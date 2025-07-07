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Şehit Ahmet Gültekin'in geçmişte çektiği video yürekleri burktu: "Hatıra kalsın benden"

Türkiye, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada yapılan arama tarama faaliyeti sırasında, 12 kahraman askerimizin metan gazından etkilenerek şehit olmasıyla kahroldu. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin'in (23) geçmişte çektiği bir videoda, "Yakında şehit olurum. Abime, kardeşime hatıra kalsın benden" demesi bir kez daha yürekleri burktu.

Şehit Ahmet Gültekin'in geçmişte çektiği video yürekleri burktu: "Hatıra kalsın benden"

28 Mayıs 2022'de şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını arama faaliyetleri sırasında Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada metan gazından etkilenen 19 askerimizinden 12'si şehit oldu. Tüm Türkiye gelen şehit haberleriyle gözyaşı dökerken, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin'in de geçmişte çektiği bir video ortaya çıktı.

"HATIRA KALSIN BENDEN"

Videoda Şehit Gültekin'in “Yakında şehit olurum. Abime, kardeşime hatıra kalsın benden.” sözleri izleyenlerin yüreklerini bir kez burktu.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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şehit
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