Vahşi Afrika Doğası

Rota Afrika! Defender Trophy Dünya Finali nde Türkiye yi Mert Becce temsil edecek 2
Şimdi gözler nefeslerin tutulacağı büyük finalde! 2026 Defender Trophy Dünya Finali; Namibya, Angola ve Botsvana'nın çetin coğrafyasında gerçekleştirilecek. Ancak yarışmacıları sadece zorlu arazi şartları beklemiyor; organizasyon, pürüzsüz bir sürüş yeteneğinin yanı sıra Tusk iş birliğiyle doğayı koruma misyonunu da odağına alıyor.

Sadece Bir Yarış Değil, Ekosistem İçin Mücadele

Rota Afrika! Defender Trophy Dünya Finali nde Türkiye yi Mert Becce temsil edecek 3
Finalistler, Afrika'daki büyük sınavdan önce 15-17 Eylül tarihleri arasında İspanya'da düzenlenecek bir oryantasyon programında tekrar buluşacak. Program kapsamında Mert Becce ve diğer yarışmacılar, ekosistem için hayati önem taşıyan akbabaların korunması amacıyla sahaya inecek. Katılımcılar, akbaba beslenme istasyonlarındaki çitlerin onarımı ve ahşap gözlem alanlarının yenilenmesi gibi uygulamalı doğa koruma çalışmalarına doğrudan omuz verecek.

Hem sınırları zorlayan dayanıklılığın hem de yaban hayatına saygının test edileceği Defender Trophy'de, tüm gözler Ekim ve Kasım aylarında Afrika'da gerçekleşecek dev final etabında olacak.

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Anahtar Kelimeler:
mücadele outdoor
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