SON DAKİKA | Trump'tan tehdit gibi İran çağrısı: "Anlaşma olmazsa daha kötü olacak"

Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump'tan İsrail'in vurduğu İran'a yönelik yeni bir açıklama geldi. Trump yaptığı açıklamada "İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim ama başaramadım. Sonraki saldırılar çok daha kötü olacak. İran her şeyini kaybetmeden anlaşma yapmalı. Daha fazla ölüm olmadan, çok geç olmadan yapın bunu." dedi.

Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ABD'nin dünyanın en ölümcül askeri teknolojisine sahip olduğunu vurgulayarak, “İsrail’in bunlardan çok sayıda bulunduğunu ve daha fazlasının yolda olduğunu” söyledi.

"ŞİMDİ HEPSİ ÖLDÜ"

Açıklamasında, bazı İranlı muhafazakârların “cesurca konuştuğunu” ancak “neyle karşı karşıya olduklarını bilmediklerini” ifade eden Trump, “Şimdi hepsi öldü ve daha da kötüye gidecek” dedi.

Trump, paylaşımını “Allah hepinizi korusun!” sözleriyle tamamladı.