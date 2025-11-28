HABER

Selahattin Demirtaş için 'şartlı tahliye' iddiası: "Yeni bir dava açıldı"

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararı ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Tahliyesi hayırlı olur" çıkışı sonrası tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Demirtaş hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla yeni bir dava daha açıldığı belirtilirken, 'şartlı tahliye' iddiası gündeme geldi.

Devrim Karadağ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AHİM) ihlal kararının ardından tahliyesi beklenen HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ HAKKINDA YENİ BİR DAVA MI AÇILDI?

Demirtaş hakkında Mersin ve Diyarbakır’daki konuşmaları gerekçe gösterilerek “cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla yeni bir dava daha açıldı.

AİHM’in kararı sonrası tahliyesi gündeme gelen, 9 yıldır tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş hakkındaki yeni gelişmeyi Korkusuz Gazetesi'ndeki köşesinde yorumlayan Can Coşkun, dikkat çeken ifadelere yer verdi.

DEMİRTAŞ İÇİN 'ŞARTLI TAHLİYE' İDDİASI

Coşkun, “Tam da olası tahliye süreci konuşulurken davanın gündeme gelmesi, Demirtaş’ın hem siyasi hem hukuki açıdan şartlı bir tahliye ihtimaliyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor” diye yazdı.

Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş
