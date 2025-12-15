Şenpiliç’in kadın kasapları mesleğin sınırlarını zorluyor: İşte 3 başarı hikayesi

İşte tırnaklarıyla kazıyarak zirveye çıkan, 'yapamazsın' diyenlere inat kendi tarihini yazan 3 kadının ilham veren hikayesi:

1. Aleyna Tütüncü



Aleyna'nın hikayesi aslında köklerine, babaannesine dayanıyor. Babaannesi Türkiye'nin ilk kadın boğa yetiştiricilerinden. Yani anlayacağınız genlerde bir 'Hanımağa'lık var!

Aleyna hem üniversite okuyor hem de kurduğu çiftlikte hayvancılık yapıyor.



Babaannesinden devraldığı bayrağı bambaşka bir seviyeye taşıyan Aleyna Tütüncü, sabah üniversite amfisinde ders dinleyip öğleden sonra inekleri ve buzağıları besliyor ve bu yoğun tempoda ruhunun doyduğunu söylüyor. Avrupa Birliği fonlu projelerde de yer alarak gençlere 'siz de yapabilirsiniz!' mesajını veriyor.

2. Semrah Doğan



Ardahan Göleli, 11 kardeşin en küçüğü... Tam 30 senedir bu mesleğin içindeki Semrah Doğan'ın hikayesi, tam bir azim belgesi.

Kendisi Türkiye'nin ilk uzman kadın kasabı.



Ama başlangıcı hiç kolay olmamış. Sırf 'kız çocuğu' olduğu için ustalar ona işin inceliklerini öğretmek istememiş. Peki Semrah ne yapmış? Tabii ki pes etmemiş. Çabasını 'İyi bir izleyiciyim, iyi bir dinleyiciyim. Ustaları izleyerek mesleği kendime kattım.' diyerek açıklıyor. O gün bugündür 'kadın yapamaz' diyenlere inat, 30 yıldır eti sanata dönüştürüyor.

3. Burcu Güneş



Stajyerlikten patronluğa uzanan yolda Burcu Güneş, işin akademik tarafından gelenlerden. Balıkesir Üniversitesi Et Endüstrisi bölümünden mezun ama hikayesinin kırılma noktası, sektörün devi Şenpiliç ile yollarının kesişmesi.

2009'da Şenpiliç'in Alifuatpaşa Kesimhanesi’nde stajını yaparak sektöre 'merhaba' demiş. O günden sonra durdurabilene aşk olsun! 2013'te kendi firması BRC Lüks Et'i kurmuş.

Spontane başlayan bir patronluk!



Burcu Güneş şirketinin kuruluşunu şöyle anlatıyor: 'Gece bir arkadaş sohbetinde 'Perakende yapıyorum gelin' dedim, sabah paket servisi başladı. Bu kadarını ben de beklemiyordum!'

Bir gece yarısı sohbetiyle işleri büyüten Burcu, eğitimini cesaretiyle birleştirip kendi işinin patronu olmuş. Şenpiliç'te pişen, kendi mutfağında devleşen bir başarı öyküsü...

Aleyna, Semrah ve Burcu gibi kadınlar gösteriyor ki bir işin kadını-erkeği yoktur, ustalığı ve emeği vardır.

Tezgahın arkasında, çiftlikte ya da işletmesinin başında... Kadınlar hayatın her yerinde kuralları yıka yıka gelmeye devam ediyor.