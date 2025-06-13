HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

SON DAKİKA | Trump'tan tehdit gibi İran çağrısı: "Anlaşma olmazsa daha kötü olacak"

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a tehdit gibi sözler. Trump yaptığı yeni açıklamada "İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim ama başaramadım. Sonraki saldırılar çok daha kötü olacak. İran her şeyini kaybetmeden anlaşma yapmalı." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Trump'tan tehdit gibi İran çağrısı: "Anlaşma olmazsa daha kötü olacak"
Devrim Karadağ

Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump'tan İsrail'in vurduğu İran'a yönelik yeni bir açıklama geldi. Trump yaptığı açıklamada "İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim ama başaramadım. Sonraki saldırılar çok daha kötü olacak. İran her şeyini kaybetmeden anlaşma yapmalı. Daha fazla ölüm olmadan, çok geç olmadan yapın bunu." dedi.

Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ABD'nin dünyanın en ölümcül askeri teknolojisine sahip olduğunu vurgulayarak, “İsrail’in bunlardan çok sayıda bulunduğunu ve daha fazlasının yolda olduğunu” söyledi.

2025-06-13T023301Z_27155478_RC2E1FA3EKU7_RTRMADP_3_IRAN-NUCLEAR

"ŞİMDİ HEPSİ ÖLDÜ"

Açıklamasında, bazı İranlı muhafazakârların “cesurca konuştuğunu” ancak “neyle karşı karşıya olduklarını bilmediklerini” ifade eden Trump, “Şimdi hepsi öldü ve daha da kötüye gidecek” dedi.

İlginizi Çekebilir

İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tebriz'e yeni saldırı... Pezeşkiyan: "İsrail pişman olacak"

İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tebriz'e yeni saldırı... Pezeşkiyan: "İsrail pişman olacak"

 Dünya ülkeleri ikiye bölündü! Kimler İran'ın, kimler İsrail'in yanında?

Dünya ülkeleri ikiye bölündü! Kimler İran'ın, kimler İsrail'in yanında?

 İran'dan İsrail'e ilk misilleme! Onlarca kamikaze dron ilerliyorlar

İran'dan İsrail'e ilk misilleme! Onlarca kamikaze dron ilerliyorlar

İsrail sabaha karşı saldırmıştı! İran'dan 'intikam' mesajı

İsrail sabaha karşı saldırmıştı! İran'dan 'intikam' mesajı

 İran'ın ordusu mu yoksa İsrail'in ordusu mu daha güçlü?

İran'ın ordusu mu yoksa İsrail'in ordusu mu daha güçlü?

Trump, paylaşımını “Allah hepinizi korusun!” sözleriyle tamamladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Prof. Dr. Sözbilir: "30 yeni fay..."Prof. Dr. Sözbilir: "30 yeni fay..."
İki CHP'li belediye daha seçime gidiyor! İki CHP'li belediye daha seçime gidiyor!

Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Donald Trump son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya ülkeleri ikiye bölündü! Kimler İran'ın, kimler İsrail'in yanında?

Dünya ülkeleri ikiye bölündü! Kimler İran'ın, kimler İsrail'in yanında?

Sane'ye onunla cevap verecekler! F.Bahçe, dünyaca ünlü yıldıza resmi teklifi sundu

Sane'ye onunla cevap verecekler! F.Bahçe, dünyaca ünlü yıldıza resmi teklifi sundu

AK Parti yeniden birinci parti! Son seçim anketinde gençlerin yüzde 68'i...

AK Parti yeniden birinci parti! Son seçim anketinde gençlerin yüzde 68'i...

İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tebriz'e yeni saldırı... Pezeşkiyan: "İsrail pişman olacak"

İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tebriz'e yeni saldırı... Pezeşkiyan: "İsrail pişman olacak"

Belediye başkanıyla yemek yemek için 120 bin TL isteyen gazeteci kim?

Belediye başkanıyla yemek yemek için 120 bin TL isteyen gazeteci kim?

Trump'tan tehdit gibi İran çağrısı: "Anlaşma olmazsa daha kötü olacak"

Trump'tan tehdit gibi İran çağrısı: "Anlaşma olmazsa daha kötü olacak"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.